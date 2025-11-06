Уведомления
Риск стать жертвой сексуального насилия у студенток оказался на 75% выше, чем у сверстниц не из вузов
Девушки, посещающие университет или колледж, рискуют пострадать от сексуального насилия гораздо больше, чем их сверстницы, не получающие высшее образование. Особенно велика опасность для проживающих в студенческих городках, выяснили американские исследователи.
Ученые неоднократно привлекали внимание к теме сексуального насилия, делая акцент на тяжелых последствиях такого травмирующего опыта для психики и здоровья женщин.
В новой статье по этому вопросу специалисты в области правосудия и криминологии из Университета штата Вашингтон (США) рассмотрели другой аспект. Они оценили, насколько велика вероятность столкнуться с такой формой насилия у американских женщин от 18 до 24 лет в течение полугода. В основу анализа легли результаты Национального опроса о жертвах преступлений (National Crime Victimization Survey, NCVS), который ежегодно проводит статистическое ведомство Bureau of Justice Statistics при Министерстве юстиции США.
Исследование охватило период с 2007 по 2022 год. В выборку вошли данные почти о 62 тысячах молодых женщин. Рассматривая их, ученые обращали внимание, обучаются ли девушки в вузах и проживают ли на территории университетских кампусов.
Анализ выявил, что с 2015 по 2022 год риск столкнуться с сексуальным насилием в течение шести месяцев у студенток был на 74% выше, чем у женщин того же возраста, которые не посещали колледж или университет. Среди студенток нападениям чаще подвергались живущие в кампусе: каждые шесть месяцев о таком факте сообщала в среднем одна из 100 девушек. Исследователи также подсчитали, что в этой группе вероятность стать жертвой насильника в течение полугода втрое превышала показатель среди тех, кто жил за пределами студгородков и приезжал на занятия.
Ученые обнаружили резкий контраст с данными за более ранний период, с 2007-го по 2014-й. Тогда риск пострадать от сексуального насилия у студенток и их сверстниц, не зачисленных в вузы, был статистически сопоставим.
Информация в самом опросе не позволила объяснить этот сдвиг. Ученые допустили, что изменения в результатах могут быть связаны с социальными явлениями последних лет: активизацией в США студенческого движения против изнасилований, движением #MeToo, осуждающим сексуальное насилие и домогательства, а также распространением в онлайн-сфере женоненавистнических высказываний. Однако подкрепляющих версию фактов исследователи не привели.
По словам авторов научной работы, определенные аспекты студенческой жизни, в том числе организация проживания и распространенность алкоголя, создают «зону уязвимости» вокруг молодых женщин, особенно в первый год после поступления.
В то же время ученые подчеркнули, что студенческая жизнь, в том числе в кампусе — ценный опыт. Исследователи призвали администрации вузов активизировать усилия по обеспечению безопасности студенток и профилактике сексуального насилия. Статья вышла в Journal of American College Health.
Морские биологи стали свидетелями любопытной тактики охоты. Стаи косаток целенаправленно атакуют молодых белых акул: переворачивают их брюхом вверх, вызывая временный паралич, а затем выедают печень. Ученые впервые засняли на видео этот тип охоты и считают, что речь идет о новой, ранее неизвестной группе косаток, которые специализируются именно на таких нападениях.
Исследователи из Австралии выяснили у профессиональных кинологов, какие несложные обонятельные игры и приемы могут помочь хозяевам разнообразить жизнь четвероногих любимцев, дать им дополнительную умственную нагрузку и повысить благополучие.
Некоторые исключительно хорошо узнают ранее увиденные незнакомые лица. Такие свидетели не раз помогали раскрывать преступления. Психологи из Австралии, изучающие этот тип людей, которых они назвали «суперузнавателями», в новом исследовании привлекли искусственный интеллект, чтобы разобраться, в чем секрет суперспособности.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
