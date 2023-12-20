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Физики рассчитали свечение капли воды
Ученые Физико-технического института Тюменского государственного университета рассчитали профиль свечения капли воды для экспериментов биологов.
Статья «Улучшенное вычисление решения Ми и приближение геометрической оптики для больших капель» физиков ФТИ ТюмГУ Дмитрия Габышева и Родиона Ганопольского вышла в журнале Laser Physics. Работу над этой темой ученые начали по просьбе профессора института Х-BIO Александра Федорца. Он задался целью рассчитать профиль свечения миниатюрной капли воды, чтобы сравнить результаты ученых ФТИ с результатами экспериментов Лаборатории микрогидродинамических технологий Х-BIO. По этому исследованию у Александра Анатольевича с соавторами уже вышло несколько статей.
Для опыта была взята светящаяся капля (в воде растворен флуоресцент), облученная лазером. Таким образом, необходимый расчет состоит из двух больших этапов: сначала определение распределения мощности поглощения энергии лазера внутри капли, а затем вычисление излучения флуорисцента.
Статья представляет собой итог первой части проделанной работы. Такой расчет можно сделать с помощью приближенного метода геометрической оптики, когда свет представляется в виде лучей, которые проходят внутрь капли, а потом отражаются в ней много раз. Но также есть точное решение (оно называется иногда решение Ми, иногда по имени двух ученых Лоренца-Ми), которое требует больших вычислительных мощностей и точности.
Тюменские ученые обнаружили, что в литературе почти не сравниваются эти два метода для больших капель (больших с точки зрения света, на самом деле диаметр капель – десятки микрометров). Поэтому в работе физиков ТюмГУ оптимизирован расчет по решению Ми и с большой точностью посчитано приближение геометрической оптики.
Сегодня работа продолжается, появились новые результаты. Для студентов Физико-технического института проводятся научно-популярные лекции по материалам статьи.
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