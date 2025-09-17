Ученые предложили метод спутникового поиска 130 тысяч жертв мексиканских картелей

Мексика — страна со слабым государством, неспособным контролировать преступность. Количество убийств на 100 тысяч там как в России 1990-х. Это ведет к тому, что, кроме 40 тысяч зарегистрированных убийств в год, мексиканцы теряют еще какое-то число людей, но сколько — сказать очень сложно, потому что картели стараются уничтожить тела убитых ими. Теперь исследователи представили метод спутникового поиска таких бесследно исчезнувших.

Страны типа Гондураса, Гватемалы, Мексики или Ямайки не имеют эффективной государственной власти. Поэтому там возможны систематические убийства политиков и высокопоставленных полицейских, а также членов их семей. Теоретически это легко лечится: например, Сальвадор, где 10 лет назад убивали по 100 человек на 100 тысяч населения в год (мировой рекорд), за несколько лет снизил уровень убийств в несколько десятков раз, практически до московского.

Однако это требует специфического главы государства типа Найиба Букеле, то есть остальным странам с такими проблемами подобное не грозит. Следовательно, им приходится как-то адаптироваться к слабой государственности и жить с ней.

Местные картели пытаются снизить свои риски за множество убийств, ликвидируя тела жертв. Кто-то сжигает их в солярке, потом хоронит в братских могилах с негашеной известью, иные пытаются растворять тела в щелочных средах. Только в 2024 году и только официально зарегистрированное число пропавших без вести, по которым подозревается криминальная смерть, там достигло 13 тысяч человек. Общее их число с 2006 года (до того сходного учета не было) на порядок больше, около 130 тысяч.

Мексиканские исследователи опубликовали в журнале Remote Sensing Applications: Society and Environment статью, предлагающую методы поиска таких частично уничтоженных тел. На публикацию обратил внимание сайт vokrugsveta.ru.

Для проверки поиска химических следов захоронений исчезнувших ученые сжигали трупы свиней теми же методами, что и картели, включая растворение в кислотах и щелочах. Затем останки закапывали в разных почвах и полгода фотографировали такие точки в разных диапазонах электромагнитного излучения. Оказалось, в синей части спектра захоронения с известью практически всегда видны. Продукты сгорания и щелочь давали видимые следы в 90 процентах случаев.

Отметим: для выявления таких зон использовали тот же метод, что и для оценки глобального озеленения Земли, идущего в нашу эпоху, — так называемый нормализованный разностный вегетационный индекс (NDVI). Он учитывает отражение земной поверхностью излучения в красном и ближнем инфракрасном диапазонах.

Отталкиваясь от новых методов, исследователи проанализировали спутниковые снимки районов, где чаще всего находят братские могилы похищенных жертв картелей. В нескольких случаях удалось выявить следы тех могил, что ранее не были известны.

Такой способ весьма перспективен, поскольку не требует изменений в существующем спутниковом оборудовании: целый спутниковые группировки уже ведут наблюдения за вегетационным индексом Земли, поэтому поиск братских могил в Мексике теперь можно будет поставить на поток без больших затрат.

