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Древнее насекомое назвали в честь пылесоса из «Телепузиков»

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В эпоху динозавров крошечное насекомое оказалось в ловушке древесной смолы. Спустя примерно 100 миллионов лет ученые, рассматривая застывшую в янтаре окаменелость, открыли новый вид с уникальной биологической адаптацией — длинным, гибким, складчатым хоботком, напоминающим шланг пылесоса.

Палеонтология
# вымершие виды
# меловой период
# насекомые
# хоботок
# янтарь
Cretodorus noonoo
Cretodorus noonoo / © Dolev Fabrikant at all, Insects 2026

Исследователи из Тель-Авивского университета (Израиль) и Китайской академии наук обнаружили ранее неизвестный вымерший вид, изучая образцы бирманского янтаря возрастом около 100 миллионов лет (ранний меловой период). Статья об этом опубликована в журнале Insects.

Тринадцать экземпляров застывших в янтаре насекомых, на которых ученые обратили внимание, относились к инфраотряду фонарниц (Fulgoromorpha). Современные фонарницы питаются с помощью прямого и жесткого ротового аппарата (хоботка): он может, как игла, прокалывать ткани растений, чтобы насекомое высасывало из них богатые питательными веществами соки, или же просто служить соломинкой, через которую фонарница может пить цветочный нектар.

Однако древние фонарницы обладали уникальным ротовым аппаратом, не имеющим аналогов ни у современных, ни у других вымерших родственников. Это указывает на эволюционную адаптацию, которая впоследствии исчезла за ненадобностью.

Во-первых, их хоботок был очень длинным — его длина почти вдвое превышала длину тела самого насекомого. Во-вторых, он был гибким, а его поверхность была гофрированной, то есть густо покрытой поперечными складками.

Микрокомпьютерная томография высокого разрешения показала, что такая «гармошка» была не просто внешним украшением, а частью самой конструкции хоботка. Как предположили ученые, складки обеспечивали гибкость ротового аппарата, предотвращая его перегиб или сплющивание — подобно тому, как это происходит в случае гибкой трубочки для напитков или эластичного гофрированного шланга от пылесоса.

Дополнительным подтверждением верности такой интерпретации послужили сами окаменелости: у ряда экземпляров ротовые органы сохранились в изогнутом положении. Поскольку янтарь зафиксировал фонарниц в том виде, в каком они оказались в ловушке из смолы, исследователи расценили это как свидетельство того, что хоботки были гибкими и при жизни насекомых.

Необычный хоботок нового вида определил и его название — Cretodorus noonoo. Видовой эпитет «Noo-Noo» («Ну-Ну») выбрали в честь дружелюбного пылесоса из детского телесериала «Телепузики»: его длинный гибкий нос-шланг напоминает ротовой аппарат этого древнего насекомого.

Согласно выдвинутой авторами статьи гипотезе, Ну-Ну специализировались на высасывании древесного сока. Их длинные гибкие хоботки могли глубоко проникать сквозь узкие щели и трещины в коре, что было недоступно для видов с более жестким ротовым аппаратом.

В пользу такого предположения говорит еще одна необычная деталь: на кончике хоботка Ну-Ну была структура из двух желобчатых лопастей. Эти лопасти, вероятно, раскрывались во время питания, помогая закрепить ротовой аппарат на стенках трещины, подобно тому, как дюбель расширяется внутри просверленного отверстия.

Сделанное открытие может также указывать на некоторые особенности деревьев мелового периода. Дело в том, что длинные или ребристые ротовые аппараты появились в этот период у нескольких неродственных групп насекомых. Это позволило исследователям предположить, что в лесах в ту пору было много деревьев с очень толстой корой, а наличие длинного гибкого хоботка давало преимущество насекомым, способным добираться до более глубоких тканей растения.

Ученые отметили, что леса мелового периода, где произрастали смолистые деревья, часто подвергались периодическим пожарам, а деревья в таких условиях нередко обзаводятся более толстой корой. Подобные условия могли создать экологические предпосылки для уникальных стратегий питания, не встречающихся у современных фонарниц, заключили авторы исследования.

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Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
170 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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Палеонтология
# вымершие виды
# меловой период
# насекомые
# хоботок
# янтарь
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