10 апреля, 10:59
НИУ ВШЭ
Российская станция для приема данных с наноспутников начала работу в Индийском технологическом институте Бомбея

На территории Индийского технологического института Бомбея (IIT Bombay) установили российскую наземную станцию для приема спутниковых данных СОНИКС. Разработка компании «Геоскан» станет частью проекта зеркальной лаборатории Высшей школы экономики и одного из ведущих университетов Индии.

Передача станции СОНИКС Индийскому технологическому институту Бомбея / © Пресс-служба НИУ ВШЭ

Наземная станция предназначена для приема сигналов с космических аппаратов. Оборудование работает в диапазоне частот, позволяющем принимать телеметрию, фотографии Земли и другие данные с большинства наноспутников на околоземных орбитах. Станция подключена к открытой сети СОНИКС, которая объединяет образовательные и научные центры в разных странах.

При помощи оборудования «Геоскана» ученые Высшей школы экономики и IIT Bombay будут исследовать информацию с космических аппаратов, анализировать параметры и проводить эксперименты в рамках совместной зеркальной лаборатории.

«Установка станции не только знаменует начало совместной работы российской и индийской сторон в рамках созданной лаборатории, но и расширяет глобальную сеть СОНИКС, которая объединяет станции в регионах России и других странах. Основная задача проекта — создание доступной инфраструктуры для приема спутниковых данных, которая позволяет школьникам, студентам, радиолюбителям и исследователям со всего мира работать с реальными космическими аппаратами», — подчеркнул Дмитрий Абрамешин, заведующий Лабораторией функциональной безопасности космических аппаратов и систем МИЭМ ВШЭ.

«Геоскан» продолжает расширение сети в страны БРИКС, сейчас к первой антенне в Китае присоединился индийский комплекс. Это важное событие для всего проекта. В совместной лаборатории ВШЭ и ИИТ Бомбей СОНИКС станет полезным инструментом для образовательного процесса индийского университета и поможет студентам в практической работе с космическими технологиями», — рассказал руководитель отдела наземных систем малых космических аппаратов ГК «Геоскан» Кирилл Стариков.

Проект Высшей школы экономики и Индийского технологического института Бомбея позволит расширить научные и академические связи между странами, а также укрепит сотрудничество в области развития технологий.

«ИИТ Бомбей — лидирующий технологический вуз Индии, образованный при финансовом и академическом участии советских специалистов. Установка станции в рамках работы зеркальной лаборатории — это первый пример трансфера российских технологий в ведущие университеты Индии в современной российской истории. Проект затрагивает государственные, культурные и научно-образовательные интересы, укрепляя многолетнюю дружбу России и Индии и совместный курс на лидерство в технологиях», — отметил руководитель отдела Индии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Дмитрий Селиванов.

Индийский технологический институт Бомбея (IIT Bombay) — один из лучших и старейших вузов страны — был основан в 1958 году. В 1961-м приобрел статус института национальной важности. В 2018 году Министерство образования Индии присвоило вузу статус «Выдающееся учреждение». В рейтинге QS World University Rankings 2026 он занимает 2-е место в Индии и 129-е в мире.

