7

Оливковое масло перед едой погасило скачки сахара даже при диабете

❋ 3.3

Прием оливкового масла перед углеводной пищей помог предотвратить резкие скачки сахара в крови, замедлил процесс пищеварения и запустил слаженную цепочку сигналов между нервной системой и гормонами. Ученые выяснили, что полезные жиры, принятые непосредственно перед углеводами, включают слаженную систему защиты от гипергликемии, которая продолжает эффективно работать даже при тяжелом диабете второго типа.

Медицина
# гипергликемия
# глюкоза
# диабет
# инсулин
# оливковое масло
# питание
# пищеварение
Оливковое масло содержит преимущественно мононенасыщенные жирные кислоты
Оливковое масло содержит преимущественно мононенасыщенные жирные кислоты / © Pixabay

Важное открытие в области диетологии и эндокринологии сделали исследователи из Киотского университета (Япония). Они поставили цель выяснить, какие именно биологические механизмы стоят за популярной концепцией очередности приема пищи. В серии экспериментов на лабораторных мышах ученые сравнили реакцию организма при разной последовательности продуктов: одна группа получала оливковое масло за 15 минут до глюкозы, другая — в обратном порядке.

Выяснилось, что предварительный прием жиров значительно замедляет скорость опорожнения желудка, благодаря чему углеводы поступают в тонкий кишечник постепенно, а подъем уровня сахара в крови становится оптимальным. Результаты исследования опубликовали в журнале Diabetes.

Анализ биологических маркеров позволил ученым обнаружить, что задержка пищи в желудке — лишь часть защитного механизма. Оливковое масло перед едой стимулирует скачок кишечных гормонов (GLP-1 и GIP), а также активирует сигнальные пути блуждающего нерва, соединяющего головной мозг с органами пищеварения.

Неожиданным открытием стала роль глюкагона: этот гормон традиционно считается виновником повышения сахара, однако в этой цепочке он работает в дуэте с GLP-1 и помогает сдерживать глюкозный пик. Эксперименты подтвердили, что этот двойной механизм сохранил работоспособность даже у особей с выраженным диабетом второго типа и тяжелым дефицитом инсулина.

Авторы исследования подчеркнули, что простая смена порядка блюд — например, употребление небольшого количества оливкового масла или полезных жиров в самом начале приема пищи — может стать максимально удобным инструментом контроля гликемии. В отличие от строгих диетических ограничений, этот метод не требует полного отказа от любимых углеводных продуктов, хотя для окончательного подтверждения эффекта на человеческий организм ученым еще предстоит провести клинические испытания.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Марк Чернов
Марк Чернов
169 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
Показать больше
Медицина
# гипергликемия
# глюкоза
# диабет
# инсулин
# оливковое масло
# питание
# пищеварение
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Астрономия: небесные координаты
Политехнический музей
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Магнитоэнцефалография: как услышать шепот мозга?
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
14 Окт
500
Столкновение галактик — катастрофа или путь эволюции?
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Окт
1200
Осины в метели
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Окт
800
Юбилей двух ледяных гигантов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Окт
Бесплатно
Природоподобная технология в сельском хозяйстве: аквапоника
Политехнический музей
Москва
Лекция
15 Окт
Бесплатно
Прогулка по зоопарку Итатиба в Сан-Паулу (Бразилия)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
16 Окт
900
Что такое средневековая музыка, когда она была и какой может быть
Центр «Архэ»
Онлайн
Конференция
17 Окт
Бесплатно
Открывая космос
Геоскан
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Оливковое масло перед едой погасило скачки сахара даже при диабете

    12 октября, 14:29

  2. Лингвисты раскрыли путаницу в терминах искусственного интеллекта

    12 октября, 14:09

  3. Наблюдения «Гайи» поставили под сомнение наличие темной материи в нашей Галактике

    12 октября, 13:39

  4. Нобелевскую премию по экономике 2026 года присудили за макроэкономические исследования

    12 октября, 12:52
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Дмитрий Караваев
1 час назад
Шасси мало защищены. Доработка защиты утяжелит автодорн, запас хода сократится.

В США представили новый беспилотник для доставки военных грузов с защитой от дронов

Александр Березин
2 часа назад
Иван, "снимки разумеется существую" Как скажете. Вам, конечно, виднее, это же вы каждый день работы с этими "снимками" читаете, а не я. "совершенно

«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа

Кирилл Ильичёв
2 часа назад
Николай, идиот...

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Кирилл Ильичёв
2 часа назад
Гениально... Капитан очевидность...

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Иван Колупаев
2 часа назад
Александр, ваша склонность к формально верным ответам в духе анекдота "Сэр, скажите, где мы находимся? — В автомобиле" вас когда-нибудь погубит 😏

«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа

Иван Колупаев
2 часа назад
Александр, снимки разумеется существуют 🙂 совершенно не проблема подкрасить невидимые излучения видимыми цветами (простейший пример - кадры с

«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа

Иван Колупаев
2 часа назад
Оливер, разумеется все снимки таких телескопов это визуализация данных. В той ли иной степени художественности. Но я понимаю о чем вы. Снимок где

«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа

Сергей Механик
2 часа назад
Отличная машинка. Ждём отечественных аналогов.

В США представили новый беспилотник для доставки военных грузов с защитой от дронов

Николай П
3 часа назад
А условие 4 - целесообразность? По-простому - нафига переться в такую даль? Что это нам даст? Вон до Луны допрагнули аж в прошлом веке... и чего? ... как

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Сергей Сошнин
3 часа назад
А чисто дронами не воюют,есть ещё артилерия , дистанционное минирования пути и т д, пусть выкидывают бабки))))

В США представили новый беспилотник для доставки военных грузов с защитой от дронов

Александр Березин
4 часа назад
Дмитрий, "Александр, ах, да. Просто ядерный реактор. Просто плутоний, просто уран. Частная кампания все это покупает и самое главное знает что с этим

Американские военные протестируют ядерный реактор для космоса

Александр Березин
4 часа назад
Оливер, как отмечено выше, снимков у рентгеновских (или радио-) телескопов не существует .Это потому, что рентгеновское излучение -- не видимое.

«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа

Сергей Механик
5 часов назад
Возьмём цитату из классиков и всё сразу будет понятно: «Оказывается, это неправильные пчёлы! Совсем неправильные! И они, наверное, делают

Биологи выявили рост численности пчел в зоне эвакуации на «Фукусиме»

Сергей Механик
5 часов назад
А с другой стороны, 1 млн. - это всего лишь 0,1% от 1 миллиарда. 🤓

Китайский вокзал высокоскоростных поездов установил мировой рекорд, обслужив миллион пассажиров за сутки

Леонид Кваш
5 часов назад
А чё зашили-то? 😁

В США представили новый беспилотник для доставки военных грузов с защитой от дронов

ArtemITuser .
6 часов назад
Будем надеяться, успеют спасти. Спасибо за интересную статью!

Случайная фотография помогла описать новый вид гигантской кувшинки

ArtemITuser .
6 часов назад
Интересно...

Амазонский паук сам притворился зомбирующим пауков грибом

Орионид отстал
6 часов назад
Я знаю одно условие: деньги. За это даже умирать уходят или расплачиваться конецностями.

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Иван Колупаев
13 часов назад
Дмитрий, да они просто перестали летать там где стоят эти лазеры. Их ведь всего несколько а участок который прикрывает такая установка ограничен

Военные США сообщили о 75-процентном падении активности дронов после развертывания боевых лазеров

Самые обсуждаемые