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Рассеянный склероз нашли за 15 лет до основных симптомов
Ранние предвестники рассеянного склероза проявились за 15 лет до его классических симптомов. Будущие пациенты начинали чаще обращаться к врачам с неспецифическими жалобами, такими как тревожность и усталость, задолго до того, как болезнь становилась очевидной.
Рассеянный склероз — хроническое заболевание, при котором иммунная система человека атакует защитную миелиновую оболочку нервных волокон в головном и спинном мозге. Это повреждение нарушает передачу сигналов между мозгом и остальным телом, приводя к разнообразным неврологическим симптомам: от усталости и онемения конечностей до проблем со зрением и координацией. Болезнь протекает непредсказуемо и со временем может привести к значительной потере трудоспособности.
Проблема ранней диагностики рассеянного склероза в том, что его первые проявления часто очень неспецифичны. Усталость, головные боли, легкие изменения настроения или общая боль могут указывать на десятки других состояний. Это создает так называемый продромальный период — фазу, когда в организме уже происходят патологические процессы, но явных и узнаваемых признаков конкретного заболевания еще нет. Подобные периоды хорошо изучены для других неврологических расстройств, например болезни Паркинсона, где изменения настроения и сна могут возникать за годы до появления тремора.
Долгое время считали, что продромальная фаза рассеянного склероза длится от пяти до 10 лет. Авторы большинства предыдущих исследований анализировали медицинские данные именно в этом временном окне, причем точкой отсчета часто служило первое зафиксированное демиелинизирующее событие — например, воспаление зрительного нерва. Такой подход имел ограничения, поскольку не отражал самый ранний этап развития болезни, который мог начаться задолго до появления выраженных неврологических проблем.
Чтобы уточнить, когда могут появляться первые неспецифические проявления, ученые проанализировали медицинские данные более чем 12 тысяч человек. Результаты нового исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.
Команда сравнила историю обращений за медицинской помощью 2038 пациентов с установленным диагнозом и контрольной группы из 10 182 человек без заболевания. Группы подобрали по полу, году рождения и социально-экономическому статусу для максимальной точности сравнения.
В отличие от предыдущих работ, ученые анализировали данные за 25 лет до даты начала симптомов, которую ретроспективно определял лечащий невролог на основе подробного опроса пациента и клинического обследования. Подход позволил установить более точную и раннюю точку отсчета, не зависящую от задержек в диагностике. Анализ показал, что люди, у которых впоследствии развился рассеянный склероз, начинали чаще пользоваться услугами системы здравоохранения, задолго до появления классических признаков болезни.
Исследователи выявили четкую временную последовательность обращений к разным специалистам. Уже за 15 лет до установленного начала симптомов будущие пациенты стали чаще посещать врачей общей практики с жалобами на плохо определимые состояния, такие как боль и усталость. Примерно в это же время, за 14-15 лет, увеличивалось число визитов, связанных с психическим здоровьем, включая тревогу и депрессию. Через несколько лет, за 12 лет до начала симптомов, заметно возрастала частота консультаций у психиатров.
По мере приближения к дате начала основных симптомов картина менялась. За восемь-девять лет до этого момента пациенты начинали чаще обращаться к неврологам и офтальмологам, что могло быть связано с ранними зрительными нарушениями или болями в глазах. За три-пять лет до начала болезни росло число обращений в отделения неотложной помощи и на радиологические исследования, например магнитно-резонансную томографию.
Пик активности пришелся на последний год перед появлением классических симптомов: в этот период частота визитов к врачам всех специальностей, особенно к неврологам, достигала своего максимума. Например, число визитов к неврологу выросло более чем в пять раз.
Как показала научная работа, рассеянный склероз имеет длительную и сложную продромальную фазу, которая начинается гораздо раньше, чем предполагалось. Новые данные сдвинули временные рамки начала заболевания и подчеркнули, что проблемы с психическим здоровьем могут быть одними из самых ранних его предвестников, опережая неврологические жалобы на семь-одиннадцать лет.
Изучение этого периода открывает новые возможности для исследований, направленных на поиск ранних биомаркеров и факторов риска. В будущем это может привести к разработке стратегий для более раннего выявления и вмешательства, что потенциально улучшит долгосрочные прогнозы для пациентов.
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