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Секс оставил уникальный «микробный след» даже при использовании презерватива
Австралийские исследователи в эксперименте продемонстрировали, что после полового акта на интимных органах мужчины и женщины остается индивидуальный бактериальный след друг друга, причем даже если пара использовала презерватив. Такого рода «микробные отпечатки» назвали генитальным микробиомом, или «сексомом». Ученые полагают, что их открытия могут быть полезны криминалистам при расследовании сексуальных преступлений.
Исследование, в котором данные о микробиоме половых органов людей изучили в криминалистическом контексте, опубликовал журнал iScience. Эксперимент с участием 12 гетеросексуальных моногамных пар организовали сотрудники Университета Мердока совместно с коллегами из Университета Западной Австралии и еще ряда вузов этой страны.
Вначале мужчин и женщин проинструктировали самостоятельно взять у себя мазки в области гениталий. По этим образцам с помощью секвенирования РНК определили присутствующие штаммы бактерий и выявили микробные сигнатуры для каждого участника.
Затем пары попросили на какое-то время, от двух до 14 дней, воздержаться от близости, а после заняться сексом и повторно собрать образцы в течение нескольких часов с момента полового акта. Сопоставление результатов «до» и «после» показало, что партнеры обменялись генитальным микробиомом, или «сексомом», как его назвали специалисты.
Признаки взаимного переноса сексома обнаружили даже у тех трех пар, которые предохранялись с помощью презерватива. Это значит, что в перспективе анализ подобных микробных маркеров сможет не только подтвердить факт сексуального контакта, но и помочь в выявлении преступника в тех случаях, когда тот применял презерватив, чтобы не оставить биологических следов.
Рассмотрев такие факторы, как наличие лобковых волос у женщин, обрезания у мужчин, использование смазок и прочих, исследователи пришли к выводу, что они существенно не влияли на обмен генитальным микробиомом между партнерами. В то же время ученые отметили, что женский сексом может значительно меняться в зависимости от фазы менструального цикла. Исследователи планируют в дальнейшем подробнее рассмотреть этот и другие аспекты, способные повлиять на микробное разнообразие у мужчин и женщин.
Авторы новой статьи рассчитывают, что однажды изучение сексома может стать полезным дополнением или даже альтернативой ДНК-анализу при определении людей, совершивших сексуальное насилие.
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