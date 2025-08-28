Уведомления
У переживших насилие женщин обнаружили повышенный риск рака и других болезней
Ученые неоднократно обращали внимание на негативные последствия для здоровья психотравмирующих событий в детские годы и более позднем возрасте. Новое подтверждение представили специалисты в области здравоохранения из Новой Зеландии. Их исследование показало, что женщины, пережившие любые формы межличностного насилия, гораздо чаще попадают в больницы с серьезными болезнями, в том числе раком.
В статье, опубликованной в издании Scandinavian Journal of Public Health, медики воспользовались данными прошлого исследования о перенесенном женщинами сексуальном насилии в детстве (до 15 лет), физическом, сексуальном и других видах насилия со стороны интимных партнеров и лиц, к ним не относящихся (после 15 лет).
С разрешения более 1151 участницы того опроса ученые по базе данных о госпитализациях в Новой Зеландии проследили, как часто с 1988 по 2019 год эти женщины попадали в больницы. С помощью статистических методов исследователи проанализировали связь между перечисленными видами насилия и риском оказаться в стационаре, делая поправки на возраст и этническую принадлежность женщин.
В результате удалось установить, что у жертв сексуального насилия в детстве в среднем в 1,78 раза чаще выявляли злокачественные и доброкачественные опухоли. У пострадавших от любой из рассмотренных форм насилия вероятность госпитализации с такими патологиями возрастала в 1,6 раза по сравнению с женщинами без подобного негативного опыта в жизни.
Также жертвы насилия почти втрое чаще сталкивались с серьезными респираторными заболеваниями, вдвое чаще госпитализировались из-за осложнений во время беременности. Риск попасть в больницу с расстройствами пищеварения и травмами у них повышался в 1,6 и 1,5 раза.
Для сравнения медики провели аналогичное исследование среди 1054 мужчин, переживших какую-то из форм межличностного насилия, в большинстве случаев со стороны других людей своего же пола. В качестве контрольных данных, как и у женщин, использовали статистику госпитализаций людей без травмирующего опыта.
Анализ помог выявить повышенную частоту попаданий в стационар с травмами и с симптомами, не связанными со специфическими заболеваниями вроде хронической слабости, боли неясного происхождения, непроизвольной потери веса и тому подобного. Также мужчин, которые в детстве подверглись сексуальному насилию, в семь раз чаще госпитализировали с расстройствами нервной системы.
То, что у женщин перенесенное межличностное насилие коррелировало с более широким спектром нарушений здоровья, исследователи объяснили так: слабый пол, вероятно, чаще и/или в большей степени страдает от подобных действий.
Ученые призвали активизировать меры по профилактике насилия, подчеркнув, что его последствия серьезно подрывают здоровье людей и очень дорого обходятся системе здравоохранения.
Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.
Ученые из Института демографии Общества Макса Планка (Германия), Висконсинского университета в Мэдисоне (США) и Национального института демографических исследований (Франция) проанализировали материалы из базы данных Human Mortality Database (HMD) — ведущего источника информации о смертности в развитых странах. Они попытались спрогнозировать, сохранятся ли темпы роста продолжительности жизни для людей, родившихся в период с 1939 по 2000...
Пиво — важный для человеческой цивилизации продукт. Помимо питательной и культурной ценности, оно позволяет исследовать многие химические, физические и биологические процессы. Европейские ученые провели семилетнее исследование пенных шапок напитка и нашли причину различий во времени жизни пузырькового покрытия.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
