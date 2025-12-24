Городские птицы вернули себе дикую форму клюва на время локдауна

Эволюционные биологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA, США) зафиксировали редкий случай мгновенной и обратимой эволюции в городской среде. Исследование показало, что во время пандемии, когда кампус вуза опустел, местные птицы перестали развивать характерные для города черты и вернулись к «дикому» фенотипу. Однако стоило студентам (и их мусору) вернуться, как морфология пернатых вновь изменилась.

Животные в мегаполисах часто отличаются от лесных собратьев. Например, темные юнко (Junco hyemalis) в Лос-Анджелесе имеют более короткие и толстые клювы, чем представители того же вида в дикой природе.

Ученые давно спорили о причинах: одни считали это адаптацией к питанию пищевыми отходами, другие предполагали, что клювы просто стачиваются о бетон, третьи винили городской климат. Проверить гипотезы было невозможно, так как нельзя «выключить» человеческую активность в целом городе. Но пандемия Covid-19 и режим самоизоляции создали условия для идеального естественного эксперимента — «антропаузы», то есть временного отсутствия воздействия людей на природу.

Авторы исследования, опубликованного в журнале PNAS, воспользовались антропаузой, возникшей из-за коронавируса. В марте 2020 года кампус UCLA закрылся, активность людей упала в семь раз, а столовые прекратили работу. Исследователи ловили и измеряли юнко, родившихся в три разных периода: до пандемии, во время затишья и после снятия ограничений. В качестве контрольной группы использовали птиц из близлежащих горных лесов.

Результаты измерений показали эффект йо-йо. Птицы, вылупившиеся в разгар локдауна (особенно в 2021 году), оказались не похожи на своих городских родителей: их клювы стали длиннее и тоньше, практически сравнявшись с параметрами диких лесных сородичей. Однако этот «возврат к природе» продлился недолго. Поколения, родившиеся в 2023–2024 годах, после открытия кампуса и возвращения пищевых отходов, моментально вернули себе короткие и мощные «городские» клювы.

Авторы исследования связали такую стремительную трансформацию с диетой. В городе птицы питаются твердыми остатками человеческой еды, что требует (или формирует) более мощный инструмент для дробления. Когда мусор исчез, юнко были вынуждены переключиться на естественный корм — насекомых и семена, — что дало преимущество особям с «дикой» формой клюва.

Механизм изменений пока не известен. Ученые предположили, что это генетическая изменчивость, но соответствующих исследований они не проводили. Другое возможное объяснение — замещение городских птиц дикими, однако ученые сообщили, что юнко во время исследований вели себя как обычно, в отличие от боязливых горных птиц.

Новая научная работа продемонстрировала, что человеческая деятельность влияет на биологию животных гораздо быстрее, чем принято считать. Мы не просто меняем среду обитания, но буквально формируем тела соседей по планете, причем эти изменения могут происходить и откатываться назад всего за одно-два поколения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Максим Абдулаев 37 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.