Археологи нашли следы древнейшего убийства копьем

В той же пещере, где ранее нашли следы цветочной пыльцы у захоронения, ученые обнаружили скелет неандертальца со смертельной травмой от копья. Находка — древнейшее в истории людей событие такого рода. Убийства своих сородичей с помощью подобного оружия с глубокой древности и ранее предполагалось антропологами, но не было однозначно подкреплено археологически.

В северном Ираке находится пещера Шанидар, которую копают уже три четверти века. Здесь нашли скелеты неандертальцев, в том числе со следами захоронения. Рядом с одним из скелетов есть большое количество цветочной пыльцы, которое еще в прошлом веке посчитали свидетельством украшения могилы цветами — первого в известной истории. Уже в этом столетии эту интерпретацию атаковали, заявив, что пыльцу принесли поедающие ее насекомые, игнорируя тот факт, что подобные насекомые в пещерах хотя и бывают, но не живут группами и что у других скелетов или иных участков пола в этой пещере нет скоплений пыльцы.

Впрочем, это не единственная неожиданность: ранее там уже находили следы травмы от копья в скелете неандертальца, правда, зажившей. Это означает, что он прожил существенное время после получения ранения оружием. Следы на его ребре указывают на то, что ранение он получил от удара оружием с каменным наконечником. Возраст того скелета — около 50 тысяч лет, то есть хронологически он мог быть свидетельством конфликта неандертальцев с Homo sapiens, нашими предками, к тому времени уже закрепившимися вне Африки.

Теперь в Scientific Reports вышла работа, авторы которой изучили лопатку неандертальца возрастом 75 тысяч лет. В ней есть необычный след — круглое отверстие диаметром 15 миллиметров. По мелким осколкам костей лопатки и самому отверстию видно, что оно было выходным, то есть что копье ударило человека спереди, пробив его насквозь. Наконечника на копье не было: как и все обнаруженные археологами неандертальские копья, оно было просто заостренным на конце.

Хотя часто такие копья оценивают ниже, чем имеющие наконечник, это далеко не всегда так. Для ближнего боя с сильным животным копье без наконечника в каменном веке имеет преимущества. Дело в том, что каменный или костяной наконечник непросто приделать к древку так, чтобы оно не слетело при быстром извлечении и повторном ударе. А без наконечника копье, изначально сделанное с ним, бесполезно (нет заострения на конце, как у цельнодеревянного). Между тем, неандертальцы с помощью копий убивали даже пещерного льва, зверя с массой в 0,4-0,5 тонны, опаснейшего хищника своей эпохи.

Настолько сильный удар, чтобы пробить человека насквозь, практически исключает версию о несчастном случае на охоте. Такие чаще дают ранения человека со спины (от охотника рядом) и чрезвычайно редко пробивают тела насквозь.



Судя по осколкам и отсутствию следов заживления, удар был смертельным. До того как копье пробило лопатку, оно прошло через грудную клетку и легкое. Не исключено, что этот конкретный неандерталец не первый раз принимал участие в конфликтах с другими людьми. У него археологи отметили повреждение зуба нижней челюсти, типичное для удара тупым предметом по лицу (например, дубинкой), хотя авторы не исключают и падения на скалу. Правда, тогда странно, что поврежден лишь один зуб. Судя по всему, этот зуб ударом еще и несколько развернуло вокруг оси и дальше он остался в этом положении. Но поверх повреждения есть зубной камень, то есть серьезное ранение точно не было смертельным и после него человек прожил значительное время.

Судя по износу зубов, неандертальцу не менее 45 лет. Исходя из этнографических материалов, для людей каменного века этот индикатор часто может чуть занижать реальный возраст. Учитывая большое количество зубного камня, этот человек употреблял много растительной пищи и меньше животной.

План пещеры справа, фото входа в пещеру слева. Цифрами показаны захоронения людей. Хорошо видно, что они сгруппированы ближе к центру / © E. Pomeroy

Исследователи отметили: убитый — как минимум пятый похороненный в пещере Шанидар человек (на деле там скорее дюжина, но большинство сохранились очень неполно). Остатки всех сгруппированы примерно в одном месте, несмотря на то, что время между их захоронениями — до десятков тысяч лет. Это свидетельствует о том, что погребения были преднамеренными. Как минимум один из скелетов (но не тот, что со следами убийства) был положен в выкопанную заранее неглубокую яму (на это указывает микроморфологический анализ грунта вокруг скелета).

Ученые исключают версию о том, что эти люди погибли там случайно, от холода. Они уточнили, что климат на территории современного Ирака в ту эпоху был сравнительно мягким. Кроме того, если бы смерти были без захоронений, непонятно, почему все они в одной зоне, примерно в центре пещеры.

Новые результаты продолжают добавлять аргументов в пользу того, что неандертальцы, часть генов которых есть у всех европеоидов и монголоидов, обладали сложным поведением и развитыми когнитивными способностями. Преднамеренное захоронение в Шанидаре теперь крайне сложно оспаривать. Находки людей со следами ранений, полученных от оружия, показывают либо межличностные конфликты в одной группе, либо даже межплеменные войны очень большой древности.

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