Дефицит витамина D у новорожденных научились рассчитывать до родов
В Тюменском медицинском университете разработали калькулятор для оценки вероятности дефицита витамина D у новорожденных. Он позволяет сделать прогноз без дополнительных анализов у ребенка еще до рождения. Достаточно трех показателей его матери.
Уровень витамина D — важный медицинский показатель. Ученые все больше внимания уделяют тому, какую долгосрочную роль он играет в механизмах «программирования» организма плода. Современные исследования подтвердили: если матери не хватает этого витамина во время беременности, у ребенка растет риск метаболических, иммунных и сердечно-сосудистых заболеваний.
В Тюменской области дефицит витамина D выявили у большинства участников исследования, которое провел Тюменский медицинский университет. Ученые изучили показатели уровня кальцидиола в сыворотке крови (основной формы витамина D, определяющей его общие запасы) 185 пар мать — дитя (всего 370 человек) в роддомах. У 72% из них показатель оказался ниже общепринятой нормы 30-50 нанограммов на миллилитр. Треть участников имела выраженный дефицит кальцидиола — менее 10 нанограммов на миллилитр.
Исследователи также проследили влияние 23 факторов на уровень витамина D. Среди них — возраст женщины, порядковый номер беременности и родов, ее акушерский и соматический анамнез, прием витаминно-минеральных комплексов, рацион питания во время беременности, срок гестации и пол новорожденного, параметры его физического развития, наличие полиморфизмов гена рецептора витамина D VDR.
«Результаты показали, что на низкие показатели уровня витамина D у новорожденного влияли всего три показателя его матери: уровень кальцидиола, возраст и количество беременностей. На их основе команда разработала и официально зарегистрировала калькулятор, который в перспективе может стать практическим инструментом для акушеров-гинекологов, неонатологов и педиатров. Он поможет начать профилактику еще на этапе беременности», — рассказала автор исследования, старший преподаватель кафедры педиатрии и неонатологии Тюменского медицинского университета Светлана Косинова.
Научным руководителем исследования выступила заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии ТМУ Антонина Петрушина.
Ученые представили результаты исследования на II Всероссийском форуме молодых ученых «Медицинская наука: вчера, сегодня, завтра» Российской академии наук. Описание прогностической модели опубликовано в сборнике материалов форума.
