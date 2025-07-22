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Авиалайнер избежал столкновения с бомбардировщиком B-52

Пассажирский авиалайнер SkyWest Airlines едва не столкнулся с бомбардировщиком B-52 Stratofortress при заходе на посадку в аэропорту Майнот, штат Северная Дакота.

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress / © William Lewis / Air Force

Согласно заявлению авиакомпании, самолет выполнял рейс из Миннеаполиса в Майнот вечером 18 июля. Авиадиспетчеры дали разрешение на посадку в международном аэропорту Майнот, когда экипаж заметил приближающийся стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress.

Пилот ушел на второй круг, чтобы избежать столкновения. Представитель ВВС США подтвердил, что самолет B-52 с авиабазы Майнот в тот вечер действительно совершал полет, но отказался комментировать детали, сославшись на внутреннее расследование.

Инцидент произошел спустя полгода после столкновения в воздухе гражданского авиалайнера Bombardier CRJ700 компании PSA Airlines с военным вертолётом Sikorsky UH-60 Black Hawk, в результате которого погибли 67 человек.