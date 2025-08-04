Ученые объяснили, почему большинство из нас чувствует себя счастливыми летом и по утрам

Почему летом проблемы кажутся менее серьезными, а мир — более ярким? Оказывается, это не просто субъективное ощущение. Ученые Пермского Политеха рассказали, как солнце меняет наш гормональный фон, почему переизбыток витамина D опаснее его дефицита, что провоцирует сезонную депрессию, как самочувствие зависит от времени суток и какую роль во всем играет эволюция.

Все дело в гормонах?

Гормоны – это биологически активные вещества, которые вырабатываются различными железами и разносятся кровью, чтобы управлять работой органов. Проще говоря, это команды, которые наше тело посылает самому себе, чтобы расти, реагировать на стресс, чувствовать голод или радость.

– Яркий пример вещества, активизирующегося именно летом, – витамин D, который является гормоном, так как выполняет те же функции. Кроме поступления с пищей, его выработка осуществляется в коже под действием ультрафиолета солнечных лучей. Достаточный уровень витамина D обеспечивает быструю передачу нервных импульсов, способствует производству антител против вирусов и бактерий, а также является предшественником половых гормонов, которые повышают способность организма производить здоровое потомство, – объясняет старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Многие люди в попытке улучшить свое самочувствие начинают принимать витамин D без консультации с врачом, думая, что, раз они живут в северных регионах, значит, в их организме его недостаточно. На самом деле этот гормон мы получаем не только от солнечных лучей, но и из пищи: рыбы, яиц, молока, поэтому не у всех его мало. А вот передозировка витамином D очень опасна. Он регулирует уровень кальция в организме. При излишке витамина D возникает гиперкальцемия – избыток кальция попадает в кровь и откладывается в органах, вызывая камни в почках и тромбы артерий.

Но витамин D – не единственный «гормон счастья», который активнее вырабатывается летом. Мария Дуванская, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ отмечает, что солнечный свет также стимулирует синтез серотонина – нейромедиатора, отвечающего за хорошее настроение, мотивацию и чувство удовлетворения. Исследования показывают, что в летние месяцы его уровень в мозге значительно выше, чем зимой, что объясняет, почему люди чувствуют себя более энергичными и счастливыми.

С действием солнечного света напрямую связана и выработка мелатонина – гормона сна. Чем света меньше, тем больше его становится. Когда в организме его много, он сдерживает производство всех других гормонов, важных для работы эндокринной системы. Он снижает нашу бодрость и энергичность, поэтому зимой и в темное время суток мы сильнее утомляемся и хотим спать, чем летом и в дневное время.

Интересно, что летом также повышается уровень эндорфинов – природных обезболивающих, которые вызывают чувство эйфории. Физическая активность на свежем воздухе, будь то плавание, бег или просто прогулки, усиливает их выброс. Кроме того, тепло способствует расширению сосудов, улучшая кровообращение и снабжение мозга кислородом, что дополнительно повышает уровень энергии и ясность мышления.

Эволюция запрограммировала нас любить лето

В летние месяцы наши предки радовались изобилию пищи — созревали плоды, активизировались охота и собирательство. Кроме того, теплая погода создавала безопасные условия: не нужно было тратить энергию на борьбу с холодом, укрытие от морозов или поиск топлива, что снижало стресс и повышало шансы на выживание. Не менее важно и то, что для большинства животных, включая древних людей, весна и лето были оптимальным временем для продолжения рода.

– Стоит отметить, что регуляция выработки упомянутого ранее мелатонина под действием света имеет большое значение в животном мире. Это связано, в первую очередь, с циклами размножения. Когда весной световой день начинает прибывать, у животных уменьшается его количество, и соответственно увеличивается активность половых гормонов. Это создает предпосылки для появления потомства. За летний период детеныши успевают подрасти и окрепнуть до наступления холодов, – продолжает Валерий Литвинов.

Но эволюционные механизмы летнего счастья не ограничиваются только размножением. Ученые предполагают, что наша повышенная активность в теплое время года — это древняя адаптация, связанная с необходимостью запасать ресурсы. Летом уровень дофамина — нейромедиатора, отвечающего за мотивацию и вознаграждение, — естественным образом повышается, побуждая нас больше двигаться, исследовать территорию и добывать пищу. Этот механизм помогал нашим предкам выживать, а сегодня проявляется в нашей тяге к путешествиям и активному отдыху в теплое время года.

