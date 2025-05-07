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19 минут назад
РТУ МИРЭА
16

Москвичи разработали технологию 3D-печати индивидуальных протезов для суставов

4.4

Инженеры РТУ МИРЭА создали технологию аддитивного производства, позволяющую изготавливать персональные прототипы протезов коленного сустава. Суть проекта — в создании цифровой 3D-модели сустава, печати прототипа эндопротезов для проверки анатомической собираемости, планирования хода операции. После всех проверок и утверждения врача-хирурга цифровая модель может быть направлена в профильную организацию для производства эндопротеза.

РТУ МИРЭА
# 3D-печать
# МРТ
# операция
# протезы
# суставы
Напечатанные анатомически верные модели костей коленного сустава (красно-черные и черные образцы) и модели костей тазобедренного сустава (серые образцы) / © Ксения Кузнецова, Институт перспективных технологий РТУ МИРЭА

«Наша разработка делает процесс протезирования быстрее и точнее, — рассказывает Ксения Кузнецова инженер кафедры цифровых и аддитивных технологий Института перспективных технологий РТУ МИРЭА. —  Наша команда создает цифровой двойник сустава, который точно повторяет анатомическое строение пациента, затем печатаем пробный образец для проверки и предоперационного планирования».

Разработка позволяет на основе данных КТ/МРТ пациента автоматически проектировать идеально подходящий протез, который сначала печатается в пластике для проверки, а затем изготавливается в титане. Ключевое преимущество разработки состоит в сочетании диагностической визуализации, компьютерного моделирования и 3D-печати в единый процесс.  Это устраняет главный недостаток традиционных протезов – их недостаточную анатомическую совместимость с пациентом.

Лаборант кафедры цифровых и аддитивных технологий РТУ МИРЭА Ярослав Вышенеев по снимкам МРТ создает реконструкцию поврежденного сустава / © Ростислав Сиделев, Институт перспективных технологий РТУ МИРЭА

Новый подход не просто уменьшает время подготовки с недель до нескольких дней – он открывает возможность изготовления индивидуальных протезов в обычных больницах. Особую актуальность проекту придает растущая потребность в замене суставов — только в России ежегодно проводится более 50 тысяч таких операций.

Проект поддержан грантом по итогам участия в Акселераторе РТУ МИРЭА.

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РТУ МИРЭА
56 статей
МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
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РТУ МИРЭА
# 3D-печать
# МРТ
# операция
# протезы
# суставы
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# струнный рельс
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