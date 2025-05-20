  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
5 минут назад
ТюмГУ
13

Найден способ измерения безопасной концентрации пестицидов на листьях

4.5

Ученые ТюмГУ разработали методику для измерения оптимальной площади смачивания листьев растений каплями агрохимикатов с добавлением поверхностно-активных веществ (ПАВ). Точное измерение площади смачивания и времени действия распыляемой капли на листьях важно для оценки безопасной и эффективной концентрации этих веществ, поскольку позволяет снизить экологические риски и сделать пищевые продукты более полезными.

ТюмГУ
# листья
# овес
# пестициды
# пшеница
# рожь
# ячмень
Ячмень / © André Karwath aka Aka, ru.wikipedia.org

«Для корректной оценки оптимальной концентрации поверхностно-активных веществ мы использовали инфракрасную термографию для идентификации области смачивания. С ее помощью оптимальная дозировка ПАВ оказалась в два раза ниже, нежели требовалось при визуализации в видимом спектральном диапазоне. Результаты наших исследований показывают, что таком подходе возможно сокращение потребления поверхностно-активных веществ в сельском хозяйстве», – сообщила заведующая лабораторией фотоники и микрофлюидики Институт экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) Тюменского госуниверситета Наталья Иванова.

Этот подход ученые опробовали для нескольких коммерчески доступных пестицидов с различными концентрациями кремнийорганического поверхностно-активного вещества на листьях ячменя. Они, как и листья других яровых культур (пшеницы, ржи, ячменя и овса), являются гидрофобными. Это способствует самоочищению и препятствует размножению микроорганизмов на их поверхности. В то же время гидрофобность препятствует эффективному высвобождению защитных веществ против различных патогенов. Потому поверхностно-активные вещества добавляются в водные растворы пестицидов для обеспечения наилучшего смачивания.

В экспериментах ученые работали с концентрациями ПАВ в широком диапазоне значений. Оказалось, что для растворов пестицидов с концентрацией ПАВ выше 1 ККМ инфракрасная термография позволяет обнаруживать до пяти раз большую площадь смачивания по сравнению с измеренной в видимом спектральном диапазоне, а время полного испарения смачивающей пленки оказалось в 1,5 раза больше при детектировании в инфракрасном диапазоне.

Как поясняют исследователи, это позволяет внести существенную поправку в оценку оптимальной концентрации ПАВ. Предложенная методика может быть использована для уточнения и адаптации нормативной базы по использованию кремнийорганических поверхностно-активных веществ в растворах пестицидов.

В будущих исследованиях ученые намерены опробовать методику на более широком спектре пестицидов и типов сельскохозяйственных культур с листьями более сложной морфологии, а также рассмотреть влияние множественных капель, нанесенных на поверхность листа.

Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования России в рамках государственного задания.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ТюмГУ
328 статей
Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
Показать больше
ТюмГУ
# листья
# овес
# пестициды
# пшеница
# рожь
# ячмень
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Май
Бесплатно
Часы в годы Великой Отечественной войны — это оружие
Политехнический музей
Москва
Лекция
20 Май
Бесплатно
Может ли белый медведь поужинать пингвином?
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
20 Май
Бесплатно
Как и зачем поют птицы?
Русское географическое общество
Москва
Лекция
20 Май
800
Нейронные основы сознания
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Закон об искусственном интеллекте: ключевые положения
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Как ИИ меняет биотехнологии
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
21 Май
1000
Как наноспагетти раны заживляют
Medio Modo
Москва
Лекция
22 Май
Бесплатно
Увидеть невидимое: мир электронной микроскопии
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
22 Май
Бесплатно
Физические тренировки в космическом полете: история и современные подходы
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 13:25
Андрей

Социальные пауки потеряли индивидуальность через месяц наблюдений

Животные давно демонстрируют биологам особенности поведения, отличающие одних особей от других, — это называют индивидуальностью, кто-то робкий и не так хорош в охоте, а кто-то быстрее других умеет добывать ядра орехов. Если у высших животных вроде приматов такие черты характера могут сохраняться по мере развития, то у не столь продвинутых это неочевидно. Биологи проверили индивидуальность у социальных пауков, но она оказалась короткоживущей.

Биология
# индивидуальность
# пауки
# паукообразные
# поведение
# поведение животных
# социальные животные
5 часов назад
Игорь Байдов

Астрономы нашли следы «липкой» темной материи

Ученые догадываются о существовании темной материи только по косвенным признакам: благодаря гравитационному воздействию, которое темная материя оказывает на обычную. Теперь астрономы нашли первые зацепки, выяснилось, что эта загадочная субстанция может иметь необычную форму: возможно, она умеет «липнуть» к самой себе. Ключом к новой идее стала далекая система гравитационных линз, чья аномальная плотность не вписывается в привычные законы космоса. Если гипотеза подтвердится, человечеству придется пересмотреть фундаментальные представления о ткани мироздания.

Астрономия
# SDSSJ0946+1006
# галактики
# гравитационная линза
# стандартная космологическая модель
# темная материя
4 часа назад
Березин Александр

Тираннозавры попали в Северную Америку тем же путем, что и индейцы

Происхождение тираннозавров, одних из крупнейших сухопутных хищников всех времен, долгое время оставалось предметом острых споров. Палеонтологи сравнили их с родственниками на других континентах и пришли на этой основе к новым выводам.

Палеонтология
# Динозавры
# меловой период
# Палеонтология
# тираннозавры
Позавчера, 16:02
Березин Александр

План «Гертруда»: возродил бы Гитлер Великую Армению, если бы выиграл Сталинградскую битву?

Экс-спикер Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в эфире армянского Общественного телевидения решил «развеять миф» о Второй мировой войне. В частности, он заявил, что выигрыш Сталинградской битвы был не спасением для страны. Напротив, если бы немцы победили, уверен он, была бы создана объединенная историческая Армения — куда вошли бы земли, сегодня удерживаемые Турцией. Так ли все было на самом деле?

История
# Армения
# Великая Армения
# Великая Отечественная война
# Вторая мировая война
# история
Выбор редакции
14 мая
Андрей

Геологические свидетельства отвергнутой эпохи антропоцена оказались убедительнее, чем у голоцена

Споры вокруг выделения антропоцена в самостоятельную геологическую эпоху не утихли после официального отказа Международного союза геологических наук, наоборот, разожглись сильнее. Шведские геологи, придерживаясь логики союза, решили оценить легитимность других периодов кайнозойской эры и выяснили, что доказательства в пользу голоцена слабее, чем у антропоцена. Если идти дальше, то и половину ступеней кайнозоя можно откинуть.

Геология
# антропоцен
# великое ускорение
# голоцен
# изменение климата
# кайнозой
# межледниковье
17 мая
Любовь

Японские генетики объяснили, как появились рыжие кошки

Рыжие кошки давно привлекали внимание генетиков: большинство из них — самцы, среди самок такой окрас встречается значительно реже. Точку в этом вопросе поставили исследователи из Японии, обнаружив мутацию, отвечающую за рыжий окрас у домашних кошек.

Биология
6 мая
Редакция Naked Science

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
Выбор редакции
6 мая
Березин Александр

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?

С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
Выбор редакции
2 мая
Unitsky String Technologies Inc.

Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник

Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.

Unitsky String Technologies Inc.
# каркас
# подвеска
# рельсовый беспилотник
# сверхскоростной беспилотник
# струнный рельс
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно