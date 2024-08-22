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В ПНИПУ узнали, как городские производства влияют на здоровье
По силе воздействия на окружающую среду производственная отрасль считается одной из самых опасных. Промышленные города России, которые занимаются в основном черной металлургией, машиностроением и нефтепереработкой, сталкиваются с проблемами экологии и сокращения населения. При изучении этих аспектов важно не только исследовать источники возникновения экологических рисков предприятий, но и оценивать их последствия на здоровье людей. Ученые Пермского Политеха выявили прямую зависимость заболеваний населения хроническими болезнями органов дыхания от веса в атмосфере загрязняющих веществ, выделяемых объектами производства. Разработанный авторский метод позволяет математически оценить эту зависимость для любого российского промышленного города.
Статья с результатами опубликована в сборнике «Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле». Исследования выполнены при поддержке Минобрнауки России.
Отраслевая специфика промышленности города напрямую влияет на уровень экологических рисков и, как следствие, на заболеваемость граждан. Поэтому важно регулярно отслеживать ее воздействие на жизнедеятельность населения. Особенно учитывая, что в России функционируют свыше 200 крупных промышленных городских центров, которые занимаются металлургией, нефтехимией, машиностроением, переработкой дерева и углеводородов. У многих таких городов основная причина ухудшения экологии – это техногенное загрязнение, растущее с каждым годом.
Ученые Пермского Политеха разработали методику, позволяющую математически выявить влияние экологических рисков промышленности на заболеваемость граждан. Предлагаемый подход учитывает общий и классифицированный уровень первичной заболеваемости, коэффициент смертности и показатели структуры промышленных выбросов.
Политехники проводили исследование на примере одного из самых производственных городов страны (входит в топ 10), доля промышленности которого составляет свыше 60 процентов. Совокупные объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от промышленных объектов превышают 50 тысяч тонн в год.
«Взаимозависимость экологических рисков и здоровья населения мы выявляли в рамках пятилетнего периода. В целом по России уровень первичной заболеваемости растет с каждым годом. Особую озабоченность вызывают болезни органов дыхания, уровень которых вырос на 21 процент. Среди других недугов они занимают наибольший удельный вес – 35 процентов», – рассказывает доктор экономических наук, заведующая кафедрой государственного управления и истории ПНИПУ Наталья Паздникова.
Для достоверности оценивания политехники использовали статистику хронических болезней органов дыхания населения города и показатели удельного веса выбросов, которые выделяются в процессе деятельности промышленных предприятий (азот диоксид, углерод оксид, сера диоксид). На их основе рассчитывали уравнения регрессии, позволяющие наглядно демонстрировать их взаимосвязь.
«Расчеты показали высокий уровень зависимости показателей заболеваемости и выбросов. Увеличение удельного веса веществ в пробах атмосферного воздуха хотя бы на один процент, приводит к повышению заболеваемости населения хроническими болезнями органов дыхания (случаев на 1000 человек) в среднем на 15,8 случаев», – поделилась Наталья Паздникова.
Разработанный учеными ПНИПУ подход установил прямую и сильную связь между экологическими рисками промышленных объектов и ростом заболеваемости. Его применение позволит регулярно отслеживать степень влияния промышленных городов на здоровье и качество жизни населения и своевременно реагировать соответствующим органам власти.
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