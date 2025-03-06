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1 час назад
ИФХЭ РАН
32

Ученые показали, как толщина оболочки вокруг золотого ядра наночастицы управляет флуоресценцией красителя  

4.4

Исследователи лаборатории поверхностных явлений в полимерных системах ИФХЭ РАН с коллегами из ИБХФ РАН и НИЯУ МИФИ показали, что флуорофор сульфоцианин-3, привитый на сферическую плазмонную наночастицу с золотым ядром и органокремнеземной оболочкой толщиной 14 нанометров, благодаря плазмонному усилению флуоресценции светится до восьми раз ярче, чем чистый флуорофор. Если оболочка относительно тонкая (четыре нанометра), напротив, происходит тушение, и флуорофор светит слабее. Изменение толщины оболочки вокруг золотого ядра позволяет управлять эмиссией флуорофора. Полученные данные имеют большое значение для создания материалов с управляемой флуоресценцией, например, для биомаркеров или оптических наноустройств.

ИФХЭ РАН
# биомаркеры
# Золото
# наночастицы
# флуоресценция
# флуорофоры
Схема эксперимента / © Ольга Макарова, ИФХЭ РАН

Известно, что в поле металлической наночастицы молекулы флуорофора активнее переходят в возбужденное состояние – это первый шаг, необходимый для последующего светоиспускания. Однако, если возбужденная молекула флуорофора находится от частицы на небольшом расстоянии, то она чаще релаксирует без излучения, отдавая частице металла избыток энергии. Происходит тушение флуоресценции. Флуорофор светится слабее, чем он светился бы в отсутствие поля.

На определенном расстоянии (между 5-7 и 15-20 нм) от металлической наночастицы наблюдается так называемое плазмонное усиление флуоресценции, то есть флуорофоры, поглотив энергию, чаще трансформируют ее в излучение и светят ярче.

«В этой работе мы впервые привили молекулы двух флуорофоров – сульфоцианина-3 и бордипиррометенового красителя – на органокремнеземную оболочку вокруг золотого ядра. Поскольку эффект плазмонного усиления зависит от расстояния между наночастицей золота и флуорофором, то, синтезируя оболочки определенной толщины, мы точно задаем это расстояние, и, следовательно, управляем флуоресценцией», – объяснила один из авторов работы, кандидат химических наук Мария Карцева.

Исследования показали, что при толщине органокремнеземной оболочки в 14 нм сульфоцианин флуоресцирует в восемь раз сильнее. При дальнейшем увеличении толщины оболочки флуоресценция начинает уменьшаться. При толщине 22 нм она уже лишь в 4 раза больше, чем у чистого флуорофора.  Таким образом, 14 нм – идеальное расстояние, на котором эффект усиления выражен сильнее всего.

Также в работе было найдено пограничное расстояние между молекулами флуорофора на поверхности наночастицы, при котором наблюдается переход от безызлучательного межмолекулярного переноса энергии (тушения) к усилению флуоресценции.

Полученные данные имеют большое значение для создания материалов с управляемой флуоресценцией, например, для биомаркеров или оптических наноустройств.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования России.

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ИФХЭ РАН
33 статей
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук — один из ведущих химических институтов Российской академии наук. Насчитывает более 800 сотрудников, среди которых 7 академиков, 9 членов-корреспондентов РАН, более чем 100 профессоров и 260 кандидатов наук. Проводимые в ИФХЭ РАН фундаментальные и прикладные исследования характеризуются многопрофильностью и включают следующие научные направления: поверхностные явления в коллоидно-дисперсных системах, адсорбция, физико-химическая механика; супрамолекулярные и наноразмерные системы для использования в современных высоких технологиях; химическое сопротивление материалов, защита металлов и других материалов от коррозии и окисления; химия и технология радиоактивных элементов, радиоэкология и радиационная химия; электрохимия. Успехи сегодняшних исследований опираются на уникальную экспериментальную базу Центра Коллективного Пользования, позволяющую решать практически любую задачу физико-химического исследования вещества или свойств его поверхности разнообразными современными методами. В их числе: электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ, рентгеноструктурный анализ, рентгеновское малоугловое рассеяние, атомно-адсорбционный анализ, эллипсометрия, аннигиляция позитронов, хромато-масс-спектрометрия, инфракрасная, рамановская, фотоэлектронная, электронная спектроскопия, ядерный магнитный резонанс.
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ИФХЭ РАН
# биомаркеры
# Золото
# наночастицы
# флуоресценция
# флуорофоры
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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
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