Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделано по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива
Архитектурное бюро Znera из Дубая предложило концепт нового «стратегического водного коридора» для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), который позволил бы обойти Ормузский пролив.
По замыслу авторов, морской маршрут под названием «Пролив Союза» может стать своего рода «национальным хребтом», обеспечивающим устойчивость торговли, диверсификацию экономики и развитие новых городских территорий вдоль всей своей протяженности.
«В условиях все более сложной глобальной реальности вопрос стоит уже не только в росте, но и в контроле, преемственности и долгосрочном позиционировании. В Znera мы убеждены, что дизайн способен играть роль на таком уровне — участвовать в формировании не только городов, но и стратегического будущего целых государств», — отметили сотрудники Znera.
Ормузский пролив, расположенный между Оманом и Ираном, соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Его глубина и ширина позволяют проходить даже крупнейшим нефтяным танкерам.
В первой половине 2025 года через него проходило около 20,9 миллиона баррелей нефти в сутки, что соответствует примерно пятой части мирового потребления нефти. Однако на фоне недавней эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке, многие страны стали задумываться об альтернативном пути.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии