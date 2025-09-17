  • Добавить в закладки
17 сентября, 15:09
Редакция Naked Science
13

Ученые предложили метод спутникового поиска 130 тысяч жертв мексиканских картелей

❋ 4.9

Мексика — страна со слабым государством, неспособным контролировать преступность. Количество убийств на 100 тысяч там как в России 1990-х. Это ведет к тому, что, кроме 40 тысяч зарегистрированных убийств в год, мексиканцы теряют еще какое-то число людей, но сколько — сказать очень сложно, потому что картели стараются уничтожить тела убитых ими. Теперь исследователи представили метод спутникового поиска таких бесследно исчезнувших.

Технологии
# Мексика
# спутниковые снимки
# технологии
Раскопки одной из братских могил жертв картелей, Сапопан, Мексика, июль 2025 года. Конкретно в этой точке убийцы захоронили 34 трупа своих жертв / © AFP

Страны типа Гондураса, Гватемалы, Мексики или Ямайки не имеют эффективной государственной власти. Поэтому там возможны систематические убийства политиков и высокопоставленных полицейских, а также членов их семей. Теоретически это легко лечится: например, Сальвадор, где 10 лет назад убивали по 100 человек на 100 тысяч населения в год (мировой рекорд), за несколько лет снизил уровень убийств в несколько десятков раз, практически до московского.

Однако это требует специфического главы государства типа Найиба Букеле, то есть остальным странам с такими проблемами подобное не грозит. Следовательно, им приходится как-то адаптироваться к слабой государственности и жить с ней.

Местные картели пытаются снизить свои риски за множество убийств, ликвидируя тела жертв. Кто-то сжигает их в солярке, потом хоронит в братских могилах с негашеной известью, иные пытаются растворять тела в щелочных средах. Только в 2024 году и только официально зарегистрированное число пропавших без вести, по которым подозревается криминальная смерть, там достигло 13 тысяч человек. Общее их число с 2006 года (до того сходного учета не было) на порядок больше, около 130 тысяч.

Мексиканские исследователи опубликовали в журнале Remote Sensing Applications: Society and Environment статью, предлагающую методы поиска таких частично уничтоженных тел. На публикацию обратил внимание сайт vokrugsveta.ru.

Для проверки поиска химических следов захоронений исчезнувших ученые сжигали трупы свиней теми же методами, что и картели, включая растворение в кислотах и щелочах. Затем останки закапывали в разных почвах и полгода фотографировали такие точки в разных диапазонах электромагнитного излучения. Оказалось, в синей части спектра захоронения с известью практически всегда видны. Продукты сгорания и щелочь давали видимые следы в 90 процентах случаев.

Отметим: для выявления таких зон использовали тот же метод, что и для оценки глобального озеленения Земли, идущего в нашу эпоху, — так называемый нормализованный разностный вегетационный индекс (NDVI). Он учитывает отражение земной поверхностью излучения в красном и ближнем инфракрасном диапазонах.

Отталкиваясь от новых методов, исследователи проанализировали спутниковые снимки районов, где чаще всего находят братские могилы похищенных жертв картелей. В нескольких случаях удалось выявить следы тех могил, что ранее не были известны.

Такой способ весьма перспективен, поскольку не требует изменений в существующем спутниковом оборудовании: целый спутниковые группировки уже ведут наблюдения за вегетационным индексом Земли, поэтому поиск братских могил в Мексике теперь можно будет поставить на поток без больших затрат.

Технологии
# Мексика
# спутниковые снимки
# технологии
16 сентября, 13:21
Адель Романова

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# луны
# Пояс Койпера
# транснептуновые объекты
16 сентября, 11:56
Александр Березин

Исследователи из OpenAI показали неустранимость галлюцинаций нейросетей

Периодически нейросети в своих ответах галлюцинируют, предлагая пользующимися их услугами людям выпить яд под видом лекарства и так далее. Новая научная работа показала, что эта проблема связана с самой природой нейросети. Хотя ее вероятность можно понизить, устранить полностью невозможно.

Технологии
# OpenAI
# большие языковые модели
# нейросети
17 сентября, 10:32
Игорь Байдов

Набор инструментов, найденный в Чехии, показал, что древние охотники носили в своей «сумке»

На юго-востоке Чехии археологи обнаружили не просто отдельные артефакты, а целый набор инструментов, который 30 тысяч лет назад носил с собой охотник-собиратель. Открытие дает представление о повседневной жизни этих людей, населявших территорию современной Центральной Европы.

Археология
# каменные орудия
# охотники-собиратели
# палеолит
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
Комментарии