Интересно, что даже цветовая гамма лета могла повлиять на нашу эволюцию. Яркие зеленые и голубые тона природы сигнализировали древним людям о безопасности и наличии воды, тогда как зимние пейзажи ассоциировались с дефицитом ресурсов. Современные исследования подтверждают, что насыщенные природные цвета лета подсознательно снижают уровень кортизола — гормона стресса, создавая ощущение спокойствия и благополучия.

— И гармония, и красота окружающей природы – зелень деревьев, яркие цветы эволюционно ассоциируются у нас с жизнью, энергией и позитивными эмоциями, улучшая настроение и способствуя ощущению счастья, – комментирует доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Мария Дуванская, кандидат психологических наук.

Таким образом, через миллионы лет естественного отбора в нашей ДНК закрепилась положительная реакция на лето как на время изобилия, безопасности и плодовитости. Это объясняет, почему даже сегодня мы инстинктивно чувствуем прилив энергии и радости, когда солнце становится ярче, а дни длиннее.

Летом выше социальная активность

– Социальная потребность является одной из базовых. Без ее удовлетворения качество жизни будет очень низким и о счастье говорить не придется. Мозг воспринимает социальную изоляцию как угрозу, активируя те же зоны, что и при физической боли. Это можно сравнить с дефицитом сна, когда человек регулярно не высыпается, порог стрессовой устойчивости из-за дефицита энергии снижается и становится сложно взаимодействовать с окружающим миром, что и проявляется тревогой, депрессивным состоянием и даже снижением оценки смысла жизни, – объясняет Валерий Литвинов.

Когда на улице тепло и светло, мы инстинктивно тянемся к людям: спонтанные встречи в парках, долгие вечера на террасах кафе, совместные поездки и праздники под открытым небом. Зимний сезон требует дополнительной энергии на согревание, на передвижение, ограничивает возможности для долгих прогулок на улице, короткий световой день отнимает время, которое мы могли бы провести с близкими. Все это воспринимается человеком как определенная проблема, к решению которой надо готовиться. Концентрация на физиологических потребностях, дефицит социального взаимодействия и снижают уровень счастья.

Все вопросы к нашей психике

По словам ученых, сезонность, неблагоприятные погодные условия понижают порог стрессоустойчивости, и те проблемы, которые у человека были раньше компенсированы, начинают давать о себе знать. Поэтому от плохой погоды обычно страдают люди с нестабильной психикой. Повторяющиеся сезонные эпизоды ухудшения настроения в некоторых случаях могут привести к хронической депрессии или другим заболеваниям.

– Хроническая усталость, снижение работоспособности, социальная изоляция и ухудшение отношений с близкими являются частыми последствиями длительных подавленных состояний. Также сезонная депрессия может сопутствовать другим расстройствам, таким как биполярное, тревожное, расстройства пищевого поведения и СДВГ, – рассказывает Мария Дуванская.

Длительная депрессия также может ослабить иммунную систему, увеличивая риск инфекций, а также способствовать развитию или ухудшению течения хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет и расстройства ЖКТ. Одним из наиболее серьезных осложнений депрессии, в том числе сезонной и хронической, является повышенный риск суицидальных мыслей и наклонностей.

Если говорить о нервно-психических заболеваниях, то сезонность в их обострениях давно замечена. Но по словам эксперта, речь здесь идет об адаптационных резервах психики.

– Все наше психическое и психосоматическое функционирование очень энергоемко. Головной мозг при относительно небольшой массе относительно всего тела, потребляет львиную долю глюкозы и кислорода, вырабатывает огромное количество нейромедиаторов, через гипоталамус-гипофиз контролирует уровень гормонов. У человека с нервно-психическими заболеваниями эта энергия еще идет на компенсацию болезни и любые дополнительные нагрузки будут ухудшать состояние. Поэтому почти все нервно-психические и психосоматические расстройства от неврастении, болей в спине, головных болей до биполярного расстройства могут иметь сезонные обострения, – отмечает Валерий Литвинов.

На здорового человека погода и сезонность в норме так сильно влиять не должны. Если вы чувствуете не только временное ухудшение настроения, но и обострение каких-либо перечисленных ранее симптомов, необходимо обратиться к психотерапевту.

Чем южнее — тем счастливее?

– Такие наблюдения действительно есть. Яркий пример – алкоголизм, его уровень действительно выше в северных регионах. Цель, с которой его употребляют, – повысить качество жизни хотя бы на время, что явно говорит о недостатке счастья, – сообщает Валерий Литвинов.

