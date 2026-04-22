22 апреля, 15:38
Дефицит витамина D у новорожденных научились рассчитывать до родов

В Тюменском медицинском университете разработали калькулятор для оценки вероятности дефицита витамина D у новорожденных. Он позволяет сделать прогноз без дополнительных анализов у ребенка еще до рождения. Достаточно трех показателей его матери.

Бруклин 9-9
Кадр из американского ситкома «Бруклин 9-9» / © Fremulon, Dr. Goor Productions, 3 Arts Entertainment, Universal Television

Уровень витамина D — важный медицинский показатель. Ученые все больше внимания уделяют тому, какую долгосрочную роль он играет в механизмах «программирования» организма плода. Современные исследования подтвердили: если матери не хватает этого витамина во время беременности, у ребенка растет риск метаболических, иммунных и сердечно-сосудистых заболеваний.

В Тюменской области дефицит витамина D выявили у большинства участников исследования, которое провел Тюменский медицинский университет. Ученые изучили показатели уровня кальцидиола в сыворотке крови (основной формы витамина D, определяющей его общие запасы) 185 пар мать — дитя (всего 370 человек) в роддомах. У 72% из них показатель оказался ниже общепринятой нормы 30-50 нанограммов на миллилитр. Треть участников имела выраженный дефицит кальцидиола — менее 10 нанограммов на миллилитр.

Исследователи также проследили влияние 23 факторов на уровень витамина D. Среди них — возраст женщины, порядковый номер беременности и родов, ее акушерский и соматический анамнез, прием витаминно-минеральных комплексов, рацион питания во время беременности, срок гестации и пол новорожденного, параметры его физического развития, наличие полиморфизмов гена рецептора витамина D VDR.

«Результаты показали, что на низкие показатели уровня витамина D у новорожденного влияли всего три показателя его матери: уровень кальцидиола, возраст и количество беременностей. На их основе команда разработала и официально зарегистрировала калькулятор, который в перспективе может стать практическим инструментом для акушеров-гинекологов, неонатологов и педиатров. Он поможет начать профилактику еще на этапе беременности», — рассказала автор исследования, старший преподаватель кафедры педиатрии и неонатологии Тюменского медицинского университета Светлана Косинова.

Научным руководителем исследования выступила заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии ТМУ Антонина Петрушина.

Ученые представили результаты исследования на II Всероссийском форуме молодых ученых «Медицинская наука: вчера, сегодня, завтра» Российской академии наук. Описание прогностической модели опубликовано в сборнике материалов форума.

Тюменский государственный медицинский университет (ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России) — один из ведущих вузов России, готовит медицинские кадры для четырех субъектов Российской Федерации: Тюменской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Выпускников Тюменского ГМУ можно встретить в медицинских учреждениях практически всех регионов страны — от Калининграда до Дальнего Востока, и за рубежом. Тюменский ГМУ вошел в государственную программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», университет — активный участник Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.
