Городские птицы вернули себе дикую форму клюва на время локдауна
Эволюционные биологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA, США) зафиксировали редкий случай мгновенной и обратимой эволюции в городской среде. Исследование показало, что во время пандемии, когда кампус вуза опустел, местные птицы перестали развивать характерные для города черты и вернулись к «дикому» фенотипу. Однако стоило студентам (и их мусору) вернуться, как морфология пернатых вновь изменилась.
Животные в мегаполисах часто отличаются от лесных собратьев. Например, темные юнко (Junco hyemalis) в Лос-Анджелесе имеют более короткие и толстые клювы, чем представители того же вида в дикой природе.
Ученые давно спорили о причинах: одни считали это адаптацией к питанию пищевыми отходами, другие предполагали, что клювы просто стачиваются о бетон, третьи винили городской климат. Проверить гипотезы было невозможно, так как нельзя «выключить» человеческую активность в целом городе. Но пандемия Covid-19 и режим самоизоляции создали условия для идеального естественного эксперимента — «антропаузы», то есть временного отсутствия воздействия людей на природу.
Авторы исследования, опубликованного в журнале PNAS, воспользовались антропаузой, возникшей из-за коронавируса. В марте 2020 года кампус UCLA закрылся, активность людей упала в семь раз, а столовые прекратили работу. Исследователи ловили и измеряли юнко, родившихся в три разных периода: до пандемии, во время затишья и после снятия ограничений. В качестве контрольной группы использовали птиц из близлежащих горных лесов.
Результаты измерений показали эффект йо-йо. Птицы, вылупившиеся в разгар локдауна (особенно в 2021 году), оказались не похожи на своих городских родителей: их клювы стали длиннее и тоньше, практически сравнявшись с параметрами диких лесных сородичей. Однако этот «возврат к природе» продлился недолго. Поколения, родившиеся в 2023–2024 годах, после открытия кампуса и возвращения пищевых отходов, моментально вернули себе короткие и мощные «городские» клювы.
Авторы исследования связали такую стремительную трансформацию с диетой. В городе птицы питаются твердыми остатками человеческой еды, что требует (или формирует) более мощный инструмент для дробления. Когда мусор исчез, юнко были вынуждены переключиться на естественный корм — насекомых и семена, — что дало преимущество особям с «дикой» формой клюва.
Механизм изменений пока не известен. Ученые предположили, что это генетическая изменчивость, но соответствующих исследований они не проводили. Другое возможное объяснение — замещение городских птиц дикими, однако ученые сообщили, что юнко во время исследований вели себя как обычно, в отличие от боязливых горных птиц.
Новая научная работа продемонстрировала, что человеческая деятельность влияет на биологию животных гораздо быстрее, чем принято считать. Мы не просто меняем среду обитания, но буквально формируем тела соседей по планете, причем эти изменения могут происходить и откатываться назад всего за одно-два поколения.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
