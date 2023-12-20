  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
ПНИПУ
1

В ПНИПУ сделали шаг для разработки материала, защищающего от электромагнитного излучения

4.5

С развитием различных средств связи и передачи данных, телевидения, телефонов, радиолокации и радионавигации естественный электромагнитный фон усиливается искусственным. Чтобы подавить нежелательное излучение применяют радиопоглощающие материалы. Они оберегают человека и используются для защиты информации и военной техники. Студенты Аэрокосмического факультета ПНИПУ нашли эффективные компоненты для разработки маскировочного материала. Отрабатывается рецептура и технология стойкого, экологически чистого покрытия на основе терморасширенного графита для электромагнитной маскировки.

ПНИПУ
# графит
# защитный материал
# радиоволна
# электромагнитное излучение
# электромагнитные волны
Образец защитного материала на ткани
Образец защитного материала на ткани / © Пресс-служба ПНИПУ

Тепловизор и различные оптические приборы улавливают инфракрасное (тепловое) излучение от электрических приборов. Разработанный защитный материал необходим для маскировки таких объектов, в том числе и человека. Он скрывает местоположение техники и людей, а также их фактическую температуру. Это позволит использовать его в целях военной и мирной маскировки или экранирования – снижения влияния нежелательных электромагнитных полей и помех.

Терморасширенный графит, на основе которого политехники предлагают композиционное покрытие, это высокопористый порошкообразный материал. Химическая и термическая стабильность, а также физико-механические свойства позволяют прессовать его в изделия различной формы и плотности. Благодаря чему такой материал применяется в энергетической, машиностроительной и нефтехимической отраслях. Способность графита рассеивать инфракрасное излучение обнаружена сравнительно недавно, поэтому ранее его для этих целей не использовали.

«Мы предлагаем материал, который имеет высокую адгезию к различным видам ткани (хлопчатобумажная, стеклоткань, ацетатная, углеткань), то есть он очень хорошо ложится на поверхность. Проверку мы проводили при помощи тепловизора, на снимках с которого отчетливо видна эффективность экранирования. Ткани, покрытые защитной смесью, способны к теплорассеиванию и защите от электромагнитного излучения. Толщина слоя ткани всего 0,5 миллиметра», – поделился студент кафедры «Технология полимерных материалов и порохов» ПНИПУ Андрей Мякшин.

Снимок пробирки с горячей водой / © Пресс-служба ПНИПУ

«Сейчас визуальная маскировка устройств достигается камуфляжем, а инфракрасная маскировка крайне примитивна и предполагает экранирование объекта теплоизолирующими материалами вроде одеял, что недостаточно эффективно. Аналогичные защитные материалы многослойные, дорогостоящие, и их эффективность достоверно не подтверждена. Наше покрытие перспективно из-за дешевизны, сравнительной доступности компонентов и простоты производства. Кроме того возможно изменение рецептуры с целью улучшения его свойств», – объясняет научный руководитель проекта, доцент кафедры «Технология полимерных материалов и порохов» ПНИПУ Людмила Хименко.

Разрабатываемый материал для электромагнитной маскировки высокоэффективен, экологичен, устойчив к химии и высоким температурам. Полученное покрытие рассеивает излучение электронных устройств, в том числе военной технике. С его помощью можно создавать защитные чехлы для маскировки их местоположения. Так можно спрятать, например, телефон, умные часы и так далее.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
520 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# графит
# защитный материал
# радиоволна
# электромагнитное излучение
# электромагнитные волны
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Дек
700
Ботаника
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Дек
450
Рождение звезд и галактик
Московский Планетарий
Москва
Лекция
20 Дек
Бесплатно
Изоляционные эксперименты. Виртуальные полеты к Луне и Марсу
ВДНХ
Москва
Лекция
21 Дек
400
Астрообзор: новости, события, наблюдения
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
21 Дек
Бесплатно
Тайная жизнь неба: что происходит на орбите, о чем не пишут в новостях, и кто за этим наблюдает?
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
21 Дек
Бесплатно
Кто такие древолазы?
Московский зоопарк
Москва
Лекция
21 Дек
500
Вино в жизни Древней Греции
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
21 Дек
400
Человек в экстремальной среде обитания
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
21 Дек
500
Космос в искусстве ХХI века
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 14:12
Алиса Гаджиева

Кирпичи Навуходоносора II рассказали о магнитном поле Земли железного века

Авторы исследования предложили новый метод датирования археологических находок: используя его, можно получить не только исторические данные, но и узнать о геомагнитных аномалиях прошлого.

Археология
# Ближний Восток
# Вавилон
# геомагнитное поле
# Железный век
# Левант
# магнитное поле Земли
# Месопотамия
Вчера, 11:00
НИУ ВШЭ

Ученые выяснили, что приводит к появлению метастазов при раке кишечника

Международная группа исследователей при участии ученых факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ выявила причины агрессивности опухоли у пациентов с колоректальным раком. Оказалось, что одну из ключевых ролей в процессах метастазирования играет форма белка CD44.

НИУ ВШЭ
# кишечник
# колоректальный рак
# метастазы
# раковые клетки
Вчера, 16:41
ФизТех

Физики скорректировали критерий перехода открытой квантовой системы в режим сильной связи

Группа ученых из МФТИ, ВНИИ автоматики имени Н. Л. Духова, Института теоретической и прикладной электродинамики и Института радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова построила теоретическую модель, которая описывает динамику открытых квантовых систем вблизи особых точек. Работа помогает лучше понять и описать процессы обмена энергией в квантовых устройствах, таких как квантовые компьютеры и сенсоры.

ФизТех
# квантовая система
# квантовый компьютер
# кубиты
# термодинамика
Вчера, 14:12
Алиса Гаджиева

Кирпичи Навуходоносора II рассказали о магнитном поле Земли железного века

Авторы исследования предложили новый метод датирования археологических находок: используя его, можно получить не только исторические данные, но и узнать о геомагнитных аномалиях прошлого.

Археология
# Ближний Восток
# Вавилон
# геомагнитное поле
# Железный век
# Левант
# магнитное поле Земли
# Месопотамия
Позавчера, 07:33
Мария Азарова

Журнал Science назвал главные научные прорывы 2023 года

Первое место в списке прорывов 2023 года по версии журнала Science — у лекарств от ожирения на базе пептида GLP-1, таких как популярный «Оземпик». Несмотря на неопределенности и опасения, на эти препараты возложили большие надежды.

Медицина
# GLP-1
# science
# итоги года
# ожирение
# Оземпик
14 декабря
Юлия Трепалина

Кошки манипулируют хозяевами в играх с принесением предметов

Домашние животные легко приспосабливаются к разным условиям жизни с людьми, но порой они ловко манипулируют хозяевами в своих интересах. Это, в частности, касается кошек. Новое исследование показало, что в совместных играх с человеком, таких, как «принеси предмет», главная роль зачастую принадлежит кошке, и она диктует условия.

Биология
# домашние животные
# игра
# кошки
# поведение животных
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
22 ноября
Игорь Байдов

Химики разгадали 400-летнюю алхимическую загадку

Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.

Химия
# алхимия
# взрывчатые вещества
# Золото
# химические элементы
20 ноября
Игорь Байдов

Физики открыли новый вид магнетизма

Исследователи из Швейцарии экспериментально обнаружили, что новый материал приобретает магнитные свойства с помощью механизма, который ранее не наблюдался.

Физика
# магнетизм
# магниты
# материалы
# эксперименты
# электроны
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 46

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить