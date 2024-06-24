Казанские ученые нашли способ повысить урожайность картофеля в Татарстане

Исследователи из Казанского ГАУ в течение двух лет изучали, как густота посадки и внесение удобрений влияют на урожайность картофеля сорта Гала в хозяйствах Закамья Республики Татарстан. Исследования показали, что даже в условиях рискованного земледелия Закамья Татарстана за счет оптимизации густоты посадки и фона питания можно повысить урожайность картофеля на 52 процента по сравнению с традиционной технологией без внесения удобрений.

Результаты опубликованы в научном журнале «Агробиотехнологии и цифровое земледелие». Эксперименты проводились на базе фермерского хозяйства «Давлетов Н. Г.» на выщелоченных черноземах среднесуглинистого гранулометрического состава. Это плодородные почвы с высоким содержанием гумуса (5,6-5,9 процента), подвижного фосфора и обменного калия. В опытах рассматривались четыре варианта густоты посадки: от 30 до 60 тысяч клубней на гектар. Под густотой посадки ученые понимают количество высаживаемых клубней на единицу площади, так как этот показатель влияет на обеспеченность растений питанием, влагой и светом.

Также изучалось влияние различных фонов питания, от которого зависит обеспеченность почвы элементами минерального питания растений за счет внесения удобрений: без удобрений (контроль), с внесением минеральных удобрений (азот, фосфор, калий в дозе N60P60K90) и сочетания минеральных с органическими (навоз 60 т/га).

Погодные условия в годы проведения исследований различались. Вегетационный период 2021 года был засушливым, с повышенными температурами и неравномерным выпадением осадков (ГТК = 0,55). В 2022 году погодные условия были близки к среднемноголетним значениям (ГТК = 1,95), что положительно сказалось на формировании урожая. Для нивелирования дефицита влаги в оба года применялось искусственное орошение – по три полива за вегетацию.

Максимальная урожайность картофеля в среднем за два года (38,7 т/га) была получена при загущении до 60 тысяч клубней на гектар в сочетании с внесением полного минерального удобрения (N60P60K90) и 60 т/га навоза. Однако с учетом затрат на семенной материал оптимальной оказалась густота посадки 50 тысяч клубней на гектар – на том же фоне питания она обеспечила урожайность 35,1 т/га.

«Наши исследования показали, что даже в условиях рискованного земледелия Закамья Татарстана за счет оптимизации густоты посадки и фона питания можно повысить урожайность картофеля на 52 процента по сравнению с традиционной технологией без внесения удобрений, – комментирует Фарит Шайхутдинов, профессор кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ. – При этом очень важен индивидуальный подход с учетом биологических особенностей сорта, типа почвы, погодных условий и экономических факторов».

По словам ученого, применение удобрений несколько снижает содержание крахмала в клубнях (на 1,4-2,1 процента), но суммарный сбор крахмала с гектара увеличивается на 0,40-0,91 тонн за счет прибавки урожая. Поэтому совместное использование органических и минеральных удобрений экономически выгодно.

Кроме того, загущение посадки до 50-60 тысяч клубней на гектар ускоряет развитие растений, сокращает вегетационный период на 2-7 дней и увеличивает сбор крахмала с единицы площади независимо от фона питания. Это позволяет получать урожай раньше и эффективнее использовать биоклиматический потенциал региона.

Таким образом, грамотное управление густотой посадки и питанием растений – эффективный инструмент повышения урожайности и рентабельности картофелеводства. Сделанные казанскими аграриями выводы помогут фермерам Татарстана и других регионов со схожими условиями оптимизировать технологию возделывания картофеля.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Казанский ГАУ 4 статей ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» (Казанский ГАУ) - один из старейших аграрных вузов России, ведущий свою историю с 1922 года. В структуру университета входят три института (агробиотехнологий и землепользования, механизации и технического сервиса, экономики) и факультет лесного хозяйства и экологии. Казанский ГАУ является головным вузом научно-образовательного кластера аграрно-промышленного комплекса Республики Татарстан. Подготовка высококвалифицированных кадров ведется по 11 группам специальностей и направлений, включающим 1 программу специалитета, 35 программ бакалавриата, 13 программ магистратуры, три программы СПО и 18 программ аспирантуры. За 100 лет существования университетом подготовлено более 40 тысяч специалистов для АПК (аграрно-промышленного комплекса). Научно-исследовательская деятельность Казанского ГАУ реализуется на базе 12 научных школ, возглавляемых ведущими учеными в области агрономии, механизации сельхозпроизводства, экономики и управления в АПК. Университет активно сотрудничает с более чем 50-ю крупнейшими предприятиями и организациями агропромышленного комплекса Татарстана, 16 НИИ. Совместно с Минсельхозпродом Республики Татарстан реализуется проект Агробиотехнопарка университета - новой высокотехнологичной платформы развития АПК на основе передовых технологий. Здесь за последние 2 года были проведено более 50 опытов, испытано свыше 40 препаратов и произведено 255 тонн элитных семян пшеницы и 55 т безвирусного семенного картофеля.