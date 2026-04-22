ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Архитектурное бюро Znera из Дубая предложило концепт нового «стратегического водного коридора» для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), который позволил бы обойти Ормузский пролив.

Концепт водного коридора «Пролив Союза» / © Znera

По замыслу авторов, морской маршрут под названием «Пролив Союза» может стать своего рода «национальным хребтом», обеспечивающим устойчивость торговли, диверсификацию экономики и развитие новых городских территорий вдоль всей своей протяженности.

«В условиях все более сложной глобальной реальности вопрос стоит уже не только в росте, но и в контроле, преемственности и долгосрочном позиционировании. В Znera мы убеждены, что дизайн способен играть роль на таком уровне — участвовать в формировании не только городов, но и стратегического будущего целых государств», — отметили сотрудники Znera.

Ормузский пролив, расположенный между Оманом и Ираном, соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Его глубина и ширина позволяют проходить даже крупнейшим нефтяным танкерам.

В первой половине 2025 года через него проходило около 20,9 миллиона баррелей нефти в сутки, что соответствует примерно пятой части мирового потребления нефти. Однако на фоне недавней эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке, многие страны стали задумываться об альтернативном пути.