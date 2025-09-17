Критикующие себя подростки оказались опаснее агрессивных

Период подросткового возраста сопровождается формированием самоотношения — того, как подросток видит и оценивает себя и свое место в отношениях с окружающими. Это важный аспект развития, который влияет на поведение и эмоциональное состояние подростка. Психологи МГППУ провели исследование, в котором изучили связь между агрессией, аутоагрессией (причинением вреда самому себе) и самоотношением у подростков. Они выявили, как неуверенность в себе, самообвинение и непринятие близкими связаны с проявлениями агрессивного поведения и селфхарма.

Исследование опубликовано в журнале «Экстремальная психология и безопасность личности». Переходный возраст считается самым сложным периодом, так как именно в это время подростки часто начинают курить, употреблять психоактивные вещества и проявлять агрессию. Рост агрессивного поведения связан с желанием показать и почувствовать свою значимость, защитить личные границы и восстановить контроль над ситуацией. Агрессия и аутоагрессия указывают на глубокие внутренние кризисы, которые связаны с процессом взросления и формированием самосознания личности.

В исследовании психологов МГППУ приняли участие 44 подростка из Москвы в возрасте 13-17 лет. По уровню и направленности агрессии участников разделили на три группы: неагрессивные, агрессивные и аутоагрессивные. Исследование показало, что в межличностном общении для агрессивных подростков характерно вербальное выражение агрессии, сквернословие и словесные оскорбления, они также проявляют готовность к применению физической силы по отношению к другим людям. В свою очередь, подростки с аутоагрессивными проявлениями имеют самый высокий уровень самоагрессии, склонность к эмоциональному отчуждению и подозрительности.

Сравнительный анализ трех групп выявил, что агрессивные подростки при видимой уверенности в себе и сниженной самокритичности, сталкиваясь с неожиданными трудностями испытывают тревожность и внутреннее напряжение, становятся восприимчивы к внешнему влиянию. Это приводит к агрессивным реакциям, вызванным ощущением собственной несостоятельности, восприятием окружающего мира как угрожающего для их самооценки. Агрессивные подростки сомневаются в позитивном восприятии себя другими, остро реагируют на замечания, перенося ответственность за собственные неудачи на других, склонны отрицать свои проблемы, при этом активно порицая окружающих.

Аутоагрессивные подростки, напротив, склонны искать причины неудач в себе, что провоцирует внутренние конфликты. Такие подростки часто самокритичны и занимают самообвиняющую позицию. В неожиданно трудных ситуациях теряют работоспособность, уверенность в себе и способность к контролю, что ведет к эмоциональному отчуждению. Находясь в состоянии постоянной саморефлексии, самокопания и самообвинения аутоагрессивный подросток испытывает эмоциональное напряжение и внутренний конфликт, для разрешения которого применяет самоповреждения.

Недостаточная уверенность в себе, эмоциональное отчуждение и неполное принятие подростка со стороны значимых близких связаны с агрессивным и аутоагрессивным поведением. У агрессивных она сопряжена со сниженной критичностью, у аутоагрессивных — с сильным самообвинением и внутренними конфликтами.

Результаты показали, что уверенность в себе является ключевым фактором, снижающим уровень как внешней, так и внутренней агрессии. Также этому способствует открытость и коммуникабельность. В то же время высокая внутренняя конфликтность и склонность к самообвинению усиливают агрессию и аутоагрессию, приводит к ухудшению психоэмоционального состояния подростков.

Таким образом, подростки с аутоагрессивными проявлениями не принимают себя, склонны к самообвинениям и используют самоповреждения преимущественно для снятия напряжения и восстановления контроля над эмоциями. Самоповреждение выполняет функцию как самонаказания, так и внутреннего и внешнего контроля, а иногда и саморазвития. Избавиться от такого поведения особенно трудно, поскольку это требует полной перестройки способов совладания с проблемами.

Кроме того, исследование выявило взаимосвязь между самоотношением подростков и стратегиями самоповреждающего поведения. Открытость и позитивное отношение к себе помогают сократить количество разных видов самоповреждений — как тех, что происходят с использованием острых или твёрдых предметов, так и тех, что происходят без внешних инструментов, например, расчесывание кожи или прикусывание, а самообвинение и внутренняя конфликтность, наоборот, усиливают эти проявления. Таким образом, от самоотношения зависит агрессивное и аутоагрессивное поведение подростка.

Формирование здорового, устойчивого и позитивного самоотношения для снижения рисков агрессии и аутоагрессии в подростковом возрасте необходимо. Работа должна включать развитие уверенности в себе и навыка принятия себя, учитывая влияние межличностных отношений на личностное состояние. Чтобы справиться с агрессией и самонаказаниями, подростку нужно научиться по-другому смотреть на себя — развивать осознанное и ответственное отношение к собственной личности.

Исследование проведено психологами из МГППУ Валентиной Екимовой, Татьяной Голик и магистром Анастасией Левченко.

