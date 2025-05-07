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Москвичи разработали технологию 3D-печати индивидуальных протезов для суставов
Инженеры РТУ МИРЭА создали технологию аддитивного производства, позволяющую изготавливать персональные прототипы протезов коленного сустава. Суть проекта — в создании цифровой 3D-модели сустава, печати прототипа эндопротезов для проверки анатомической собираемости, планирования хода операции. После всех проверок и утверждения врача-хирурга цифровая модель может быть направлена в профильную организацию для производства эндопротеза.
«Наша разработка делает процесс протезирования быстрее и точнее, — рассказывает Ксения Кузнецова инженер кафедры цифровых и аддитивных технологий Института перспективных технологий РТУ МИРЭА. — Наша команда создает цифровой двойник сустава, который точно повторяет анатомическое строение пациента, затем печатаем пробный образец для проверки и предоперационного планирования».
Разработка позволяет на основе данных КТ/МРТ пациента автоматически проектировать идеально подходящий протез, который сначала печатается в пластике для проверки, а затем изготавливается в титане. Ключевое преимущество разработки состоит в сочетании диагностической визуализации, компьютерного моделирования и 3D-печати в единый процесс. Это устраняет главный недостаток традиционных протезов – их недостаточную анатомическую совместимость с пациентом.
Новый подход не просто уменьшает время подготовки с недель до нескольких дней – он открывает возможность изготовления индивидуальных протезов в обычных больницах. Особую актуальность проекту придает растущая потребность в замене суставов — только в России ежегодно проводится более 50 тысяч таких операций.
Проект поддержан грантом по итогам участия в Акселераторе РТУ МИРЭА.
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Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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