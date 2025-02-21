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8 минут назад
ПНИПУ
8

Пермские ученые предложили новый метод борьбы с мошенничеством в интернете

4.4

E-commerce — это сфера электронной коммерции, которая включает торговые и финансовые процессы, проводимые онлайн. Такие операции популярны среди мошенников, потому что предоставляют удобный способ для кражи данных банковских карт и совершения покупок в сети без фактического взаимодействия с продавцом. Банки используют специальное программное обеспечение: антифрод-системы, которые анализируют операцию, выявляют несвойственное пользователю покупательское поведение и предпринимают соответствующие меры. Однако злоумышленники постоянно находят лазейки, а для перепрограммирования систем и блокирования новых способов цифровой кражи требуется время, ручной труд и анализ большого объема данных. Ученые Пермского Политеха создали программное обеспечение с самообучением, благодаря которому снижается риск обхода мошенниками систем контроля.

ПНИПУ
# Алгоритм
# банки
# интернет
# мошенники
# транзакции
В ПНИПУ предложили новый метод борьбы с мошенничеством в интернете / © Christin Hume, Unsplash

Статья опубликована в сборнике студенческих конференций «АСУИТ». Исследование проведено в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

ECOM-транзакция – самый популярный вид операции для мошенничества. Так, уровень фрода (получения финансовой выгоды обманным путем) в таких операциях достигает трех процентов от общего объема. Это превосходит степень и частоту обмана в других типах транзакций: внутрибанковских (0,1 процента), межбанковских переводах (0,5 процента) и выплатах на карту (0,1 процента).

Для решения проблемы на отечественном рынке внедрены системы фрод-мониторинга. Однако существующие программы не содержат в себе многоэтапность проверок, в связи с чем процент выявления мошеннических действий с каждым годом падает все ниже.

Ученые Пермского Политеха создают антифрод-программу с тремя различными и независимыми модулями. Это системы, которые строят внутри себя модели и обучаются. Каждый из них будет содержать в себе три основных метода: кластеризация, классификация и алгоритм дерева принятия решений.

«Поведение пользователя отслеживается системами на серверах: дни и время совершения онлайн-транзакций, объем и так далее. Формируется так называемая «допустимая область», в которую должна войти та или иная операция. Кластеризация и классификация – первые этапы выявления мошеннических действий, которые благодаря алгоритмам анализируют транзакцию и определяют, отклоняется ли она от привычного поведения пользователя», – комментирует Александр Субботин, аспирант кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ.

«Далее после этих двух этапов, если система не смогла определить, совершал ли пользователь платеж самостоятельно, данные анализируются методом дерева принятия решений. Модуль системы оценивает параметры операций и по ним формирует соответствующий вердикт. Алгоритм работы предлагаемой антифрод-системы включает параллельную работу трех независимых модулей, каждый из которых содержит три стадии проверки.

Подобная многоэтапность увеличивает вероятность обнаружения по сравнению с системами с одним модулем. Сейчас программное обеспечение находится на стадии сбора статистики и обучения и в перспективе может снизить риск мошеннических транзакций, доведя их уровень обнаружения до 95 процентов и выше», – рассказывает Рустам Файзрахманов, профессор, заведующий кафедрой «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ, доктор экономических наук.

Разработка ученых ПНИПУ может быть использована для обнаружения и предотвращения цифрового мошенничества во время совершений онлайн-покупок. Предложенный алгоритм и использование искусственного интеллекта позволят исключить возможность обхода злоумышленниками такой системы, поскольку она будет самообучаться и адаптироваться к изменениям и распознаванию новых неправомерных действий.

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ПНИПУ
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# Алгоритм
# банки
# интернет
# мошенники
# транзакции
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