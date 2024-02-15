Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В ПНИПУ создали дорожное покрытие из канистр для моторного масла
Для строительства покрытий дорог, мостов и аэродромов применяется асфальтобетон — материал, который получают при смешивании минерального сырья (песок, щебень, минеральный порошок) и битума. От его состава зависит качество и срок службы покрытий. Стандартные асфальтобетонные смеси имеют разные компоненты, которые отличаются друг от друга показателями прочности, водостойкости и устойчивости к температурам. Из-за этого на дорогах появляются трещины и покрытие быстро разрушается. Ученые ПНИПУ предложили усовершенствовать состав асфальтобетона и добавить в него измельченные канистры от моторного масла, чего раньше никто не делал. Этот способ позволит получить более экологичный и стойкий к механическим воздействиям материал.
На изобретение выдан патент. Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Некачественная утилизация нефтепродуктов негативно влияет на окружающую среду. Особенно это касается канистр и баков из полиэтилена низкого давления, в которых хранят и перевозят моторное масло для автомобилей. Ежегодно в России производят более 450 миллионов таких тар. Моторные масла могут нанести такой вред окружающей среде, что ей потребуется 10 лет на полное восстановление.
Захоронение тар с остатками масла на полигонах неэффективно – они очень стойки к воздействию окружающей среды и химикатам. Утилизация путем сжигания, воздействия водой и другими способами распада требует очистки тары от загрязнений. Из-за этого появляется много опасных для природы сточных вод и шлама. Ситуацию можно исправить, если разработать технологию, которая позволит отказаться от стадии очистки. Одно из таких направлений предложили ученые ПНИПУ.
Политехники протестировали использование загрязненной маслом тары в составе асфальтобетона. Они взяли измельченные емкости по 1, 4, 10 и 30 литров и моторное масло, широко применяемое в техническом сервисе автомобилей. Его остаточное содержание в таре составило восемь процентов.
В составе нового материала разработчики использовали песок и щебень нужных фракций, а также размельченную тару из-под моторного масла и битум. Ранее полиэтилен низкого давления уже использовали как компонент асфальтобетонной смеси, но исследования загрязненной тары еще не проводились. В результате тестов пермские политехники выяснили, что моторное масло ускоряет процесс равномерного распределения измельченных отходов полиэтилена в смеси при перемешивании.
Затем ученые ПНИПУ изучили новый состав при разных температурах, узнали его способность выдерживать давление и способность сопротивляться водному разрушению. Так они установили, что оптимальное содержание измельченной тары находится в пределах от четырех до 18 процентов, для битума — от 5,5 до 5,8 процента.
«Форма частиц используемой тары и шероховатая поверхность позволяют ей работать в качестве армирующего элемента. Это уже плюс, потому что снижается потребление вяжущих компонентов и увеличивается срок службы асфальтобетона. Мы изучили полученный состав на токсичность, используя зеленые одноклеточные водоросли и низшие ракообразные. Готовые образцы испытали на соответствие требованиям ГОСТ и определили, что асфальтобетон с тарой и моторным маслом не токсичен и отвечает всем требованиям», – объясняет доцент кафедры автомобильных дорог и мостов ПНИПУ Кирилл Тюрюханов.
Аспирант кафедры охраны окружающей среды Вероника Салахова говорит, что это позволит рекомендовать технологию в качестве ресурсосберегающей и биопозитивной. При этом можно использовать традиционную технологическую схему и стандартное оборудование асфальтобетонного завода.
Так ученые ПНИПУ показали, что измельченную полиэтиленовую тару от моторного масла можно использовать при производстве асфальтобетонных смесей в качестве армирующего элемента. Анализ подтвердил, что у такого состава снижается образование трещин при низких температурах эксплуатации и повышается устойчивость к деформациям от нагрузок автотранспорта при высоких температурах. Изобретение может быть использовано при строительстве дорог, мостов и аэродромов. Его главные преимущества — снижение влияния отходов на окружающую среду, снижение стоимости асфальтобетона и расширение перечня дорожно-строительных материалов. Сейчас ведутся переговоры о внедрении материала в практическое использование.
Самцы лягушек из семейства седлоносных жаб (Brachycephalus), обитающие только в Бразилии, настолько малы, что могут поместиться на кончике мизинца. Они почти на миллиметр меньше предыдущих рекордсменов.
Недавно обнаруженная на глубине примерно 21 метра каменная стена была построена людьми палеолита для охоты на оленей. Она представляет собой древнейший известный в Европе подводный археологический объект.
Международная группа физиков сопоставила результаты исследований сверхновых и килоновых с наблюдениями телескопа «Джеймс Уэбб» и пришла к выводу, что самые тяжелые химические элементы, необходимые для нашей жизнедеятельности, сформировались во время астрономических событий, которыми «управляют» гравитационные волны.
Недавно обнаруженная на глубине примерно 21 метра каменная стена была построена людьми палеолита для охоты на оленей. Она представляет собой древнейший известный в Европе подводный археологический объект.
Самцы лягушек из семейства седлоносных жаб (Brachycephalus), обитающие только в Бразилии, настолько малы, что могут поместиться на кончике мизинца. Они почти на миллиметр меньше предыдущих рекордсменов.
Международная группа физиков сопоставила результаты исследований сверхновых и килоновых с наблюдениями телескопа «Джеймс Уэбб» и пришла к выводу, что самые тяжелые химические элементы, необходимые для нашей жизнедеятельности, сформировались во время астрономических событий, которыми «управляют» гравитационные волны.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Погребальные обряды народов мира
Что дал науке Стивен Хокинг
Алкоголь снижает смертность… или повышает? Почему ученые спорят и кто из них прав
Американцы или мы: что вы знаете о достижениях космической гонки? Тест от Naked Science
Неуглеродные формы жизни
Бородино, да не то: почему мы неверно представляем главное сражение Отечественной войны?
Отец дьявола: Алоиз Гитлер
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии