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Российские ученые исключили пигменты красок из списка опасных микропластиков
Специалисты СПбГУ и НовГУ внесли правку в обзор коллектива ученых, разрабатывающих рекомендации о сокращении загрязнения микропластиком окружающей среды по предписанию ООН. Исследователи предложили исключить из перечня опасных микропластиков пигменты красок, оказавшиеся в нем из-за возможной допущенной ошибки перевода или по причине незнания химической структуры пигментов.
Отзыв на статью опубликован в международном журнале Science. Мелкие частицы синтетических полимерных материалов размером менее пяти миллиметров, известные как микропластик, образуются в результате распада крупных пластиковых изделий, а также изначально могут добавляться в косметику, промышленные продукты и другие товары. Они распространены в окружающей среде и представляют серьезную угрозу для экосистем.
В водной среде частицы микропластика могут поглощать морские обитатели, что приводит к повреждениям внутренних органов, накоплению токсинов и нарушению пищевых цепей. Это ставит под угрозу биоразнообразие и может привести к попаданию вредных веществ в организм человека, например, через морепродукты. Оказавшись в почве, фрагменты распада пластиковых изделий ухудшают ее структуру, снижают плодородие и накапливают опасные соединения, которые проникают в растения и грунтовые воды, угрожая сельскому хозяйству и здоровью людей.
Пионером в изучении влияния этих частиц на экологию и автором современного термина «микропластик» является британский морской биолог Ричард Томпсон. Под его руководством группа ученых активно влияет на разработку новой конвенции по сокращению пластикового загрязнения, однако в этой команде отсутствуют специалисты в области науки о полимерах. Между тем российские исследователи признаны одними из ведущих в этой области.
В мае 2024 года в Новгородском государственном университете в партнерстве с Санкт-Петербургским государственным университетом и другими научными организациями в рамках мегагранта Правительства Российской Федерации «Новые подходы к решению проблемы микропластика как потенциальной угрозы человеку и окружающей среде» был создан Центр исследования проблем микропластика. Возглавил его один из ведущих мировых специалистов в области полимерных композитов и нанокомпозитов, используемых в инновационных отраслях промышленности, профессор Хосе Кенни.
В рамках подготовки конвенции в октябре прошлого года Томпсон и его коллеги опубликовали научный обзор в международном научном журнале Science. В статье исследователи выделили два типа микропластика: первичный, который изначально создается для использования в продуктах (например, в косметике или промышленных товарах), и вторичный, образующийся в результате разрушения крупных пластиковых изделий — пакетов или бутылок — под воздействием окружающей среды.
«Уважаемые коллеги допустили ошибку в классификации. В качестве примера первичных частиц они приводят pigments in paint — пигменты в красках. Однако это неверно, поскольку пигменты не являются полимерами. Это обычно низкомолекулярные соединения, чаще даже неорганические, а не пластик», — пояснил заведующий кафедрой высокомолекулярных соединений СПбГУ, руководитель лаборатории моделирования полимеров НовГУ и член российской делегации в Межправительственном переговорном комитете (INC) по разработке международного юридически обязывающего документа по пластиковому загрязнению Сергей Люлин.
По его словам, ошибка могла возникнуть или из-за отсутствия химиков в коллективе авторов или по причине неточности перевода термина plastic pigment, используемого в промышленности для наименования красителей пластиковых изделий. Эта ошибка опасна тем, что в рекомендательных документах ООН могут появиться необоснованные предложения о запрете производства красок с пигментами.
Российские ученые подчеркивают, что подобные ошибки не редкость и необходимо привлекать специалистов по высокомолекулярным соединениям к разработке новых экологических регламентов, касающихся пластикового загрязнения, чтобы исключить подобные ошибочные ситуации в будущем.
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