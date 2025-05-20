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27 минут назад
НИУ ВШЭ
16

Разработан первый цифровой тест для оценки навыков чтения на русском языке у взрослых

4.5

Центр языка и мозга НИУ ВШЭ разработал первый стандартизированный инструмент для оценки навыков чтения на русском языке у взрослых — тест «ЛексиМетр-В». Теперь он доступен в цифровом формате на платформе RuStore. Это приложение позволяет быстро и эффективно диагностировать нарушения чтения, включая дислексию, у людей в возрасте от 18 лет и старше.

НИУ ВШЭ
# взрослые
# логопеды
# русский язык
# тест
# чтение
В НИУ ВШЭ разработали первый цифровой тест для оценки навыков чтения на русском языке у взрослых / © Mattia Spotti, unsplash.com

Навык чтения необходим для полноценной социальной и профессиональной жизни. Для миллионов взрослых, испытывающих трудности с чтением, отсутствие своевременной диагностики может означать недоступность качественного образования, карьерных возможностей и социальной поддержки.  Однако для взрослых россиян до сих пор не существовало надежного инструмента, позволяющего объективно, с соблюдением стандартизированной процедуры измерить уровень владения навыком чтения и сравнить результаты с нормативными данными. Цифровой тест «ЛексиМетр-В» восполняет этот пробел, предлагая специалистам и исследователям эффективный способ оценки скорости и точности чтения, а также уровня понимания прочитанного текста.

«Разработка “ЛексиМетра-В” стала логичным продолжением нашей работы по созданию лингвистически обоснованных тестов для диагностики речевых нарушений и нарушений чтения у детей. Взрослым с трудностями чтения нужны свои, адекватные возрасту инструменты», — говорит один из разработчиков теста, научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Светлана Дорофеева.

Тест имеет две параллельные версии. Одну из них можно использовать для первичной диагностики, а вторую — для оценки динамики или проверки эффективности коррекционного воздействия. Версии сбалансированы по ряду психолингвистических параметров: длине слов в слогах и в буквах, частотности слов, сложности синтаксических конструкций. К каждому тексту прилагается блок вопросов на понимание прочитанного. После чтения и разметки ошибок приложение автоматически рассчитывает параметры чтения и дополнительно выдает информацию о том, какие синтаксические структуры вызвали наибольшие затруднения. Такой уровень детализации особенно важен для планирования коррекционной работы.

Приложение ориентировано на специалистов: логопедов, нейропсихологов, неврологов, работающих в клиниках, образовательных и научных учреждениях, а также на выездах. Оно включает возрастные нормы для разных групп пользователей от 18 до 60+ лет, что обеспечивает высокую точность диагностики. Приложение заменяет бумажные протоколы, ручной подсчет ошибок и диктофоны. Все этапы теста — от демонстрации текста до анализа ошибок — происходят в цифровом интерфейсе. Результаты, включая аудиозаписи и результаты разметки, выгружаются в удобном формате, что значительно облегчает ведение наблюдений и подготовку заключений.

Инструмент позволит принимать обоснованные решения, которые могут стать основой для выбора дальнейшего пути коррекции нарушений чтения или поддержки взрослых с дислексией. Например, подтвержденный диагноз дислексии в будущем может быть учтен вузами при определении особой системы оценивания для студентов с такими трудностями.

Разработчики подчеркивают, что тест будет полезен не только в клинической, но и в научной среде. Приложение аккумулирует массив аудиоданных и показателей чтения, что делает его удобным инструментом для исследований в области когнитивной лингвистики, психолингвистики и нейропсихологии.

«Наша цель — сделать диагностику чтения доступной и современной. “ЛексиМетр-В” — это не просто тест, а рабочий инструмент, который экономит время, дает точные результаты и открывает новые возможности для помощи людям с дислексией», — комментирует директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Ольга Драгой.

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НИУ ВШЭ
409 статей
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
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# взрослые
# логопеды
# русский язык
# тест
# чтение
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