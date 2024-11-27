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4 часа назад
ПНИПУ
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Пермские ученые предложили экономичный вариант укрепления фундамента

4.4

При проектировании и строительстве зданий часто встречаются слабые грунтовые основания с низкой несущей способностью и высокой сжимаемостью. Для их укрепления и улучшения характеристик используют армирующие элементы, в частности фиброволокна, внедрение которых усиливает грунтовое основание фундамента. Однако полная замена слабого грунта фиброармированным нецелесообразна и может оказаться экономически невыгодной. Ученые Пермского Политеха предложили более экономичный вариант укрепления основания фундамента, который позволяет значительно сократить расход материала, но при этом остается таким же эффективным.

ПНИПУ
# здания
# строительство
# укрепление
# фиброволокна
# Фундамент
В ПНИПУ предложили экономичный вариант укрепления фундамента / © freestockcenter, Freepik

Статья с результатами опубликована в журнале «Известия высших учебных заведений. Строительство». Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Армирование грунта фиброволокнами происходит путем внедрения и распределения по всему объему грунтового основания коротких высокопрочных элементов (фибры). Укрепление таким способом подпорных стен и откосов насыпей уже исследовано, но особенности применения фиброгрунта в качестве основания здания почти не изучено.

Его прочностные характеристики значительно выше по сравнению со слабым неукрепленным основанием. Фиброгрунт увеличивает несущую способность грунта, сокращает площадь подошвы фундамента и уменьшает его осадку. Но, несмотря на это, полная замена слабого основания под зданиями – очень дорогая и нецелесообразная процедура.

Ученые Пермского Политеха изучили возможность применения подушек из фиброармированного грунта, которые укладываются на слабую естественную земляную основу. Такое устройство сравнивали с полностью замененным на фиброгрунт и неукрепленным грунтом.

Для каждого варианта политехники рассчитывали прочностные и деформационные характеристики основания, определяли сопротивление грунта, площадь подошвы фундамента и его осадку.

«Грунт, полностью армированный фиброволокном, позволяет сократить площадь подошвы фундамента и тем самым расход его материала в 1,8 раза. Кроме того, результаты расчетов показали, что частичное добавление фиброволокон может до трех раз сократить объемы строительных работ в различных грунтовых условиях. Особенно важно, что осадка фундамента не значительно больше и не превышает допустимых пределов», – рассказывает Андрей Пономарев, профессор кафедры «Строительное производство и геотехника» ПНИПУ, доктор технических наук.

Ученые Пермского Политеха выяснили, что применение фиброгрунтовых подушек позволяет также продуктивно увеличить прочность основания и сопротивляемость нагрузкам, но при этом такой вариант устройства гораздо рентабельней, значительно уменьшает объемы производства армирующих элементов и сокращает сроки строительства.

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ПНИПУ
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# здания
# строительство
# укрепление
# фиброволокна
# Фундамент
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