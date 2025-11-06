Риск стать жертвой сексуального насилия у студенток оказался на 75% выше, чем у сверстниц не из вузов

Девушки, посещающие университет или колледж, рискуют пострадать от сексуального насилия гораздо больше, чем их сверстницы, не получающие высшее образование. Особенно велика опасность для проживающих в студенческих городках, выяснили американские исследователи.

Ученые неоднократно привлекали внимание к теме сексуального насилия, делая акцент на тяжелых последствиях такого травмирующего опыта для психики и здоровья женщин.

В новой статье по этому вопросу специалисты в области правосудия и криминологии из Университета штата Вашингтон (США) рассмотрели другой аспект. Они оценили, насколько велика вероятность столкнуться с такой формой насилия у американских женщин от 18 до 24 лет в течение полугода. В основу анализа легли результаты Национального опроса о жертвах преступлений (National Crime Victimization Survey, NCVS), который ежегодно проводит статистическое ведомство Bureau of Justice Statistics при Министерстве юстиции США.

Исследование охватило период с 2007 по 2022 год. В выборку вошли данные почти о 62 тысячах молодых женщин. Рассматривая их, ученые обращали внимание, обучаются ли девушки в вузах и проживают ли на территории университетских кампусов.

Анализ выявил, что с 2015 по 2022 год риск столкнуться с сексуальным насилием в течение шести месяцев у студенток был на 74% выше, чем у женщин того же возраста, которые не посещали колледж или университет. Среди студенток нападениям чаще подвергались живущие в кампусе: каждые шесть месяцев о таком факте сообщала в среднем одна из 100 девушек. Исследователи также подсчитали, что в этой группе вероятность стать жертвой насильника в течение полугода втрое превышала показатель среди тех, кто жил за пределами студгородков и приезжал на занятия.

Ученые обнаружили резкий контраст с данными за более ранний период, с 2007-го по 2014-й. Тогда риск пострадать от сексуального насилия у студенток и их сверстниц, не зачисленных в вузы, был статистически сопоставим.

Информация в самом опросе не позволила объяснить этот сдвиг. Ученые допустили, что изменения в результатах могут быть связаны с социальными явлениями последних лет: активизацией в США студенческого движения против изнасилований, движением #MeToo, осуждающим сексуальное насилие и домогательства, а также распространением в онлайн-сфере женоненавистнических высказываний. Однако подкрепляющих версию фактов исследователи не привели.

По словам авторов научной работы, определенные аспекты студенческой жизни, в том числе организация проживания и распространенность алкоголя, создают «зону уязвимости» вокруг молодых женщин, особенно в первый год после поступления.

В то же время ученые подчеркнули, что студенческая жизнь, в том числе в кампусе — ценный опыт. Исследователи призвали администрации вузов активизировать усилия по обеспечению безопасности студенток и профилактике сексуального насилия. Статья вышла в Journal of American College Health.

Юлия Трепалина 884 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.