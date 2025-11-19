Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Скрытая камера запечатлела неуловимую семью горных кошек, обитающих в высокогорьях Анд

Самка андской кошки с котенком / © Big Cat Rescue

Потребовалось три года наблюдений за неуловимыми андскими кошками, но упорный труд окупился: была получена видеозапись этих животных в их естественной среде. Эти кошки обитают на высотах от 1800 до 4000 метров и являются эндемиками Перу, Боливии, Чили и Аргентины.

Андскую кошку часто называют «призрачной» из-за ее скрытной натуры. Она примерно того же размера, что и домашняя кошка, но выглядит гораздо более эффектно. Ее тело покрывает длинная серая шуба с коричневатым оттенком и узором из черных пятен, а главным акцентом служит хвост, расчерченный выразительными темными кольцами.