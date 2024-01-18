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1 час назад
МТУСИ
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В МТУСИ предложили модель цифровой трансформации системы внутреннего контроля компаний

4.3

Научные сотрудники МТУСИ разработали модель цифровизации системы внутреннего контроля компаний, которая состоит из последовательных четырех этапов. Модель поможет устранять риски допущения ошибок сотрудниками компании, сократит временные затраты на составление отчетов, их сверку. Ученые уверены в том, что создание цифрового экономического пространства и цифровизация системы внутреннего контроля позволит компаниям в любой момент и удаленно определить текущее состояние дел, получить прогноз (с любой периодичностью, включая ежедневный) необходимых показателей с максимально точным расчетом.

МТУСИ
# бизнес
# бизнес-процессы
# блокчейн
# компании
# цифровизация
Офис
В МТУСИ предложили модель цифровой трансформации системы внутреннего контроля компаний / © Getty images

Первый этап модели включает в себя изучение бизнес-процессов. Понимание необходимости внедрения инновационных технологий в тот или иной процесс, какие финансовые затраты понесет компания при условии перевода бизнес-процессов в цифровой формат, и будет ли такая трансформация экономически выгодна для компании. Следующим этапом модели является подготовка единой цифровой системы внутреннего контроля и аудита и создание цифрового взаимодействия между подразделениями компании.

Третий этап модели предполагает внедрение цифровых программных продуктов, направленных на цифровизацию бухгалтерского, налогового и управленческого учета, а также кадровых и управленческих процедур. Например, цифровая платформа «Битрикс24» позволяет не только хранить и структурировать информацию, но и обрабатывать ее.

Внутренний контроль защиты цифровой платформы с помощью блокчейн – четвертый этап модели. Применение блокчейн в рамках системы внутреннего контроля будет способствовать тому, что вся внутренняя информация компании будет защищена, кроме того, подделать информацию будет невозможно, так как каждый процесс будет регистрироваться, отправляться заинтересованным подразделениям и храниться в нескольких источниках. Все это позволит достичь высокой экономической безопасности и обеспечить открытость деятельности данной компании.

«Необходимо учитывать тот факт, что цифровая трансформация системы внутреннего контроля компании должна осуществляться поэтапно при условии поддержания баланса между традиционными процессами и инновациями; более того, при разработке и реализации проекта по цифровизации системы внутреннего контроля не должна прерываться текущая деятельность компании», — отметила доцент, кандидат экономических наук МТУСИ Людмила Красикова.

Реализация представленной модели отразится на устранении риска допущения ошибок сотрудниками компании, сократятся временные затраты на составление отчетов, их сверку. Ученые уверены в том, что создание цифрового экономического пространства и цифровизация системы внутреннего контроля позволит компаниям в любой момент (удаленно) определить текущее состояние дел, получить прогноз (с любой периодичностью, включая ежедневный) необходимых показателей с максимально точным расчетом.

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МТУСИ
28 статей
Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) — ведущее отраслевое техническое высшее учебное заведение Центральной России по подготовке кадров для IT и телеком-индустрии, подведомственное Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Основан в 1921 году на базе Московского электротехнического института народной связи им. В.Н. Подбельского. Ежегодно МТУСИ выпускает востребованных специалистов в области связи, информационных технологий, квантовых коммуникаций, робототехники, информационной безопасности и цифровой экономики. В состав университета входят 5 факультетов, 34 кафедры, 2 филиала (Волго-Вятский и Северо-Кавказский), Колледж телекоммуникаций, Музей электросвязи, Квантовый центр, Центр робототехники, Лаборатория AR/VR, Центры заочного обучения бакалавров и магистров, Центр индивидуального обучения.
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МТУСИ
# бизнес
# бизнес-процессы
# блокчейн
# компании
# цифровизация
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