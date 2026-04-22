Люди хорошо запомнили драки и бытовые травмы после алкоголя, но не вспомнили тягу к нему
Человек отлично помнит, как после пьянки подрался или разбил колено, но совершенно не помнит, как сильно ему хотелось выпить. К такому выводу пришли ученые из США, проанализировав опросники и дневники на смартофнах выпивающих молодых людей.
Проблема точности человеческих воспоминаний о собственных болезненных состояниях давно известна в психиатрии. В случае с алкогольной зависимостью, или расстройством, связанным с употреблением алкоголя, эта проблема стоит особенно остро. Дело в том, что современные теории описывают зависимость как динамический процесс. Толерантность вырабатывается постепенно после многих эпизодов пьянства.
Тяга возникает и угасает в течение дня под влиянием настроения и обстановки. Социальные конфликты или иные последствия употребления спиртного же случаются внезапно.
Однако традиционные методы диагностики почти полностью полагаются на ретроспективные опросы. Человека просят вспомнить, что происходило за последние полгода или даже год. Это создает противоречие: динамический процесс измеряют статичным инструментом, который полностью зависит от памяти — субъективного человеческого механизма.
Отдельные научные работы показывали, что некоторые симптомы, например опасное употребление или социальные проблемы, можно фиксировать с помощью ежедневных дневников. Но никто систематически не сравнивал то, что человек вспоминает за длительный период, с тем, что он переживает изо дня в день.
Этот пробел восполнили ученые из США в новом исследовании, опубликованном в журнале Clinical Psychological Science. Пятьсот человек в возрасте от 18 до 22 лет сообщили, что пьют алкоголь примерно раз в неделю или чаще. В начале исследования участники заполнили стандартные ретроспективные опросники, где вспоминали свои симптомы за последний год. Затем в течение двух месяцев они получали на смартфоны по пять опросов в день только в выходные.
Ученых интересовали семь симптомов алкогольной зависимости: опасное употребление с травмами и провалами памяти, социальные и рабочие проблемы вроде драк и скандалов, невыполнение обязанностей из-за алкоголя, время на пьянку и восстановление, толерантность, превышение запланированной дозы и тяга. Всего за время исследования набралось 3339 дней с употреблением алкоголя, по которым были полные данные. Через полгода участников снова опросили, теперь уже за последние шесть месяцев.
Результаты показали, что люди очень точно вспоминают яркие событийные симптомы: драки, скандалы, случайные травмы и время, потраченное на похмелье. Если человек в начале исследования говорил, что часто дерется из-за алкоголя, ежедневные дневники это подтверждали.
С тягой и толерантностью картина оказалась противоположной. Люди, которые жаловались на сильную тягу в годовом опросе, далеко не всегда фиксировали высокий уровень тяги в повседневной жизни. С толерантностью вышло то же самое. Ученые пробовали измерять ее по-разному, даже брали экстремальную планку в 20 напитков за раз, но значимой связи с воспоминаниями не нашли.
Таким образом, не только подтвердилось, что люди воспринимают нюансы своей вредной привычки субъективно, но и выяснилось, что ретроспективные опросники не стоит воспринимать как золотой стандарт в изучении зависимости. Человек не всегда намеренно врет — часто мозг просто не может усреднить мимолетные желания и тягу за долгий период.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
29 Декабря, 2014
Самые важные научные достижения 2014 года
7 Марта, 2020
Вакцинация и аутизм: есть ли связь?
31 Августа, 2016
Американцы на Луне: стоит ли сомневаться дальше?
12 Октября, 2016
Не все путем: почему мы не любим вождей
21 Октября, 2017
Битва роботов себя не оправдала
