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23 минуты назад
ТюмГУ
25

Интернет-зависимость оказалась опаснее для старшеклассников, чем для студентов

4.5

Ученые кафедры анатомии и физиологии человека и животных школы естественных наук ТюмГУ изучили психофизиологические особенности и характеристики деятельности центральной нервной системы у молодых людей с признаками интернет-зависимости.

ТюмГУ
# гаджеты
# интернет
# интернет-зависимость
# старшеклассники
# студенты
Интернет-зависимость опасна для старшеклассников / © Esparza, ru.wikipedia.org

Чрезмерное использование гаджетов несет серьезные риски для здоровья и развития человека. Одним из таких рисков становится возможность возникновения интернет-зависимости (ИЗ), что особенно актуально для подростков и молодых людей.

Интернет-зависимости рассматриваются с точки зрения снижения познавательной активности индивида, сужения круга общения либо его неизбирательности, болезненных реакций на критические замечания, ложных утверждениях о времени, проведенном в интернете.

Подобные обстоятельства особенно экстремальны для детей и подростков, поскольку именно в этом возрасте идет формирование ключевых психических функций и чрезмерное информационное воздействие сети может нести существенные риски для развития.

Поведенческие реакции при проблемном использовании сети и явление ИЗ ученые рассматривают с позиций изучения наркологических зависимостей, обусловленных психоактивными веществами, что весьма важно для понимания нейробиологических и физиологических механизмов ИЗ. Тем не менее, несмотря на активный поиск нейробиологических механизмов, посредством которых сетевая зависимость может воздействовать на когнитивные функции, структуру и развитие головного мозга, ответов на многие вопросы еще не получено.

Статья «Психофизиологические особенности молодых людей с признаками интернет-зависимости» ученых Сергея Толстогузова, Андрея Елифанова, Софии Машкиной и Юлии Найда вышла в журнале «Экспериментальная психология».

В исследовании приняли участие 108 школьников (56 юношей и 52 девушки) — учащихся 10-11-х классов гимназий Тюмени, а также 59 студентов (33 юноши и 26 девушек) 1-3-го курсов очной формы естественнонаучных направлений подготовки Тюменского госуниверситета.

Рассмотрение исследователями ТюмГУ структуры интернет-активности указывает на возрастной переход от доминирования общения в социальных сетях и мессенджерах у старшеклассников к использованию сетевого времени для решения учебных и рабочих задач у студентов.

Более высокая рациональность и утилитарность в использовании мобильных гаджетов студентами по сравнению со школьниками свидетельствует, вероятно, о влиянии студенческого образа жизни и требований среды высшего учебного заведения.

Ученые отмечают, что в большинстве исследованных групп смоделированная ситуация невозможности воспользоваться мобильным гаджетом вызывала высокую степень беспокойства и тревожности. Умеренная выраженность синдрома отмены отмечалась лишь в контрольной группе студентов.

Тест, измеряющий различия логического и зрительного восприятия показал в группе ИЗ старшеклассников снижение способности к дифференцировочному торможению в нервной системе и свидетельствовал о слабой автоматизации познавательных функций, что может говорить о низкой гибкости мышления.

Результаты проб по количественным характеристикам умственной работоспособности также выявили в группе ИЗ старшеклассников низкую функциональную подвижность нервной системы по процессам возбуждения и торможения, а также низкую способность к их взаимному превращению.

Качественные показатели умственной работоспособности указывали на низкую способность ИЗ старшеклассников к безошибочному выполнению деятельности, сниженной выносливости и высокой вариативности (нестабильности) в показателях продуктивности работы.

Вместе с тем по простой зрительно-моторной реакции в группах риска ИЗ и ИЗ старшеклассников скоростные характеристики нервной системы находились в пределах нормы. Таким образом, ученые отмечают, что наиболее выраженные негативные характеристики, связанные с низкой надежностью переработки информации, низкой выносливостью, а также пониженным селективным восприятием информации отмечены в группе ИЗ старшеклассников и отчасти в группах риска ИЗ гимназистов и студентов. В группах с проявлениями интернет-зависимостей также отмечены низкая когнитивная гибкость и ригидность мышления.

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Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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ТюмГУ
# гаджеты
# интернет
# интернет-зависимость
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