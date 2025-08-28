Умственная работа состарила мозг и укоротила продолжительность жизни

В МГППУ выяснили, что умственный труд, стресс и интенсивные физические нагрузки истощают жизненные силы человека, сокращая его профессиональное долголетие и общую продолжительность активной жизни. Мозг, будучи энергозатратным органом, и чрезмерные нагрузки перераспределяют ресурсы организма, приводя к раннему выгоранию и проблемам со здоровьем.

Жизненные силы, или витальность, — важный ресурс, который влияет на профессиональное долголетие, то есть на способность человека долго и эффективно работать. Всемирная организация здравоохранения выделяет жизнеспособность как одну из пяти ключевых областей внутреннего потенциала для полноценной жизни. Психолог МГППУ рассмотрела зарубежные и отечественные исследования, которые показывают, как жизненная сила истрачивается по ходу жизни, и как эти затраты влияют на длительность «рабочего» долголетия.

Профессиональная жизнь идет рука об руку со здоровьем: нельзя работать, если тело физически на это не способно. Некоторые ученые относят к жизненно важным показателям пульс, дыхание, температуру тела и давление. Другие — скорость ходьбы — достоверный, надежный и чувствительный показатель общего здоровья. Согласно исследованиям, это центральный фактор, определяющий профессиональное долголетие.

Одним из ярких феноменов взаимосвязи высшей нервной деятельности и продолжительности жизни является «плата за ум»: у живых существ, включая животных, интенсивная умственная активность связана с возрастанием стресса и сокращением продолжительности жизни. В лабораторных условиях ученые вывели «умных» животных, и у них наблюдались психологические проблемы: невротичность и тревожность, а в общении с сородичами у них преобладали реакции оборонительного типа, часто снижался социальный ранг, наблюдалась пониженная плодовитость и, что для нас самое главное, у многих видов оказалась снижена продолжительность жизни. Это связано с тем, что мозг, будучи самым энергоёмким органом, потребляет большое количество глюкозы и кислорода, перераспределяя ресурсы организма и снижая общий запас жизненной энергии.

Доказана и «плата за физическую нагрузку»: у профессиональных спортсменов и представителей стрессовых профессий период трудоспособности сокращается зачастую из-за раннего «выгорания» жизненных сил и связанных с этим проблем со здоровьем. И у спортсменов, и у просто пожилых людей наблюдаются случаи внезапной смерти после тяжелых нагрузок, а в некоторых стрессогенных профессиях (спасатели, военные) предусмотрен досрочный выход на пенсию для компенсации ускоренного старения — это «плата за стресс».

Жизненные силы можно восполнить достойной зарплатой, доступной медициной и хорошими жилищными условиями, но это не все. Важную роль играет качественный сон и отдых, которые способствуют не только восстановлению энергии, но и нормализации работы нейронов, именно благодаря этому увеличивается продолжительность активной жизни. Также важны занятия физкультурой, интеллектуальные и творческие хобби, рукоделие.

Желательно избегать слишком сильных нагрузок, лучше сохранять их на уровне умеренных упражнений, прогулок, йоги. Исследования подтверждают, что регулярная физическая активность снижает риск многих заболеваний и способствует увеличению продолжительности жизни. Плюс ко всему, практики осознанности упражнения повышают уровень жизненной энергии и позитивных эмоций. А также творческие и интеллектуальные хобби помогают укрепить здоровье и улучшить внутренний жизненный тонус. В зарубежной психологии выдвинуто положение о том, что именно профессиональная жизнеспособность является важнейшим показателем будущей успешной карьеры.

Существуют психологические методы восстановления жизненных сил, связанные с взаимодействием с другими людьми: семьей, друзьями, коллегами. Человеку важно находиться в комфортном коллективе: исследования показывают, что качественные рабочие отношения способствуют повышению жизненной энергии работников и улучшению их производительности. Обмен психологической энергией во время живого общения усиливает жизненные силы друг друга.

Жизненные силы — это основа крепкого здоровья и устойчивой профессиональной активности на протяжении всей жизни. Их расход и восстановление зависят от сложного переплетения биологических, психологических, социальных и экономических факторов, которые вместе формируют наш жизненный ресурс и определяют, насколько долго и эффективно мы можем работать и жить полной жизнью. Осознанное внимание к этим аспектам помогает сохранить высокую работоспособность и качество жизни на долгие годы, но, к сожалению, не замедлить биологическое старение.

Исследование проведено Татьяной Березиной — психологом, профессором кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ.

Статья опубликована в научном журнале «Современная зарубежная психология».