Суровый климат постоянно требует сил на адаптацию к нему, тратит энергию организма на обогрев, что, возможно, в целом снижает уровень счастья.

Финляндия уже восьмой раз занимает первое место в мире по уровню счастья населения, Дания — второе. Это могло бы поставить под сомнение теорию о большем эмоциональном благополучии южных стран, если бы не один нюанс.

Люди из южных стран чувствуют себя счастливее / © Fabiola Belluccini, unsplash.com

– Стоит отметить, что при этом скандинавские страны занимают лидирующие места по уровню самоубийств, что в последнее время даже связывают с генетической предрасположенностью к такому поведению. В 2024 году Финляндия занимала четвертое место в Европе после Исландии, Польши и Австрии по уровню самоубийств среди молодежи в возрасте от 15 до 19 лет.

Эволюционные механизмы, помогавшие выживать в суровом климате, могут влиять на работу гипоталамо-гипофизарной системы, которая отвечает за реакцию на стресс. Этот фактор ставит под сомнения их уровень счастья. С другой стороны зимы даже в самых северных странах Европы очень мягкие, если мы говорим о территориях, где расположена основная масса населения страны. В той же Финляндии почти все сосредоточено в самом теплом месте вокруг столицы Хельсинки, а на остальной территории страны почти никто не живет, – комментирует Валерий Литвинов.

Как наше самочувствие зависит от времени суток?

Различные исследования показывают, что большинство людей ощущают себя наиболее счастливыми по утрам, а хуже всего оценивают психическое состояние и общее благополучие ближе к полуночи.

Причина может быть в циркадных ритмах – внутренних биологических часах организма, регулирующих циклы сна и бодрствования, выработку гормонов, температуру тела и другие физиологические процессы в течение 24-часового периода.

– Утро обычно соответствует пику циркадных ритмов, когда уровень энергии и бодрости наиболее высок. В течение дня люди накапливают усталость от работы, повседневных дел и взаимодействия с окружающими. К вечеру эта усталость проявляется в виде раздражительности и ухудшения общего самочувствия. Ближе к ночи организм готовится ко сну, уровень энергии снижается, что может негативно влиять на настроение и самооценку психического состояния, – делится Мария Дуванская.

Если проще – днем психика активно функционирует, и ее энергетические резервы истощаются. К вечеру за счет этого снижается фон настроения и в норме он напрямую связан с желанием спать.

– Интересно то, что желание спать продолжается и в период самого сна, а наша нервно-мышечная активность и даже сновидения стараются протекать таким образом, чтобы не потревожить это ощущение. Поэтому во сне тонус мышц снижается, все вегетативные реакции, такие как дыхание, сердцебиение, перистальтика кишечника, замедляются, а сновидения сопровождаются цензурой – нам прямо не показывается то, что может разбудить нас. За счет этого уровень энергии восстанавливается, порог стрессоустойчивости снова повышается и с утра мы снова чувствуем себя бодрыми и счастливыми, – подмечает Валерий Литвинов.

Как сохранять летнее настроение круглый год?

Для многих людей характерна проблема неумения расслабляться. Часто так называемый «отдых» бывает связан с алкоголизацией, рискованным поведением. Поэтому стоит научиться правильно и эффективно разгружать нервную систему, причем как в течении года, так и в течении дня, недели. Эксперты советуют во время работы делать пятиминутные паузы каждые 25 минут, каждый месяц проводить один-два дня без гаджетов и брать 2-3 недели отпуска подряд с полным отключением от работы каждый год.

– Если говорить о лекарственных средствах, то для наших широт считается важным дополнительное употребление витамина D, но для этого нужно предварительно оценить его уровень в организме и согласовать дозу и длительность с врачом. При частых перелетах и смене часовых поясов циркадные ритмы стоит стабилизировать приемом мелатонина перед сном. Когда имеются высокие нагрузки на учебе или работе можно принимать препараты магния, который быстро расходуется при стрессе, – добавляет Валерий Литвинов.

Нерешенные вопросы в межличностных отношениях тратят колоссальное количество энергии, снижают порог стрессоустойчивости, вызывают массу психосоматических заболеваний. Поэтому, если есть какая-то проблема, необходимо наладить свое состояние с помощью психолога, психотерапевта.

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ПНИПУ 1198 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.