Медики предупредили о возможных рисках для сердца из-за долгого приема «гормона сна»
Анализ медицинских данных более 130 тысяч взрослых пациентов с бессонницей, которые не менее года принимали мелатонин для нормализации сна, показал, что у них чаще диагностировали сердечную недостаточность. Также в группе были выше показатели госпитализации из-за проблем с сердцем и смертности от всех причин.
Исследование, поднимающее вопрос о безопасности длительного использования добавок с мелатонином, которые широко применяют при трудностях с засыпанием, представят на Научных сессиях Американской кардиологической ассоциации (AHA Scientific Sessions 2025). Мероприятие пройдет в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) 7-10 ноября.
Мелатонин — основной гормон эпифиза — естественным образом вырабатывается в организме и регулирует циклы сна и бодрствования. Препараты и добавки на основе синтетического аналога гормона используют при нарушениях сна, в том числе для облегчения засыпания и при резкой смене часовых поясов. Во многих странах их продают без рецепта.
Добавки с мелатонином часто рассматривают как безопасный и «натуральный» способ улучшить сон, и пациенты нередко употребляют их длительное время. Группа американских врачей под руководством доктора медицинских наук Экенедиличукву Ннади (Ekenedilichukwu Nnadi) из Бруклина (штат Нью-Йорк) решила с помощью международной базы медицинских данных TriNetX Global Research Network проследить за людьми с бессонницей, которые принимали мелатонин более года. Сведения из их электронных медицинских карт за пять лет сопоставили с информацией о пациентах, тоже страдавших нарушениями сна, но по которым не было записей об использовании этих препаратов. Из выборки исключили участников с диагностированной сердечной недостаточностью и тех, кому назначали другие снотворные.
Ученые установили, что в группе с длительным приемом мелатонина риск развития сердечной недостаточности в течение пяти лет был примерно на 90% выше, чем в контрольной группе (4,6% против 2,7% случаев). Близкий результат получили, когда рассмотрели пациентов, которым выписывали мелатонин минимум дважды с интервалом не менее 90 дней: при таком сценарии риск проблем с сердцем возрастал на 82%.
Также выяснилось, что людей, долго использующих «гормон сна», госпитализировали по поводу сердечной недостаточности почти в 3,5 раза чаще, чем не употреблявших мелатонин (19% против 6,6% случаев). Кроме того, показатели смертности от всех причин среди первых за пять лет были почти вдвое выше (7,8% против 4,3%).
По словам исследователей, повышенная вероятность серьезных проблем со здоровьем в «мелатониновой» группе сохранилась даже после поправок на многие другие факторы риска, что их поразило и обеспокоило.
Впрочем, авторы предупредили об ограничениях исследования и подчеркнули, что оно выявило корреляцию, которая не доказывает прямую причинно-следственную связь. Кроме того, статью о нем еще не публиковали в рецензируемом научном журнале, поэтому результаты считаются предварительными.
Тем не менее отмеченные тенденции вызывают тревогу по поводу безопасности приема мелатонина и говорят о необходимости дальнейшего изучения его влияния на сердце, заключили исследователи.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
8 ноября жители России смогут наблюдать редкую «хвостатую странницу» — комету C/2025 A6 (Леммон), чей следующий визит состоится лишь через тысячелетие. В этот вечер небесное тело достигнет пика яркости, став доступным для просмотра невооруженным глазом. О том, как найти «странницу» на небе и что делает ее одной из главных комет года — рассказал эксперт Пермского Политеха.
В данных космического телескопа «Джеймса Уэбба» ученым удалось отыскать самых многообещающих кандидатов на роль первых звезд. Эти светила, сформировавшиеся из первичного газа, существенно изменили химический состав молодой Вселенной, заложив основу для будущего многообразия, включая планеты и жизнь. Если исследователи действительно сумели найти такие древние объекты, это откроет новую страницу в наблюдательной астрономии.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
