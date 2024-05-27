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24 минуты назад
МТУСИ
14

В МТУСИ предложили новый подход к оценке качества передачи сигнала звукового вещания

4.3

Ученые МТУСИ предложили способ оценки качества передачи сигнала звукового вещания по изменению статистических свойств передаваемого сигнала, определяющих его восприятие слушателем.

МТУСИ
# звук
# звуковое вещание
# передача
# сигналы
Звуковое вещание / © Sebastian Pandelache, unsplash.com

Сложилась парадоксальная ситуация с оценкой качества передачи сигнала звукового вещания (СЗВ): согласно методикам существующего ГОСТ, контроль качества канала передачи СЗВ осуществляется по изменению формы тестового гармонического сигнала, а ни один из существующих аналоговых и цифровых каналов форму реального сигнала не сохраняет, обеспечивая субъективно высокое качество передачи.

Так, оценка качества передачи осуществляется по простому тестовому сигналу, еще и с отключением всех устройств дополнительной обработки (компадеров. аудиопроцессоров, шумоподавителей). Затем все их подключают и по каналу с совершенно другими свойствами передают реальный сигнал.

«Предложения по формированию объективной оценки с помощью «электронного слухача», программной модели частотной оценки изменений сигнала в процессе передачи наталкиваются на две пока не решенные проблемы. До настоящего времени не разработаны алгоритмы спектрального анализа, которые хотя бы приближались к разрешающей способности и точности слухового анализатора человека», — пояснила доцент кафедры ТиЗВ МТУСИ, кандидат технических наук, доцент Татьяна Чернышева.

В основе модели восприятия сигнала человеком лежат закономерности восприятия тестовых сигналов, гармонических и узкополосных шумовых: реальные сигналы воспринимаются с другими свойствами работы слухового анализатора, поэтому к настоящему моменту не существует спектрального анализатора и модели восприятия реального сигнала человеком. Не приходится удивляться финальным фразам рекомендаций по формированию объективной оценки: «Полученные объективные оценки должны быть уточнены в процессе проведения субъективно статистических экспертиз», которые и остаются единственным трудоемким и долгим способов оценки качества передачи СЗВ.

Сотрудниками МТУСИ предлагается другой способ оценки качества передачи СЗВ по изменению статистических свойств передаваемого сигнала, определяющих его восприятие слушателем. К таким свойствам относятся энергетические, параметры формы аналитической огибающей сигнала, спектральные, кепстральные и ритмические свойства.

Формирование таких оценок оказалось не тривиальной задачей, пришлось разработать ряд оригинальных алгоритмов для оценки мощности дискретизированного сигнала, комплексного представления СЗВ, выявления ритмических частот СЗВ, формирования кепстра и спектрального анализа, приближенного по точности к возможностям слухового анализатора. В совокупности указанные параметры позволяют достаточно уверенно прогнозировать оценку качества передачи слушателем по реальному сигналу. Комплект программ сведен в пакет «ESTIM» зарегистрирован, снабжен подробным методическим пособием и используется в процессе учебной и научной работы МТУСИ.

Проведен сравнительный анализ оценок, сформированных программами, и результатов субъективно статистических экспертиз по критерию «заметность» искажений, положенных в основу ГОСТ. По критерию бальной оценки проведено сравнение с результатами ССИ при внедрении формата МП3. Оценка по критерию «предпочтительности» опирается на результаты рейтинговой оценки радиостанций. Сформированы таблицы соответствия по каждому из критериев пригодные к использованию.

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МТУСИ
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Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) — ведущее отраслевое техническое высшее учебное заведение Центральной России по подготовке кадров для IT и телеком-индустрии, подведомственное Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Основан в 1921 году на базе Московского электротехнического института народной связи им. В.Н. Подбельского. Ежегодно МТУСИ выпускает востребованных специалистов в области связи, информационных технологий, квантовых коммуникаций, робототехники, информационной безопасности и цифровой экономики. В состав университета входят 5 факультетов, 34 кафедры, 2 филиала (Волго-Вятский и Северо-Кавказский), Колледж телекоммуникаций, Музей электросвязи, Квантовый центр, Центр робототехники, Лаборатория AR/VR, Центры заочного обучения бакалавров и магистров, Центр индивидуального обучения.
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МТУСИ
# звук
# звуковое вещание
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Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
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