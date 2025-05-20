Российские ученые научились справедливо делить ресурсы между заводами

Предложена математическую модель, которая помогает оптимально распределить ресурсы между предприятиями промышленных кластеров. Модель учитывает финансовый, технологический и интеллектуальный капиталы участников, что позволяет повысить эффективность их взаимодействия и стимулировать инновации. Полученные результаты могут стать ценным инструментом для органов государственной власти и бизнес-сообществ.

Модель уже прошла тестирование на примере станкостроительного кластера «ПензаСтанкоМаш».

На территории России зарегистрировано 85 промышленных кластеров — объединений, в которые входят предприятия, научные организации, инфраструктурные институты и другие субъекты. Так, участниками кластера могут быть завод, который выпускает готовую продукцию, поставщики сырья для ее производства, а также производители необходимых комплектующих. Чтобы кластер успешно развивался, нужно координировать взаимодействие между его субъектами, однако часто ресурсы между ними — инвестиции, знания, патенты, производственные мощности и кадры — распределяются неравномерно. Это приводит к финансовым потерям, замедляет развитие и снижает конкурентоспособности как отдельных предприятий, так и всего объединения.

Ученые из НИТУ МИСИС, Пензенского государственного университета и РТУ МИРЭА предложили подход, позволяющий оптимально распределять ресурсы промышленного кластера между участниками. В качестве объекта исследования и основы для моделирования экономисты взяли промышленный кластер «ПензаСтанкоМаш», объединяющий 16 предприятий машиностроительной отрасли, образовательные учреждения и инфраструктурные организации во Владимирской, Рязанской, Самарской и Пензенской областях.

Исследователи проанализировали деятельность всех компаний кластера и оценили их вклад в общий капитал. Авторы использовали математический коэффициент, который отражает, насколько равномерно распределены ресурсы. Так, при коэффициенте, близком к нулю, ресурсы сконцентрированы у минимального числа участников, а когда его значение стремится к 0,5 — разделены максимально равномерно. Правильное распределение интеллектуального капитала — как за счет повышения квалификации персонала отдельных предприятий, так и благодаря обмену передовым опытом между участниками кластера — позволяет увеличить прибыль на 18%. Финансовый и технологический капиталы оказывают меньшее влияние: оптимизировав их, можно улучшить показатели прибыльности на 7% и 9%. Результаты исследования опубликованы в журнале Systems (Q2).

«Оптимально распределенный капитал позволяет создать устойчивую инновационную среду, в которой предприятия и организации формируют взаимовыгодные процессы развития, где успех одной компании способствует росту всей системы. Предложенная модель в дальнейшем будет дорабатываться. Например, нужно учесть внешние факторы, такие как государственное регулирование, рыночные колебания и геополитические риски. Это повысит устойчивость модели при использовании в реальных экономических условиях», — рассказывает доктор экономичексих наук Надежда Шмелева, профессор кафедры цифрового менеджмента и инноватики НИТУ МИСИС.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда.

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НИТУ МИСИС 92 статей Университет науки и технологий МИСИС — это ведущий вуз в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов; первый в стране, получивший статус «Национального исследовательского технологического университета». Первое место в России и ТОП-100 в мире в рейтинге QS Materials Science за 2023 год. В университете действуют 45 научно-исследовательских лабораторий и 3 научных центра мирового уровня. В состав НИТУ МИСИС входят 8 институтов, 4 филиала в России и 2 за рубежом.