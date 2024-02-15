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6 минут назад
ПНИПУ
9

В ПНИПУ создали дорожное покрытие из канистр для моторного масла

4.5

Для строительства покрытий дорог, мостов и аэродромов применяется асфальтобетон — материал, который получают при смешивании минерального сырья (песок, щебень, минеральный порошок) и битума. От его состава зависит качество и срок службы покрытий. Стандартные асфальтобетонные смеси имеют разные компоненты, которые отличаются друг от друга показателями прочности, водостойкости и устойчивости к температурам. Из-за этого на дорогах появляются трещины и покрытие быстро разрушается. Ученые ПНИПУ предложили усовершенствовать состав асфальтобетона и добавить в него измельченные канистры от моторного масла, чего раньше никто не делал. Этот способ позволит получить более экологичный и стойкий к механическим воздействиям материал.

ПНИПУ
# асфальт
# асфальтобетон
# дорога
# дорожное покрытие
# канистры
# моторное масло
асфальт
В ПНИПУ создали дорожное покрытие из канистр для моторного масла / © Getty images

На изобретение выдан патент. Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Некачественная утилизация нефтепродуктов негативно влияет на окружающую среду. Особенно это касается канистр и баков из полиэтилена низкого давления, в которых хранят и перевозят моторное масло для автомобилей. Ежегодно в России производят более 450 миллионов таких тар. Моторные масла могут нанести такой вред окружающей среде, что ей потребуется 10 лет на полное восстановление.

Захоронение тар с остатками масла на полигонах неэффективно – они очень стойки к воздействию окружающей среды и химикатам. Утилизация путем сжигания, воздействия водой и другими способами распада требует очистки тары от загрязнений. Из-за этого появляется много опасных для природы сточных вод и шлама. Ситуацию можно исправить, если разработать технологию, которая позволит отказаться от стадии очистки. Одно из таких направлений предложили ученые ПНИПУ.

Политехники протестировали использование загрязненной маслом тары в составе асфальтобетона. Они взяли измельченные емкости по 1, 4, 10 и 30 литров и моторное масло, широко применяемое в техническом сервисе автомобилей. Его остаточное содержание в таре составило восемь процентов.

В составе нового материала разработчики использовали песок и щебень нужных фракций, а также размельченную тару из-под моторного масла и битум. Ранее полиэтилен низкого давления уже использовали как компонент асфальтобетонной смеси, но исследования загрязненной тары еще не проводились. В результате тестов пермские политехники выяснили, что моторное масло ускоряет процесс равномерного распределения измельченных отходов полиэтилена в смеси при перемешивании.

Затем ученые ПНИПУ изучили новый состав при разных температурах, узнали его способность выдерживать давление и способность сопротивляться водному разрушению. Так они установили, что оптимальное содержание измельченной тары находится в пределах от четырех до 18 процентов, для битума — от 5,5 до 5,8 процента.

«Форма частиц используемой тары и шероховатая поверхность позволяют ей работать в качестве армирующего элемента. Это уже плюс, потому что снижается потребление вяжущих компонентов и увеличивается срок службы асфальтобетона. Мы изучили полученный состав на токсичность, используя зеленые одноклеточные водоросли и низшие ракообразные. Готовые образцы испытали на соответствие требованиям ГОСТ и определили, что асфальтобетон с тарой и моторным маслом не токсичен и отвечает всем требованиям», – объясняет доцент кафедры автомобильных дорог и мостов ПНИПУ Кирилл Тюрюханов.

Аспирант кафедры охраны окружающей среды Вероника Салахова говорит, что это позволит рекомендовать технологию в качестве ресурсосберегающей и биопозитивной. При этом можно использовать традиционную технологическую схему и стандартное оборудование асфальтобетонного завода.

Так ученые ПНИПУ показали, что измельченную полиэтиленовую тару от моторного масла можно использовать при производстве асфальтобетонных смесей в качестве армирующего элемента. Анализ подтвердил, что у такого состава снижается образование трещин при низких температурах эксплуатации и повышается устойчивость к деформациям от нагрузок автотранспорта при высоких температурах. Изобретение может быть использовано при строительстве дорог, мостов и аэродромов. Его главные преимущества — снижение влияния отходов на окружающую среду, снижение стоимости асфальтобетона и расширение перечня дорожно-строительных материалов. Сейчас ведутся переговоры о внедрении материала в практическое использование.

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ПНИПУ
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# асфальт
# асфальтобетон
# дорога
# дорожное покрытие
# канистры
# моторное масло
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Антропология
# археология
# Балтийское море
# охотники-собиратели
# палеолит
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Биологи назвали самое маленькое позвоночное в мире

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