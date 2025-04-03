  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
2 минуты назад
Игорь Байдов
0

Американские богачи живут меньше европейских коллег

4.1

Богатые люди в США могут позволить себе лучшие клиники, персональных врачей и здоровое питание. Но они все равно умирают раньше, чем их состоятельные сверстники в Европе. Авторы нового исследования выяснили, что разрыв в продолжительности жизни между Старым Светом и Америкой сохраняется на всех уровнях богатства.

Медицина
# богатые
# Европа
# продолжительность жизни
# США
Американские богачи живут меньше европейских коллег – иллюстрация к материалу на Naked Science
Кадр из фильма «Уолл-стрит», снятого режиссером Оливером Стоуном в 1987 году / © 20th Century Fox

В 2024 году средняя продолжительность жизни в США достигла 80,9 года, в то время как в Германии, Франции и Нидерландах этот показатель составлял 82,6 и 81,9 года соответственно. Разрыв объясняли разницей в доходах, доступом к медицине и образом жизни. Однако американские ученые из Брауновского университета выяснили, что даже самые обеспеченные американцы живут меньше, чем европейские сверстники.

Сравнив медицинские данные 73 тысяч человек в возрасте 50-85 лет из США и разных регионов Европы за период с 2010 по 2024 год, эксперты пришли к выводу, что смертность в Соединенных Штатах выше на всех ступенях социальной лестницы. Эти данные помогли проанализировать, как уровень благосостояния влияет на шансы дожить до преклонных лет.

Оказалось, что в США разница в продолжительности жизни между богатыми и бедными намного больше, чем в Европе. Люди с высоким уровнем дохода действительно живут дольше, но даже у самых богатых американцев показатели смертности хуже, чем у состоятельных европейцев. Например, смертность самых богатых американцев на 40% выше, чем их сверстников в континентальной Европе. В Восточной Европе этот разрыв меньше (13-20%), но сохраняется.

В некоторых случаях состоятельные американцы в среднем живут столько же, сколько бедные слои населения некоторых европейских стран, включая Германию.

«Главная причина — системные проблемы США, которые затрагивают всех. Экономическое неравенство, хронический стресс, особенности питания и неблагоприятная экологическая обстановка создают условия, в которых даже самые обеспеченные слои населения сталкиваются с рисками для здоровья. Деньги не могут полностью решить эти проблемы», — пояснила Ирэн Папаниколас (Irene Papanicolas), соавтор исследования.

Ключевой проблемой авторы статьи назвали «эффект выжившего». В США бедные люди с более слабым здоровьем умирают раньше богатых и не успевают подняться по социальной лестнице. Это приводит к тому, что среди пожилых американцев остается больше состоятельных. В результате возникает иллюзия, будто разрыв между богатыми и бедными со временем сокращается, хотя на самом деле он обусловлен высокой смертностью малообеспеченных граждан: бедные просто не доживают до преклонных лет.

«В Европе социальные лифты и поддержка государства позволяют бедным получать лечение и менять образ жизни. В США отсутствие страховки, дорогие лекарства и высокие кредитные нагрузки лишают людей таких возможностей. Это влияет на всю систему: даже богатые дышат загрязненным воздухом, едят продукты с пестицидами и живут в обществе, где стресс стал нормой», — подытожила Папаниколас.

Решение проблемы ученые видят не столько в необходимости увеличивать бюджет на медицину, сколько в борьбе с коренными проблемами: экономическим неравенством, плохой экологией, доступностью образования и социальной поддержкой. Папаниколас и ее коллеги считают, что политикам стоит задуматься: если даже богатые американцы умирают раньше, значит, проблему нельзя списывать на бедность. Необходимо менять подход к системе здравоохранения и социальной поддержке, иначе разрыв в продолжительности жизни будет только расти.

Научная статья опубликована в New England Journal of Medicine.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# богатые
# Европа
# продолжительность жизни
# США
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Космическое пчеловодство: подходы к управлению движением роя спутников
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Экономика и глобальное изменение климата
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
04 Апр
Бесплатно
Революция в зоологии. О чем нам рассказали молекулы?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
04 Апр
Бесплатно
Альтернативные пути развития разума
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Апр
Бесплатно
Как спасти тех, кого нет? Сохранение редких видов животных
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
05 Апр
Бесплатно
Здоровое старение
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
05 Апр
Бесплатно
«Не мни сие срамно быти»: странности средневековой иконографии
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Апр
1200
Почему медведи не водятся в Африке? История расселения животных по нашей планете
Medio Modo
Москва
Лекция
06 Апр
Бесплатно
Арктический эпос: былинное сказывание в Заполярье
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 16:30
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
Вчера, 12:59
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры рассказали о будущем батарей для электромобилей

Рынок электромобилей стремительно расширяется. На нем представлены не только пассажирские, но и грузовые модели, а также специализированный транспорт. Сегодня главные задачи по совершенствованию транспорта на электрической тяге — увеличение пробега на одной заправке (зарядке), повышение емкости и долговечности накопителей, применение экологически «чистых» аккумуляторов на всем его жизненном цикле. Все эти задачи связаны с одним важным конструктивным элементом — аккумуляторной батареей, которая все еще остается «головной болью» многих ученых и конструкторов мира. Над решением этих задач работают и специалисты компании UST Inc. Результаты их исследований показывают, что ставку в ближайшей перспективе нужно делать не на литий-ионные аккумуляторы.

Unitsky String Technologies Inc.
# аккумуляторы
# графен
# литий-ионная батарея
# струнный рельс
# электромобили
Вчера, 15:13
ФизТех

Джет блазара принял форму, похожую на кольцо

Международная группа астрофизиков провела анализ астрономических данных и обнаружила признаки, указывающие на то, что джет TXS 0506+056 подвергается гравитационному линзированию. Исследования в этом направлении могут существенно изменить наше понимание структуры джетов блазаров и механизмов генерации нейтрино.

ФизТех
# блазар
# гравитационное линзирование
# джет
# кольцо
27 марта
Сколтех

Кислородные бомбы: в Сколтехе нашли мощную альтернативу тротилу

Ученые из Сколтеха исследовали разнообразие молекул, которые могут образовываться из атомов кислорода и углерода. Помимо широко известных углекислого и угарного газов, моделирование обнаружило две сотни экзотических, но относительно стабильных соединений этих двух элементов, многие из которых не были описаны ранее. Этот класс веществ представляет интерес для исследований космоса, аккумуляторных технологий, биохимии и — неожиданным образом — для разработки промышленной взрывчатки и ракетного топлива. Как оказалось, некоторые из открытых веществ при распаде будут высвобождать более 75 процентов взрывной энергии тротила.

Сколтех
# азот
# бомбы
# кислород
# перхлорат аммония
# тротил
Вчера, 16:30
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
31 марта
Татьяна

Генетики обнаружили дольше всех существовавшую группу охотников-собирателей в Западной Европе

Два ключевых события сыграли решающую роль в формировании генетического профиля современных европейских народов. Первое связано с приходом ранних фермеров из Анатолии примерно восемь тысяч лет назад, второе — масштабная миграция на запад носителей ямной степной культуры, начавшаяся пять тысяч лет назад. Однако ученые видят множество отличий от общей картины в разных регионах. В новой работе они проанализировали ДНК древних жителей самого северо-запада Европы и обнаружили более тесную связь с охотниками-собирателями, чем где бы то ни было.

Археология
# генетика
# древняя днк
# Европа
# культура шнуровой керамики
# охотники-собиратели
6 марта
Юлия Трепалина

Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
18 марта
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Американские богачи живут меньше европейских коллег

    2 минуты назад

  2. От Юпитера до кухни: пермские ученые рассказали, какие «космические» изобретения вошли в наш быт

    12 минут назад

  3. Найден теплый юпитер с сезонным перепадом температуры в 700 градусов Цельсия

    34 минуты назад

  4. Пермские ученые улучшили производство емкостей для хранения опасных веществ

    2 часа назад
Выбор редакции

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

23 марта

Последние комментарии

Kanye
54 минуты назад
Сергей, ну как нет, если они есть. https://www.batterx.io/en/product/carbon-battery/

Белорусские инженеры рассказали о будущем батарей для электромобилей

Александр Березин
2 часа назад
Степан, нет, это я про то, что даже для МКС Федерация не нужна. Союз справляется. Для более дальних полетов Федерация слишком мала, т.е. все равно

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Vladimir
2 часа назад
Hye, интересно. А кто же по твоему, такой развитый. Если Китай говно, все говно. Какие же страны передовые в технологическом прогрессе? Хотелось бы

Китай запустит в эксплуатацию первую в мире термоядерную электростанцию к 2030 году

Danil
2 часа назад
что-то не верится, до сих пор не научились энергию отбирать.

