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Генетики охарактеризовали последствия воздействия бензина на растения
Ученые из ТюмГУ изучили генотоксические последствия воздействия бензина на растительный модельный объект — кресс-салат Lepidium sativum L.
Очевидная и широко обсуждаемая экологическая проблема сегодня — существование организмов в измененной человеком среде обитания. Поэтому усилия исследователей направлены на регистрацию уровня загрязнения биосферы и, в связи с этим, характеристику изменений ее обитателей. Популярны исследования, связанные с оценкой генетических последствий воздействия окружающей среды.
Один из самых распространенных загрязнителей сегодня — нефть и продукты ее переработки, в частности, бензин. Например, один из источников бензина в окружающей среде — автозаправочные станции, в зоне которых загрязнитель распространяется во всех средах жизни.
Статья «Цитогенетические последствия воздействия бензина на Lepidium sativum L.» генетиков Школы естественных наук ТюмГУ Зинаиды Шейкиной, Людмилы и Сергея Тупицыных и других ученых опубликована в журнале «Экотоксиология».
Ученые охарактеризовали генотоксические последствия воздействия бензина на растительный модельный объект — кресс-салат Lepidium sativum L. Для цитогенетического анализа исследованы временно спрессованные микропрепараты срезов корней, окрашенные ацетоорцеином (раствор/краситель из уксусной кислоты и орcеина).
Полученные в работе результаты указывают на генотоксичность бензина АИ-95 в отношении Lepidium sativum L. Этот эффект проявляется в увеличении частоты хромосомных аберраций, снижении митотической активности (процесса деления-размножения клеток), изменении соотношения фаз митоза.
Изменения на генетическом уровне сопровождаются понижением всхожести семян и уменьшением размеров вегетативных органов. Генотоксичность факторов среды расценивают как негативную характеристику, так как последствие их влияния – увеличение частоты смертности организмов и отклонений в параметрах жизнедеятельности (максимальные при высоких концентрациях).
Понижение всхожести семян и торможение роста растений может определять уменьшение массы продуцентов, которое неминуемо отразится на других уровнях пищевой цепи, а, следовательно, приведет к нарушению функционирования всей экосистемы, что нежелательно как для наземных урбоэкоситем и агроландшафтов, так и водных экосистем.
В редких случаях увеличение скорости мутационного процесса может определить появление положительных мутаций, лежащих в основе эволюционных преобразований адаптивного характера, но вероятность возникновения таких адаптаций крайне низка.
Существенные масштабы бензинового загрязнения, с высокой вероятностью сопряженного с деградацией экосистем, обязывают исследователей искать пути снижения влияния негативного воздействия этого антропогенного фактора.
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