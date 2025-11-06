  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
6 ноября, 13:39
Юлия Трепалина
9

Риск стать жертвой сексуального насилия у студенток оказался на 75% выше, чем у сверстниц не из вузов

❋ 4.2

Девушки, посещающие университет или колледж, рискуют пострадать от сексуального насилия гораздо больше, чем их сверстницы, не получающие высшее образование. Особенно велика опасность для проживающих в студенческих городках, выяснили американские исследователи.

Психология
# вузы
# женщины
# кампус
# сексуальное насилие
# студенты
студентки
©Andrew Matthews / PA

Ученые неоднократно привлекали внимание к теме сексуального насилия, делая акцент на тяжелых последствиях такого травмирующего опыта для психики и здоровья женщин.

В новой статье по этому вопросу специалисты в области правосудия и криминологии из Университета штата Вашингтон (США) рассмотрели другой аспект. Они оценили, насколько велика вероятность столкнуться с такой формой насилия у американских женщин от 18 до 24 лет в течение полугода. В основу анализа легли результаты Национального опроса о жертвах преступлений (National Crime Victimization Survey, NCVS), который ежегодно проводит статистическое ведомство Bureau of Justice Statistics при Министерстве юстиции США.

Исследование охватило период с 2007 по 2022 год. В выборку вошли данные почти о 62 тысячах молодых женщин. Рассматривая их, ученые обращали внимание, обучаются ли девушки в вузах и проживают ли на территории университетских кампусов.

Анализ выявил, что с 2015 по 2022 год риск столкнуться с сексуальным насилием в течение шести месяцев у студенток был на 74% выше, чем у женщин того же возраста, которые не посещали колледж или университет. Среди студенток нападениям чаще подвергались живущие в кампусе: каждые шесть месяцев о таком факте сообщала в среднем одна из 100 девушек. Исследователи также подсчитали, что в этой группе вероятность стать жертвой насильника в течение полугода втрое превышала показатель среди тех, кто жил за пределами студгородков и приезжал на занятия.

Ученые обнаружили резкий контраст с данными за более ранний период, с 2007-го по 2014-й. Тогда риск пострадать от сексуального насилия у студенток и их сверстниц, не зачисленных в вузы, был статистически сопоставим.

Информация в самом опросе не позволила объяснить этот сдвиг. Ученые допустили, что изменения в результатах могут быть связаны с социальными явлениями последних лет: активизацией в США студенческого движения против изнасилований, движением #MeToo, осуждающим сексуальное насилие и домогательства, а также распространением в онлайн-сфере женоненавистнических высказываний. Однако подкрепляющих версию фактов исследователи не привели.

По словам авторов научной работы, определенные аспекты студенческой жизни, в том числе организация проживания и распространенность алкоголя, создают «зону уязвимости» вокруг молодых женщин, особенно в первый год после поступления.

В то же время ученые подчеркнули, что студенческая жизнь, в том числе в кампусе — ценный опыт. Исследователи призвали администрации вузов активизировать усилия по обеспечению безопасности студенток и профилактике сексуального насилия. Статья вышла в Journal of American College Health.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
884 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Психология
# вузы
# женщины
# кампус
# сексуальное насилие
# студенты
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
06 Ноя
Бесплатно
Современные подходы к обеспечению иммунобиологической безопасности
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
06 Ноя
800
Властители Апеннин: этруски в VII-VI вв. до н.э.
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
06 Ноя
Бесплатно
Центр спасения медвежат — сирот
Московский зоопарк
Москва
Лекция
06 Ноя
750
Организм против ионизирующей радиации
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
07 Ноя
750
Деление клетки как основа передачи наследственной информации
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Наивные вопросы: отвечают ученые
ВДНХ
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Альтернативная сборка: какой могла быть жизнь на Земле
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Витамины: необходимые для жизни
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Озон — хрупкий защитник человечества
Экспериментаниум
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 ноября, 12:55
Игорь Байдов

Косатки напали на белых акул, чтобы полакомиться их печенью

Морские биологи стали свидетелями любопытной тактики охоты. Стаи косаток целенаправленно атакуют молодых белых акул: переворачивают их брюхом вверх, вызывая временный паралич, а затем выедают печень. Ученые впервые засняли на видео этот тип охоты и считают, что речь идет о новой, ранее неизвестной группе косаток, которые специализируются именно на таких нападениях.

Биология
# акулы
# животные
# косатки
# охота
5 ноября, 08:12
Юлия Трепалина

Кинологов спросили, как повысить благополучие собак

Исследователи из Австралии выяснили у профессиональных кинологов, какие несложные обонятельные игры и приемы могут помочь хозяевам разнообразить жизнь четвероногих любимцев, дать им дополнительную умственную нагрузку и повысить благополучие.

Биология
# домашние животные
# запахи
# нюх
# обоняние
# собаки
5 ноября, 14:23
Юлия Трепалина

Ученые раскрыли секрет суперспособности людей запоминать и узнавать лица

Некоторые исключительно хорошо узнают ранее увиденные незнакомые лица. Такие свидетели не раз помогали раскрывать преступления. Психологи из Австралии, изучающие этот тип людей, которых они назвали «суперузнавателями», в новом исследовании привлекли искусственный интеллект, чтобы разобраться, в чем секрет суперспособности.

