Муравьи-кочевники предпочли говядину яблокам с медом и рыбе

Биологи из Бразилии, работая в лаборатории, заметили поблизости муравьев-кочевников Labidus coecus — те три дня искали пищу. Специалисты решили на пару дней отложить свои дела и изучить пищевые предпочтения новых соседей. Они купили на рынке говядину, рыбу и яблоко с медом и предложили яства муравьям. Те отреагировали однозначно: почти вся колония предпочла свежую говядину. Новые данные убедительно доказывают, что L.coecus могут питаться и мясом позвоночных.

Летом 2020 года группа бразильских исследователей работала недалеко от прибрежного города Браганса, штат Пара. Ученые случайно заметили, как рядом с их лабораторией несколько дней подряд кормились муравьи вида Labidus coecus.

Эти насекомые живут колониями численностью несколько миллионов особей и за одну вылазку могут уничтожить больше 30 тысяч жертв. В основном они нападают на беспозвоночных, то есть других насекомых и мелких членистоногих. Но, чтобы не истощить пищевые ресурсы своим аппетитом, колонии L.coecus и других подобных муравьев кочуют, меняя места добычи корма. Поэтому таких муравьев прозвали кочевниками.

Вид L.coecus интересен тем, что его уличали в охоте на черепашат — как уже вылупившихся, так и тех, кого защищала скорлупа. Эти муравьи ищут пропитание и над землей, и под ней, их подземные колонии могут простираться на сотни метров от временного гнезда. Из-за кочевого и скрытного образа жизни изучить их рацион затруднительно. Поэтому бразильские биологи, пользуясь возможностью, провели эксперимент с L.coecus и покормили их.

Меню состояло из трех позиций. Авторы исследования купили на местном рынке свежую говядину, сардину в масле и яблоко (его нарезали на мелкие кусочки и смешали с медом). Затем каждый тип приманки поместили на фильтровальную бумагу и положили рядом с местами поиска пищи у муравьев. Опыт проводили семь раз с 31 июля по 1 августа. Результаты наблюдений опубликовал журнал Biotropica.

Labidus coecus разрывает и переносит кусок говядины / © Biotropica, Raquel Leite Castro de Lima et al.

Всего специалисты зафиксировали 2713 рабочих особей, соблазнившихся на приманки. Но на сладкое и рыбу покусились только 256 и 186 из них соответственно. Остальные 2271 муравей предпочли говядину, это почти 84% от всех замеченных особей. Выбор насекомых подтвердил гипотезу ученых — хищные муравьи-кочевники, помимо беспозвоночных, любят мясо позвоночных животных.

Другой вопрос: почему подопытные проигнорировали остальные не менее питательные блюда? Исследователи полагают, что сардины не пользовались популярностью, поскольку в естественной среде муравьи такую пищу почти не встречают. И по химическому составу говядина больше похожа на традиционную добычу.

Яблоки и мед, столь привлекательные для других муравьев, скорее всего, просто не нравятся виду L.coecus — на фруктах их замечали, но за поеданием меда не заставали. С другой стороны, встреченные особи были в той фазе роста, когда не так сильно нуждаются в пище (в отличие от времени, когда в колонии много личинок).

Выявленная любовь к говядине может указывать на другое малоизученное пищевое предпочтение этих насекомых — некрофагию. Муравьи существа медлительные, поэтому падаль может стать для них дешевым и ценным источник энергии. Вдобавок L.coecus встречали на тушах кабанов, где они нападали на других муравьев.

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Авдей Палиш 213 статей Автор специализируется на популяризации биологии и палеонтологии. Пишет о поведении животных, необычных находках древнего мира. Интересуется всем, что летало, бегало и формировалось миллионы лет.