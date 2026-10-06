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Одинаковые калории оказались неодинаковыми для организма из-за степени обработки еды

❋ 3.5

Два блюда с одинаковыми калорийностью, объемом и равным соотношением белков, жиров и углеводов вызвали совершенно разный отклик организма в зависимости от степени обработки продуктов. К такому выводу пришли исследователи, обнаружившие, что ультраобработанная еда заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина и активирует участки мозга, отвечающие за пищевую мотивацию и удовольствие.

Медицина
# инсулин
# калории
# метаболизм
# питание
# пищевое поведение
# ультраобработанные продукты
Одинаковые по калорийности блюда вызвали разную реакцию организма из-за степени обработки
Одинаковые по калорийности блюда вызвали разную реакцию организма из-за степени обработки / © Josiah Lewis

Эксперимент провела группа ученых из Института биомедицинских исследований Фралина при Виргинском политехническом институте (США). В исследовании приняли участие 57 здоровых добровольцев от 18 до 45 лет. Специалисты приготовили для участников два варианта разового приема пищи на 300 килокалорий каждый, полностью совпадающие по уровню жиров, белков, углеводов, воды и соли.

Однако первое меню для обеда состояло из минимально обработанных продуктов (бананы, сушеная клюква, сыр и яйца), а второе — из глубоко переработанной еды (сэндвич с арахисовым маслом, индейка, чипсы, печенье и порция быстрорастворимого пюре). Результаты исследования опубликовали в научном журнале Nature Metabolism.

Чтобы зафиксировать реакции метаболизма, участников поместили в специальные герметичные метаболические камеры для точного измерения расхода энергии и взяли у них серии анализов крови до и после приема пищи. Результаты показали, что ультраобработанный обед провоцирует более сильный и затяжной всплеск инсулина в крови, а также изменяет способ, каким организм сжигает углеводы для получения энергии. Он израсходовал больше энергии на переработку такого обеда, но при этом медленнее сжигал поступающие углеводы.

На отдельном этапе исследования ученые сканировали мозг участников с помощью функциональной МРТ в момент, когда тем показывали фотографии обоих типов блюд. Сканирование выявило повышенную активность в вентральном стриатуме и прилежащем ядре — областях мозга, которые управляют обучением, формированием привычек и чувством награды. Реакция мозга на снимки еды напрямую зависела от того, как организм расходовал полученную энергию.

Авторы научной работы подчеркнули, что степень промышленной обработки продуктов влияет на здоровье и поведение человека гораздо сильнее, чем принято считать на основании простых таблиц калорийности. Понимание этих скрытых механизмов поможет врачам выяснить, почему переработанная еда столь часто приводит к перееданию, развитию ожирения и диабету второго типа, а также позволит разработать более точные рекомендации по здоровому питанию.

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Марк Чернов
Марк Чернов
162 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Медицина
# инсулин
# калории
# метаболизм
# питание
# пищевое поведение
# ультраобработанные продукты
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