Китай запустит в эксплуатацию первую в мире термоядерную электростанцию к 2030 году

Сергей Асташкин
4 часа назад
Автор, вы понимаете о чем пишете? Нет графеновых аккумуляторов. Изучите электрохимию..

Белорусские инженеры рассказали о будущем батарей для электромобилей

Игнат Понкратов
4 часа назад
Всплески и релаксационные процессы на планете происходили и происходят постоянно по разным причинам. Не нужно удивляться. Климат никогда не был

Уровень морского льда в Арктике и Антарктике достиг рекордно низкого уровня

Sergey Sitnikov
6 часов назад
Н-да. Комментировать даже не стоит. Долбоеб он и есть долбоеб.

Почему немцы никогда не уничтожали Сталинград с воздуха и что на самом деле случилось в конце августа 1942 года?

Дмитрий Филимонов
8 часов назад
Rinat, Марка Уотни тоже нужно забрать!

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Антон Сидорук
9 часов назад
Кстати, а в Африке района Сахеля есть свой аналог команчей? Которые кочевали бы за стадами крупнорогатого скота? Бизинов там нет, но есть буйволы.

Зеленая Сахара была обитаемой, но изолированной

Alexander Nazarov
12 часов назад
Николай, перед тем как делать столь безапелляционные утверждения, хотя бы немного погрузитесь в тему. Вы несёте откровенную чушь. Ну, почитайте,

«Рога дьявола» и другие снимки первого солнечного затмения 2025 года

Иван Колупаев
12 часов назад
Дождиков, в позднем СССР однако сделали Буран и Энергию. Два принципиально новых проекта которые успешно отработали в свой первый запуск. Под

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Степан Жук
13 часов назад
Александр, это Вы в тему, что МКС в принципе не нужна?

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Иван Колупаев
13 часов назад
Стэн, Королев сел еще при Ежове. Берия занял пост Наркома внутренних дел несколько позже. Его тогда даже в Москве не было Берия "наводил порядок" в

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Стэн Станиславский
13 часов назад
Дождиков, это вы так издеваетесь над памятью СПК, давая ему имя безумной лысой твари, что под фюрерством другой, уссатой твари, кучу людей на тот

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Александр Березин
13 часов назад
Стэн, "1. Никакого ТЭМ, он же "Зевс", он же "Нуклон", не будет. Он просто невозможен - точка." Интересно, в комментариях когда-нибудь закончатся люди,

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Стэн Станиславский
13 часов назад
1. Никакого ТЭМ, он же "Зевс", он же "Нуклон", не будет. Он просто невозможен - точка. 2. Но будет нечто другое ядерное - ядерный ракетный двигатель на

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Александр Березин
14 часов назад
Стэн, "- чем-нибудь подкреплено кроме голых слов, интересно?" А чем подкреплено, кроме голых слов, ваше заявление "ЯРД гораздо проще в разработке"?

В США решили создать космический ядерный реактор с возможным военным применением

Rinat Bagoutdinov
15 часов назад
"выводить на орбиту ракета Ares V" — что за Арес? Может, Атлас-5?

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Александр Березин
15 часов назад
Сергей, у этих людей гены двух тысяч поколений их предков. Если бы изоляции Зеленой Сахары не было, эти две тысячи поколений не могли бы не нести

Зеленая Сахара была обитаемой, но изолированной

Александр Березин
15 часов назад
Степан, с Федерацией таких проблем не должно быть, потому что у Боинга в целом хуже все получается, чем у Роскосмоса, в этом веке по космосу. Другое

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно