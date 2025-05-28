Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Математическая модель предскажет поведение клеток при ранах и онкологии
Чтобы сохранить свою целостность при порезах, ссадинах и воспалительных процессах, клетки эпителиальной ткани умеют менять форму и перестраиваться относительно друг друга — это играет важную роль в заживлении ран. Но тот же механизм задействован в развитии рака, когда клетки начинают бесконтрольно делиться. Согласно статистике ВОЗ, в 2022 году во всем мире было зарегистрировано 20 миллионов новых случаев рака, а к 2050 году эта цифра вырастет на 77% и достигнет 35 миллионов. Ученые Пермского Политеха разработали математическую модель, которая позволяет подробно рассмотреть, как именно клетки эпителия перестраиваются под воздействием механических нагрузок.
Статья опубликована в «Российском журнале биомеханики». Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда.
Эпителиальные ткани постоянно подвергаются механическим воздействиям – растяжению или сжатию при ссадинах, порезах и воспалительных процессах. Для того, чтобы сохранить целостность и функциональность, тканевые элементы способны перестраиваться – этот процесс, который называется переупаковкой, помогает покровам восстанавливаться после повреждений, адаптироваться к изменениям. Работает это так: клетки меняют форму и расположение, чтобы равномерно распределить нагрузку, но остаются прочно связанны друг с другом благодаря специальным контактам – десмосомам. При повреждении кожного покрова (например, порезе) клетки на краю раны растягиваются, делятся и замещают погибшие, быстро восстанавливая защитный барьер. Так переупаковка играет ключевую роль в заживлении кожи.
Этот процесс также задействован в развитии рака. В здоровых тканях перестройка происходит аккуратно, но при онкологических заболеваниях этот механизм «ломается»: биологические элементы теряют связь с соседями и начинают бесконтрольно делиться, а вместо упорядоченной структуры образуется хаотичная масса – опухоль. Впоследствии она начинает пускать метастазы – это процесс, когда раковые клетки отделяются от своих «соседей», становятся подвижными и проникают в другие органы.
Международные исследования переупаковки сосредоточены на том, как клетки меняют свою форму и расположение во время роста органов и как взаимодействуют между собой, однако до сих пор многие аспекты остаются неясными из-за сложности биологических процессов. В живых организмах сложно следить за каждым этапом этого механизма в реальном времени, поскольку они могут быть скрыты глубоко внутри тканей. В условиях эксперимента же воспроизвести этот процесс трудно из-за необходимости контролировать очень много факторов. Клетки могут переупаковываться по-разному в зависимости от нагрузки, формы ткани и химических сигналов, поэтому предугадать результат процесса достаточно сложно.
Ученые Пермского Политеха разработали математическую модель, которая воспроизводит переупаковку и позволяет предсказывать, как клетки будут реагировать на различные внешние факторы.
Существующие модели не учитывают изменение формы и углов клеток, химические сигналы между ними, а также плохо адаптируются к разным типам тканей – иными словами, они слишком упрощены. Разработка политехников, напротив, принимает во внимание эти параметры, что делает ее точной и позволяет применять в исследованиях разных типов эпителиальных покровов.
— Мы использовали усовершенствованную вершинную модель, которая описывает клетки как многоугольники, соединенные между собой вершинами (точками) и способные изменять свою форму и размеры в зависимости от взаимодействия с соседями. Это совокупность уравнений, которые позволяют рассчитать эластичность биологических элементов, механические силы, которые на них действуют – например, растяжение ткани, – и химические сигналы, которыми они обмениваются, — рассказывает Максим Бузмаков, младший научный сотрудник кафедры «Прикладная физика» ПНИПУ.
Моделирование позволило получить наглядные данные о том, как в процессе переупаковки меняется форма клеток, их расположение и уровень энергии. Кроме того, авторы пронаблюдали, как они перемещаются внутри эпителия.
— Особое внимание стоит уделить интеркаляции — так называется способность тканевых элементов менять свое положение относительно соседей. Мы исследовали большой ряд значений этого параметра. Было установлено его самое оптимальное значение (dint = 0,40), при котором достигается наиболее устойчивое состояние эпителия, то есть ткань ведет себя наиболее естественно и устойчиво, как в здоровом организме, – поясняет Иван Красняков, доцент, научный сотрудник кафедры «Прикладная физика» ПНИПУ, кандидат физико-математических наук.
Модель ученых Пермского Политеха показывает, как клетки кожи или слизистых оболочек перемещаются и перестраиваются при повреждении. Она уже прошла апробацию на данных клинических исследований, доступных в литературе. Благодаря ей можно предсказывать, как будет вести себя ткань при различных воздействиях — например, во время хирургического вмешательства или ношения протезов. Это может помочь в разработке новых методов ускорения заживления и восстановления тканей. Разработанная модель универсальна, что позволяет применять ее для широкого круга биологических исследований – в частности, для изучения того, как раковые клетки теряют связь с соседями и начинают мигрировать по организму. Это важно для исследования механизмов развития онкологических заболеваний, в чем ученые и видят дальнейшие перспективы своего исследования.
Хотя попытки объединить квантовую теорию и гравитацию десятилетиями терпели неудачу, ученые продолжают выдвигать новые, порой крайне спорные гипотезы. Авторы нового исследования, например, предложили посмотреть на гравитацию так же, как на другие фундаментальные силы природы — через симметрии и поля.
Исследователи ВШЭ выделили более 4000 примеров устной русской речи билингвов из семи регионов России и выяснили: большинство нестандартных форм в конструкциях с числительными связано не только с их родным языком, но и с тем, как часто выражение встречается в повседневной речи. Например, фразы «два часа» или «пять километров» почти всегда совпадают с литературным вариантом, а вот менее привычные выражения, особенно с числительными от двух до четырех, а также с собирательными формами вроде «двое» или «трое», часто звучат иначе.
Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.
Хотя попытки объединить квантовую теорию и гравитацию десятилетиями терпели неудачу, ученые продолжают выдвигать новые, порой крайне спорные гипотезы. Авторы нового исследования, например, предложили посмотреть на гравитацию так же, как на другие фундаментальные силы природы — через симметрии и поля.
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Нужно взять либо цифровой фотоаппарат, либо смартфон, оторвать пятую точку от мягкого кресла и пойти в лес»: разговор о современной ботанике с Алексеем Серёгиным
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии