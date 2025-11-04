  • Добавить в закладки
4 ноября, 12:39
Юлия Трепалина
Медики предупредили о возможных рисках для сердца из-за долгого приема «гормона сна»

Анализ медицинских данных более 130 тысяч взрослых пациентов с бессонницей, которые не менее года принимали мелатонин для нормализации сна, показал, что у них чаще диагностировали сердечную недостаточность. Также в группе были выше показатели госпитализации из-за проблем с сердцем и смертности от всех причин.

спящий мужчина
© Shane, unsplash.com

Исследование, поднимающее вопрос о безопасности длительного использования добавок с мелатонином, которые широко применяют при трудностях с засыпанием, представят на Научных сессиях Американской кардиологической ассоциации (AHA Scientific Sessions 2025). Мероприятие пройдет в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) 7-10 ноября.

Мелатонин — основной гормон эпифиза — естественным образом вырабатывается в организме и регулирует циклы сна и бодрствования. Препараты и добавки на основе синтетического аналога гормона используют при нарушениях сна, в том числе для облегчения засыпания и при резкой смене часовых поясов. Во многих странах их продают без рецепта.

Добавки с мелатонином часто рассматривают как безопасный и «натуральный» способ улучшить сон, и пациенты нередко употребляют их длительное время. Группа американских врачей под руководством доктора медицинских наук Экенедиличукву Ннади (Ekenedilichukwu Nnadi) из Бруклина (штат Нью-Йорк) решила с помощью международной базы медицинских данных TriNetX Global Research Network проследить за людьми с бессонницей, которые принимали мелатонин более года. Сведения из их электронных медицинских карт за пять лет сопоставили с информацией о пациентах, тоже страдавших нарушениями сна, но по которым не было записей об использовании этих препаратов. Из выборки исключили участников с диагностированной сердечной недостаточностью и тех, кому назначали другие снотворные.

Ученые установили, что в группе с длительным приемом мелатонина риск развития сердечной недостаточности в течение пяти лет был примерно на 90% выше, чем в контрольной группе (4,6% против 2,7% случаев). Близкий результат получили, когда рассмотрели пациентов, которым выписывали мелатонин минимум дважды с интервалом не менее 90 дней: при таком сценарии риск проблем с сердцем возрастал на 82%.

Также выяснилось, что людей, долго использующих «гормон сна», госпитализировали по поводу сердечной недостаточности почти в 3,5 раза чаще, чем не употреблявших мелатонин (19% против 6,6% случаев). Кроме того, показатели смертности от всех причин среди первых за пять лет были почти вдвое выше (7,8% против 4,3%).

По словам исследователей, повышенная вероятность серьезных проблем со здоровьем в «мелатониновой» группе сохранилась даже после поправок на многие другие факторы риска, что их поразило и обеспокоило.

Впрочем, авторы предупредили об ограничениях исследования и подчеркнули, что оно выявило корреляцию, которая не доказывает прямую причинно-следственную связь. Кроме того, статью о нем еще не публиковали в рецензируемом научном журнале, поэтому результаты считаются предварительными.

Тем не менее отмеченные тенденции вызывают тревогу по поводу безопасности приема мелатонина и говорят о необходимости дальнейшего изучения его влияния на сердце, заключили исследователи.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
