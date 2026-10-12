Оливковое масло перед едой погасило скачки сахара даже при диабете

Прием оливкового масла перед углеводной пищей помог предотвратить резкие скачки сахара в крови, замедлил процесс пищеварения и запустил слаженную цепочку сигналов между нервной системой и гормонами. Ученые выяснили, что полезные жиры, принятые непосредственно перед углеводами, включают слаженную систему защиты от гипергликемии, которая продолжает эффективно работать даже при тяжелом диабете второго типа.

Важное открытие в области диетологии и эндокринологии сделали исследователи из Киотского университета (Япония). Они поставили цель выяснить, какие именно биологические механизмы стоят за популярной концепцией очередности приема пищи. В серии экспериментов на лабораторных мышах ученые сравнили реакцию организма при разной последовательности продуктов: одна группа получала оливковое масло за 15 минут до глюкозы, другая — в обратном порядке.

Выяснилось, что предварительный прием жиров значительно замедляет скорость опорожнения желудка, благодаря чему углеводы поступают в тонкий кишечник постепенно, а подъем уровня сахара в крови становится оптимальным. Результаты исследования опубликовали в журнале Diabetes.

Анализ биологических маркеров позволил ученым обнаружить, что задержка пищи в желудке — лишь часть защитного механизма. Оливковое масло перед едой стимулирует скачок кишечных гормонов (GLP-1 и GIP), а также активирует сигнальные пути блуждающего нерва, соединяющего головной мозг с органами пищеварения.

Неожиданным открытием стала роль глюкагона: этот гормон традиционно считается виновником повышения сахара, однако в этой цепочке он работает в дуэте с GLP-1 и помогает сдерживать глюкозный пик. Эксперименты подтвердили, что этот двойной механизм сохранил работоспособность даже у особей с выраженным диабетом второго типа и тяжелым дефицитом инсулина.

Авторы исследования подчеркнули, что простая смена порядка блюд — например, употребление небольшого количества оливкового масла или полезных жиров в самом начале приема пищи — может стать максимально удобным инструментом контроля гликемии. В отличие от строгих диетических ограничений, этот метод не требует полного отказа от любимых углеводных продуктов, хотя для окончательного подтверждения эффекта на человеческий организм ученым еще предстоит провести клинические испытания.

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