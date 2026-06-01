Древние саламандры оказались активными хищниками
Палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета исследовали череп древней саламандры, жившей около 100 миллионов лет назад в позднемеловую эпоху. Они установили, что она была хищником с длиной тела около 50 сантиметров, обитала в воде и охотилась на добычу, прячущуюся в донных отложениях, однако в ходе эволюции отказалась от активной охоты в пользу более пассивного способа питания.
Скрытожаберники — это самые крупные амфибии из ныне существующих, их размер может достигать двух метров. Они ведут водный образ жизни и обитают в США, Китае и Японии. У современных представителей этого семейства уплощенное тело, хорошо заметные кожные складки и одна пара жаберных щелей. Еще одна характерная особенность современных скрытожаберников — асимметричное всасывающее питание, то есть такое поведение при питании, при котором одна сторона нижней челюсти двигается независимо от другой.
По данным исследований, это семейство возникло в позднем мезозое (около 100–66 млн лет назад) в Азии, а в позднем палеоцене (около 60–56 млн лет назад) его представители распространились по Европе и Северной Америке. Большое количество костей мелового ископаемого предка скрытожаберников — Eoscapherpeton asiaticum — было найдено в Узбекистане.
Палеонтологи СПбГУ изучили анатомию этих древних саламандр, чтобы сделать выводы об эволюции семейства. При помощи компьютерной томографии ископаемых и 3D-сканирования ученым Университета удалось реконструировать череп и получить новые морфологические данные. Они указывают на водный образ жизни этих амфибий. Об этом говорит, например, отсутствие передне-медиального отверстия в небе, которое есть у наземных видов саламандр. Сложная система нейроваскулярных каналов в костях черепа поддерживает этот вывод, указывая на хорошо развитую сейсмосенсорную систему, которая помогала животному активно обнаруживать добычу в воде. Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в научном журнале Zoological Journal of the Linnean Society.
По словам палеонтологов, его уплощение, отсутствие передне-медиального отверстия в небе и расположение зубов на сошнике в передней части, которые помогают захватывать добычу, выталкивая воду изо рта, позволяют предположить, что они питались за счет всасывания, используя свой большой и мощный жаберный аппарат.
«Наше исследование выявило наличие ранее не описанных элементов в черепе саламандр Eoscapherpeton asiaticum, таких как предлобная, носовая, крыловидная и передняя венечная кости нижней челюсти. Кроме того, мы выдвигаем новую гипотезу о функциональном назначении субгоризонтального гребня на предчелюстной и верхнечелюстной костях. Мы предполагаем, что этот гребень вместе с обширной системой боковой линии на верхней челюсти — уникальная адаптация для обнаружения донной добычи, своего рода подводный радар, позволяющий находить пищу под водой», — рассказал заведующий кафедрой зоологии позвоночных СПбГУ Павел Скучас.
Палеонтологи СПбГУ пришли к выводу, что эта саламандра была хищником среднего или крупного размера с длиной тела около 50–60 сантиметров. Вела водный образ жизни и активно охотилась на добычу, прячущуюся в донных отложениях, например, на червей, ракообразных или мелкую рыбу.
В дальнейшем, в ходе эволюции, строение тела изменилось. Оно увеличилось до размеров современных видов — например, гигантской китайской саламандры, достигающей в длину до 1,8 метра. Благодаря этому скрытожаберники смогли охотиться на более крупную добычу — например, на рыбу, лягушек, крабов и даже небольших млекопитающих. Однако это привело к уплощению черепа и появлению сложного механизма всасывания пищи. Современные саламандры этого семейства — крупные, медлительные хищники, которые подстерегают добычу в засаде и ловят большую рыбу в толще воды, а не мелкую в донных отложениях, как предки.
Потомки этих древних саламандр видоизменились, но продолжают существовать на Земле со времен динозавров и, в отличие от них, живы до сих пор. Понимая условия, в которых они эволюционировали, можно сформировать представление о жизни на нашей планете задолго до появления людей, а возможно, и спрогнозировать дальнейшие перемены.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.
Исследование крупнейшего в Европе массового захоронения медного века Камино-дель-Молино указало на то, что дети и подростки, жившие в Испании почти пять тысяч лет назад, страдали и умирали от хронических респираторных инфекций, в числе которых, вероятно был туберкулез.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций
Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.
В эпоху искусственного интеллекта и стремительного развития технологий знание языка становится инструментальной компетенцией, а умение работать с учетом культурного контекста — стратегической. В День филолога, кандидат педагогических наук Екатерина Щавелева, заведующая кафедрой иностранных языков и коммуникативных технологий НИТУ МИСИС рассказывает, как гуманитарное образование приобретает новую ответственность и какое будущее у межкультурной коммуникации.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
16 Мая, 2013
10 способов стать умнее
16 Октября, 2014
Почему не все обезьяны стали людьми?
12 Июня, 2016
Когда не станет нефти
18 Февраля, 2015
Война в Украине как социальный невроз
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии