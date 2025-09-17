Уведомления
Алмазный детектор нового поколения защитит от техногенных катастроф
Ученые Передовой инженерной школы СВЧ-электроники РТУ МИРЭА запатентовали датчик ультрафиолетового излучения на основе алмаза. Заявлено увеличение чувствительности и улучшение по быстродействию — до одной наносекунды, что на порядок быстрее аналогов.
Ультрафиолетовые датчики жизненно необходимы в медицине (аппараты для ПЦР-анализов, УФ-стерилизаторы), экологии (мониторинг озонового слоя), оборонной сфере (обнаружение пожаров) и даже в космосе. Фотоприемники на основе алмаза обладают чувствительностью к некоторым искусственным источникам УФ излучения, не реагируя на излучение Солнца в земной атмосфере (прошедшее через озоновый слой). Это позволяет с помощью алмазных УФ детекторов без помех определять вспышки пламени и коронных разрядов при мониторинге ЧС. Но у существующих аналогов фотосигнал недостаточно стабильный, либо слишком инерционный. Разработка РТУ МИРЭА решает обе проблемы: она мгновенно реагирует на опасное излучение и снижает ложные срабатывания.
Секрет — в идеально чистом алмазном слое толщиной 1–3 микрона. Его создают с помощью специальной обработки: алмазную пластину нагревают в водороде с добавлением металлов (железо, никель или платина). Это удаляет дефекты, которые раньше «глушили» сигнал. Когда УФ-свет попадает на такой алмаз, устройство фиксирует малейшие изменения заряда в «ловушках» (в так называемых потенциальных ямах) под металлическими контактами и преобразует их в электрический сигнал.
«При создании и механической обработке материалов для УФ детекторов — алмазных пластин — образуется нарушенный слой — область с повышенным содержанием дефектов, влияющих на качестве создаваемых изделий. Традиционные методы не позволяют этот слой удалить качественным образом, но наша технология решает данную проблему», — объясняет автор патента, заведующий лабораторией «Алмазная СВЧ-электроника» РТУ МИРЭА, Андрей Алтухов.
Разработка актуальна для внедрений при создании таких устройств и комплексов, как медицинские сканеры, системы безопасности АЭС и даже спутники для мониторинга солнечной активности.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Периодически нейросети в своих ответах галлюцинируют, предлагая пользующимися их услугами людям выпить яд под видом лекарства и так далее. Новая научная работа показала, что эта проблема связана с самой природой нейросети. Хотя ее вероятность можно понизить, устранить полностью невозможно.
На юго-востоке Чехии археологи обнаружили не просто отдельные артефакты, а целый набор инструментов, который 30 тысяч лет назад носил с собой охотник-собиратель. Открытие дает представление о повседневной жизни этих людей, населявших территорию современной Центральной Европы.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
