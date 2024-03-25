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48 минут назад
ТюмГУ
25

Экологи ТюмГУ узнали, что думают пользователи соцсетей о сборе отходов

4.4

Экологи ТюмГУ проанализировали текстовую репрезентацию экологических практик в тематических сообществах социальной сети ВКонтакте с применением методологии дискурс-анализа.

ТюмГУ
# «ВКонтакте»
# мусор
# отходы
# раздельный сбор мусора
# социальные сети
# соцсети
Раздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора / © Getty images

Экология сегодня — поле взаимодействия различных социальных акторов. Экологизируются политика, экономика, образование, воспитание, потребление, бизнес. Зеленые практики, которые нацелены на гармонизацию отношений «общества-природа», на сегодняшний день принимают различные формы, обладают низкой степенью локализации объекта исследования и часто ускользают от эмпирического наблюдения, что создает сложности для их изучения.

Многие особенности, виды и концепты экологического дискурса хорошо изучены. Например, исследователи анализировали вовлеченность граждан в функциональные общественные практики на институциональном уровне и в частном секторе, факторы и условия вовлечения россиян в практику раздельного сбора отходов.

Однако существует недостаток исследований деятельности экологических сообществ на основе дискурс-анализа их постов в социальных сетях. Статья «Разновидности дискурса о сборе и переработке вторсырья: между стремлением к прибыли и спасением мира» ученых ТюмГУ Анны Глазковой, Ирины Пупышевой, Ольги Захаровой, Натальи Кузнецовой вышла в журнале «Социологические исследования».

Социальные сети сегодня – главное средство коммуникации между различными социальными акторами по поводу экологических проблем, поэтому анализ контента сообществ в социальных сетях задействуется все чаще.

В качестве ведущей темы в онлайн-сообществах определяется организация раздельного сбора отходов. В своем исследовании ученые ТюмГУ сфокусировались на экологическом дискурсе в социальных сетях Тюмени, экологические сообщества которого широко представлены в сети ВКонтакте (ВК) и включают сотни тысяч человек.

Материалом служил корпус текстов, опубликованных в группах в ВК, тематически привязанных к практикам сбора и переработки вторсырья (далее – СПВС) в Тюменской области.

Сегодня интересующие ученых практики переживают процесс реформирования и представляют собой комплекс разнородных инициатив, проявленных тремя разными социальными акторами (адресантами дискурсивных практик) – бизнес, власть и волонтеры. В связи с этим выбор исследователей остановился на трех сообществах, демонстрирующих типы адресантов явным образом: региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экотео» (власть); добровольческом объединении «Круговорот» (волонтеры); компании «Миротворец» (бизнес).

Таким образом, ученые обратились к трем разным практикам сбора и переработки отходов с тремя логистическими цепочками, различными способами переработки, различными видами отходов для переработки. Используемая в работе текстовая коллекция составила 1699 текстов из групп «Экотео», «Миротворец» и «Круговорот».

Ученые выявили особенности дискурса волонтерских, предпринимательских и официальных сообществ, которые отражаются в жанре постов, дискурсивном регистре, роли человеческих и нечеловеческих акторов, регламенте и алгоритме действий и взаимодействий.

В целом дискурс вокруг практик СПВС в анализируемых сообществах носит просветительский характер: проясняет, что значит быть экологичным и в этом смысле хорошим, чистым, вторично используемым. Во всех сообществах встречаются элементы проблемного дискурса: в «Круговороте» проблемы чаще связаны с неправильной сортировкой и плохо подготовленным сырьем (что характерно и для сообщества «Миротворец»), финансовой поддержкой проекта, сбоями в регламенте работы.

Проблемы «Экотео» связаны прежде всего с порчей контейнеров, заграждениями доступа к контейнерам. В «Экотео» представлен политико-просветительский дискурсивный регистр, выражающий официальную позицию власти. Для него характерна низкая степень персонализации дискурса – малое количество личных местоимений, анонимизация деятелей, за исключением победителей в акциях – и, напротив, высокая степень институциональности дискурса.

Дискурсивный регистр «Круговорота» может быть обозначен как конкретно-обучающий, что выражается в детализирующих номинациях и подробном регламенте действий. Отношения акторов выстраиваются как партнерские; местоимение «мы» часто относится и к инициаторам, и к участникам акций («нам удалось…»). Равенство подчеркивается частым указанием на неприбыльность деятельности и обучающие цели.

Таким образом, палитра социальных отношений в рамках рассмотренных экологических сообществ представляет как явную асимметрию («Экотео»), так и стремление к симметрии и партнерству («Миротворец», «Круговорот»).

Различие социальных практик СПВС репрезентируется в различии дискурсивных практик: семантическом (различие номинаций), грамматическом (использование местоимений, личных форм глаголов), жанровом, стилевом, а также в глобальности/локальности экологической проблематизации (хронотоп) и способе восприятия мира.

Дискурс-анализ постов в социальной сети показал себя действенным методом изучения особенностей экологических сообществ, связанных с раздельным сбором отходов, и может быть использован в дальнейших исследованиях.

Собранная информация позволяет судить об изменениях социальных практик в условиях экологического кризиса и создавать условия тиражирования зеленых практик. Использование автоматических методов анализа текстов позволяет использовать дискурс-анализ для мониторинга социальной ситуации в рамках экологической и климатической повестки, что может быть востребовано как научным сообществом, так и лицами, принимающими решения.

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ТюмГУ
269 статей
Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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ТюмГУ
# «ВКонтакте»
# мусор
# отходы
# раздельный сбор мусора
# социальные сети
# соцсети
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