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16 минут назад
ТюмГУ
29

Генетики охарактеризовали последствия воздействия бензина на растения

4.5

Ученые из ТюмГУ изучили генотоксические последствия воздействия бензина на растительный модельный объект — кресс-салат Lepidium sativum L.

ТюмГУ
# автозаправки
# бензин
# кресс-салат
# нефть
# растения
Ростки кресс-салата / © Rainer Zenz, ru.wikipedia.org

Очевидная и широко обсуждаемая экологическая проблема сегодня — существование организмов в измененной человеком среде обитания. Поэтому усилия исследователей направлены на регистрацию уровня загрязнения биосферы и, в связи с этим, характеристику изменений ее обитателей. Популярны исследования, связанные с оценкой генетических последствий воздействия окружающей среды.

Один из самых распространенных загрязнителей сегодня — нефть и продукты ее переработки, в частности, бензин. Например, один из источников бензина в окружающей среде — автозаправочные станции, в зоне которых загрязнитель распространяется во всех средах жизни.

Статья «Цитогенетические последствия воздействия бензина на Lepidium sativum L.» генетиков Школы естественных наук ТюмГУ Зинаиды Шейкиной, Людмилы и Сергея Тупицыных и других ученых опубликована в журнале «Экотоксиология».

Ученые охарактеризовали генотоксические последствия воздействия бензина на растительный модельный объект — кресс-салат Lepidium sativum L. Для цитогенетического анализа исследованы временно спрессованные микропрепараты срезов корней, окрашенные ацетоорцеином (раствор/краситель из уксусной кислоты и орcеина).

Полученные в работе результаты указывают на генотоксичность бензина АИ-95 в отношении Lepidium sativum L. Этот эффект проявляется в увеличении частоты хромосомных аберраций, снижении митотической активности (процесса деления-размножения клеток), изменении соотношения фаз митоза.

Изменения на генетическом уровне сопровождаются понижением всхожести семян и уменьшением размеров вегетативных органов. Генотоксичность факторов среды расценивают как негативную характеристику, так как последствие их влияния – увеличение частоты смертности организмов и отклонений в параметрах жизнедеятельности (максимальные при высоких концентрациях).

Понижение всхожести семян и торможение роста растений может определять уменьшение массы продуцентов, которое неминуемо отразится на других уровнях пищевой цепи, а, следовательно, приведет к нарушению функционирования всей экосистемы, что нежелательно как для наземных урбоэкоситем и агроландшафтов, так и водных экосистем.

В редких случаях увеличение скорости мутационного процесса может определить появление положительных мутаций, лежащих в основе эволюционных преобразований адаптивного характера, но вероятность возникновения таких адаптаций крайне низка.

Существенные масштабы бензинового загрязнения, с высокой вероятностью сопряженного с деградацией экосистем, обязывают исследователей искать пути снижения влияния негативного воздействия этого антропогенного фактора.

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ТюмГУ
306 статей
Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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ТюмГУ
# автозаправки
# бензин
# кресс-салат
# нефть
# растения
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# галактические нити
# космос
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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
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