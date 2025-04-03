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Американские богачи живут меньше европейских коллег
Богатые люди в США могут позволить себе лучшие клиники, персональных врачей и здоровое питание. Но они все равно умирают раньше, чем их состоятельные сверстники в Европе. Авторы нового исследования выяснили, что разрыв в продолжительности жизни между Старым Светом и Америкой сохраняется на всех уровнях богатства.
В 2024 году средняя продолжительность жизни в США достигла 80,9 года, в то время как в Германии, Франции и Нидерландах этот показатель составлял 82,6 и 81,9 года соответственно. Разрыв объясняли разницей в доходах, доступом к медицине и образом жизни. Однако американские ученые из Брауновского университета выяснили, что даже самые обеспеченные американцы живут меньше, чем европейские сверстники.
Сравнив медицинские данные 73 тысяч человек в возрасте 50-85 лет из США и разных регионов Европы за период с 2010 по 2024 год, эксперты пришли к выводу, что смертность в Соединенных Штатах выше на всех ступенях социальной лестницы. Эти данные помогли проанализировать, как уровень благосостояния влияет на шансы дожить до преклонных лет.
Оказалось, что в США разница в продолжительности жизни между богатыми и бедными намного больше, чем в Европе. Люди с высоким уровнем дохода действительно живут дольше, но даже у самых богатых американцев показатели смертности хуже, чем у состоятельных европейцев. Например, смертность самых богатых американцев на 40% выше, чем их сверстников в континентальной Европе. В Восточной Европе этот разрыв меньше (13-20%), но сохраняется.
В некоторых случаях состоятельные американцы в среднем живут столько же, сколько бедные слои населения некоторых европейских стран, включая Германию.
«Главная причина — системные проблемы США, которые затрагивают всех. Экономическое неравенство, хронический стресс, особенности питания и неблагоприятная экологическая обстановка создают условия, в которых даже самые обеспеченные слои населения сталкиваются с рисками для здоровья. Деньги не могут полностью решить эти проблемы», — пояснила Ирэн Папаниколас (Irene Papanicolas), соавтор исследования.
Ключевой проблемой авторы статьи назвали «эффект выжившего». В США бедные люди с более слабым здоровьем умирают раньше богатых и не успевают подняться по социальной лестнице. Это приводит к тому, что среди пожилых американцев остается больше состоятельных. В результате возникает иллюзия, будто разрыв между богатыми и бедными со временем сокращается, хотя на самом деле он обусловлен высокой смертностью малообеспеченных граждан: бедные просто не доживают до преклонных лет.
«В Европе социальные лифты и поддержка государства позволяют бедным получать лечение и менять образ жизни. В США отсутствие страховки, дорогие лекарства и высокие кредитные нагрузки лишают людей таких возможностей. Это влияет на всю систему: даже богатые дышат загрязненным воздухом, едят продукты с пестицидами и живут в обществе, где стресс стал нормой», — подытожила Папаниколас.
Решение проблемы ученые видят не столько в необходимости увеличивать бюджет на медицину, сколько в борьбе с коренными проблемами: экономическим неравенством, плохой экологией, доступностью образования и социальной поддержкой. Папаниколас и ее коллеги считают, что политикам стоит задуматься: если даже богатые американцы умирают раньше, значит, проблему нельзя списывать на бедность. Необходимо менять подход к системе здравоохранения и социальной поддержке, иначе разрыв в продолжительности жизни будет только расти.
Научная статья опубликована в New England Journal of Medicine.
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