Психология
# искусственный интеллект
# нейросети
# память на лица
# распознавание лиц
# способность
3 ноября, 15:36
Адель Романова

Астрофизики нашли объяснение необычным свойствам межзвездной кометы 3I/ATLAS

Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.

Астрономия
# космическая радиация
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
1 ноября, 14:20
Игорь Байдов

Биологи нашли связь микробиоты кишечника с формированием личности

Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.

Медицина
# кишечная микробиота
# микробиология
# фекалии
# фекальная трансплантация
1 ноября, 08:50
Любовь С.

Долголетие гренландских китов обеспечил белок, восстанавливающий ДНК

Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.

Биология
# ДНК
# долголетие
# киты
# мутации
# онкологические заболевания
# продолжительность жизни
# старение
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Риск стать жертвой сексуального насилия у студенток оказался на 75% выше, чем у сверстниц не из вузов

    6 ноября, 13:39

  2. Викинги заселили Исландию на 70 лет раньше и не вырубали там массово леса

    6 ноября, 12:56

  3. Белорусские инженеры предложили решение для транспортного развития островов Поморья

    6 ноября, 12:30

  4. Один пробиотик, разная польза: как изменился эффект у телят и взрослых коров

    6 ноября, 11:46
Выбор редакции

Атом через 100 лет: как ядерная энергия изменит будущее человечества

31 октября, 13:25

Последние комментарии

Ellias Crow
11 минут назад
я, конечно, ужасно извиняюсь, но -ться/-тся было бы неплохо проверять перед публикацией)

В европейской пещере обнаружили крупнейшую в мире паутину

Reed Toll
15 минут назад
Владимир, Этим нужно что бы штаты былми с нами на равных а наши 28 млн намерили к форуму- что бы пыль в глаза пускать- кругом одни фейки...

Инфографика: страны с крупнейшими запасами редкоземельных металлов

Николай Раевский
26 минут назад
Alex, охота заселиться на возможно огромную пустыню и умереть от жажды или попасть на жилую планету и мучительно помереть от местной хвори, от

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Николай Раевский
29 минут назад
А потом окажется что планета без атмосферы и воды, потому что их сдула звезда своими вспышками. Проходили, знаем.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Николай Раевский
32 минуты назад
Harry, "Почему просто не принять, например, гипотезу, что мы первые такие развитые? :)" Чтобы в один удивительный момент куда более развитые

Математик объяснил парадокс Ферми «зоной одиночества»

Лана Пренципал
37 минут назад
"берегли леса, защищали молодняк от скота и использовали древесину только по необходимости" Ну уж прям берегли. Варвары 9го столетия берегли

Викинги заселили Исландию на 70 лет раньше и не вырубали там массово леса

Sam Dowson
41 минута назад
Сафина, тебя, очередную злобную куклу, 3 месяца в клетке держали, а сегодня забыли закрыть дверь в вольер? )) Сейчас тут модераторы быстро тебя за

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Николай Раевский
46 минут назад
Глупо вообще рассматривать х/ф "Интерстеллар" иначе чем сказку. Там потенциально "жилые" планеты не могут долго существовать в принципе, так как

Астрофизики назвали самое вероятное местоположение внеземной цивилизации в Галактике

Оля Сафина
1 час назад
Елена, рыбы и насекомые могут менять пол, а млекопитающие нет

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Оля Сафина
1 час назад
Shestavin, животные себя так ведут, но заменить по-настоящему самца самки не могут, только имитируют поведение. Млекопитающие по-моему все разнополые и

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Оля Сафина
1 час назад
Сергей, люди млекопитающие, а не насекомые или рыбы, они не могут просто взять и сменить пол. Если бы у них была возможность скидывать свои половые

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Оля Сафина
1 час назад
Леонид, тебе в шахту интернет провели? Или ты в свою смену сидишь комментики строчишь в интернете? Иди добывай полезные ископаемые, диванный

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Анатолий Корябкин
1 час назад
Искандер, космический лифт еще

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Оля Сафина
1 час назад
Sam, где ты за базар свой отвечаешь, пиздабол? Одиноким мужикам никто не даст ребенка из детдома. Разошелся тут женоненавистник, иди проститутку хоть

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Оля Сафина
1 час назад
Sam, смотри-ка какой хитрожопый, хочет уже готового ребенка взять, чтобы не мучиться. Это несправедливо, иди сам рожай.

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Оля Сафина
1 час назад
Sam, это старое поколение в 50 лет выходит, сейчас уже никто с новыми законами выходить в 50 лет на пенсию не будет. Моя мама рожала 5 детей, пенсию

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Оля Сафина
1 час назад
Смысл бороться с глобальным потеплением, если на нашей планете всегда менялся климат сам по себе? В истории планеты несколько раз был ледниковый

В чем неправ Трилон Маск: деревья не спасут планету от глобального потепления

Кирпань Николай
2 часа назад
Andarko, первый - Tegenaria domestica второй - Prinerigone vagans

В европейской пещере обнаружили крупнейшую в мире паутину

Ьал Белк
2 часа назад
u mya inf kak otkr portal nz vkka4itor _-

Китайский аппарат «Тяньвэнь-1» впервые запечатлел межзвездную комету 3I/ATLAS

Vincente del
2 часа назад
Affidavit, подкармливаю свиней тебе тож отсыплю

NASA пришлось извиниться за факт, который разочаровал любителей космоса

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно