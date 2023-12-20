В ПНИПУ сделали шаг для разработки материала, защищающего от электромагнитного излучения

С развитием различных средств связи и передачи данных, телевидения, телефонов, радиолокации и радионавигации естественный электромагнитный фон усиливается искусственным. Чтобы подавить нежелательное излучение применяют радиопоглощающие материалы. Они оберегают человека и используются для защиты информации и военной техники. Студенты Аэрокосмического факультета ПНИПУ нашли эффективные компоненты для разработки маскировочного материала. Отрабатывается рецептура и технология стойкого, экологически чистого покрытия на основе терморасширенного графита для электромагнитной маскировки.

Тепловизор и различные оптические приборы улавливают инфракрасное (тепловое) излучение от электрических приборов. Разработанный защитный материал необходим для маскировки таких объектов, в том числе и человека. Он скрывает местоположение техники и людей, а также их фактическую температуру. Это позволит использовать его в целях военной и мирной маскировки или экранирования – снижения влияния нежелательных электромагнитных полей и помех.

Терморасширенный графит, на основе которого политехники предлагают композиционное покрытие, это высокопористый порошкообразный материал. Химическая и термическая стабильность, а также физико-механические свойства позволяют прессовать его в изделия различной формы и плотности. Благодаря чему такой материал применяется в энергетической, машиностроительной и нефтехимической отраслях. Способность графита рассеивать инфракрасное излучение обнаружена сравнительно недавно, поэтому ранее его для этих целей не использовали.

«Мы предлагаем материал, который имеет высокую адгезию к различным видам ткани (хлопчатобумажная, стеклоткань, ацетатная, углеткань), то есть он очень хорошо ложится на поверхность. Проверку мы проводили при помощи тепловизора, на снимках с которого отчетливо видна эффективность экранирования. Ткани, покрытые защитной смесью, способны к теплорассеиванию и защите от электромагнитного излучения. Толщина слоя ткани всего 0,5 миллиметра», – поделился студент кафедры «Технология полимерных материалов и порохов» ПНИПУ Андрей Мякшин.

Снимок пробирки с горячей водой / © Пресс-служба ПНИПУ

«Сейчас визуальная маскировка устройств достигается камуфляжем, а инфракрасная маскировка крайне примитивна и предполагает экранирование объекта теплоизолирующими материалами вроде одеял, что недостаточно эффективно. Аналогичные защитные материалы многослойные, дорогостоящие, и их эффективность достоверно не подтверждена. Наше покрытие перспективно из-за дешевизны, сравнительной доступности компонентов и простоты производства. Кроме того возможно изменение рецептуры с целью улучшения его свойств», – объясняет научный руководитель проекта, доцент кафедры «Технология полимерных материалов и порохов» ПНИПУ Людмила Хименко.

Разрабатываемый материал для электромагнитной маскировки высокоэффективен, экологичен, устойчив к химии и высоким температурам. Полученное покрытие рассеивает излучение электронных устройств, в том числе военной технике. С его помощью можно создавать защитные чехлы для маскировки их местоположения. Так можно спрятать, например, телефон, умные часы и так далее.

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ПНИПУ 520 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.