У переживших насилие женщин обнаружили повышенный риск рака и других болезней

Ученые неоднократно обращали внимание на негативные последствия для здоровья психотравмирующих событий в детские годы и более позднем возрасте. Новое подтверждение представили специалисты в области здравоохранения из Новой Зеландии. Их исследование показало, что женщины, пережившие любые формы межличностного насилия, гораздо чаще попадают в больницы с серьезными болезнями, в том числе раком.

В статье, опубликованной в издании Scandinavian Journal of Public Health, медики воспользовались данными прошлого исследования о перенесенном женщинами сексуальном насилии в детстве (до 15 лет), физическом, сексуальном и других видах насилия со стороны интимных партнеров и лиц, к ним не относящихся (после 15 лет).

С разрешения более 1151 участницы того опроса ученые по базе данных о госпитализациях в Новой Зеландии проследили, как часто с 1988 по 2019 год эти женщины попадали в больницы. С помощью статистических методов исследователи проанализировали связь между перечисленными видами насилия и риском оказаться в стационаре, делая поправки на возраст и этническую принадлежность женщин.

В результате удалось установить, что у жертв сексуального насилия в детстве в среднем в 1,78 раза чаще выявляли злокачественные и доброкачественные опухоли. У пострадавших от любой из рассмотренных форм насилия вероятность госпитализации с такими патологиями возрастала в 1,6 раза по сравнению с женщинами без подобного негативного опыта в жизни.

Также жертвы насилия почти втрое чаще сталкивались с серьезными респираторными заболеваниями, вдвое чаще госпитализировались из-за осложнений во время беременности. Риск попасть в больницу с расстройствами пищеварения и травмами у них повышался в 1,6 и 1,5 раза.

Для сравнения медики провели аналогичное исследование среди 1054 мужчин, переживших какую-то из форм межличностного насилия, в большинстве случаев со стороны других людей своего же пола. В качестве контрольных данных, как и у женщин, использовали статистику госпитализаций людей без травмирующего опыта.

Анализ помог выявить повышенную частоту попаданий в стационар с травмами и с симптомами, не связанными со специфическими заболеваниями вроде хронической слабости, боли неясного происхождения, непроизвольной потери веса и тому подобного. Также мужчин, которые в детстве подверглись сексуальному насилию, в семь раз чаще госпитализировали с расстройствами нервной системы.

То, что у женщин перенесенное межличностное насилие коррелировало с более широким спектром нарушений здоровья, исследователи объяснили так: слабый пол, вероятно, чаще и/или в большей степени страдает от подобных действий.

Ученые призвали активизировать меры по профилактике насилия, подчеркнув, что его последствия серьезно подрывают здоровье людей и очень дорого обходятся системе здравоохранения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Юлия Трепалина 792 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.