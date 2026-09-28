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Полуфабрикаты поспобствовали развитию депрессивных заболеваний

❋ 3.4

Отказ от полуфабрикатов, снеков и фастфуда помог существенно уменьшить проявления депрессивных и тревожных расстройств. К такому выводу пришли психиатры по итогам первого в своем роде клинического эксперимента со сменой рациона.

Медицина
# депрессия
# диета
# кишечник
# питание
# психическое здоровье
# тревожность
# ультраобработанные продукты
Исследователи изучили связь между рационом и выраженностью симптомов депрессии
Исследователи изучили связь между рационом и выраженностью симптомов депрессии / © Charles Chen

В четырехнедельном испытании, организованном учеными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США), участвовали добровольцы в возрасте от 18 до 80 лет с подтвержденным диагнозом «большое депрессивное расстройство». Все участники страдали депрессией в среднем около 13 лет, сохраняли высокое базовое потребление полуфабрикатов и имели сопутствующие метаболические нарушения, такие как повышенный индекс массы тела и холестерина, гипертония, диабет.

Испытуемым запретили менять дозировки принимаемых лекарств, посещать новых психотерапевтов или изменять привычную физическую активность и режим сна на время исследования. Результаты опубликовали в научном журнале JAMA Psychiatry.

Эксперимент провели по перекрестной схеме: одну часть времени добровольцы соблюдали привычный рацион с высокой долей полуфабрикатов, а в течение другого месяца под руководством исследователей сократили их потребление более чем на 85%. Анализ показал, что «оздоровление» рациона приводит к резкому улучшению эмоционального состояния.

По клинической шкале Монтгомери (инструмент оценки тяжести заболевания) выраженность депрессивных симптомов упала с 21,6 до 8,05 балла, а по опроснику PHQ-9 (тест для самостоятельной оценки уровня депрессии) снизилась с 12,8 до 5,53 балла. Уровень тревоги по шкале GAD-7 (тест на выраженность тревожных расстройств) также продемонстрировал ощутимое падение — с 9,35 до 4,63 балла.

По мнению авторов научной работы, которой руководили доктор Ньяша Чагведера (D. Nyasha Chagwedera) и профессор Эндрю Кристал (Andrew Krystal), ключевой механизм этой связи кроется в повреждении кишечного барьера. Консерванты, эмульгаторы, искусственные красители и избыток сахара разрушают защитную слизистую оболочку кишечника, вызывая хроническое системное воспаление низкого уровня, которое прямо воздействует на центральную нервную систему. Ученые уже запланировали вторую фазу испытаний с более широкой выборкой участников на 2028 год.

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Марк Чернов
Марк Чернов
149 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Медицина
# депрессия
# диета
# кишечник
# питание
# психическое здоровье
# тревожность
# ультраобработанные продукты
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