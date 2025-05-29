Ученые нашли способ делать прочный асфальт из отходов

Ежегодно в России образуется до 300 тысяч тонн бурового шлама — остатков нефтяного и газового производства. Общий объем таких накопленных отходов превышает 95 миллионов тонн. Они содержат нефтепродукты, тяжелые металлы и прочие вредные вещества, опасные для окружающей среды. Сейчас для их утилизации используют методы захоронения или сжигания, но это дорого и не решает проблему полностью, так как загрязняющие компоненты могут попадать в почву и воду. Эксперименты ученых из Пермского Политеха позволили выявить оптимальную концентрацию бурового шлама, необходимую для создания эффективного дорожного покрытия. Это решит проблему экологического урона и при этом позволит снизить стоимость строительства дорог до 18%.

Статья опубликована в журнале «Экология и промышленность России». Буровой шлам представляет собой грязную смесь из раздробленной горной породы, специального раствора, нефти и химикатов. Он образуется в процессе бурения скважин, в основном при добыче нефти и газа. Когда бур проходит через земные слои, он измельчает породу, а специальная жидкость вымывает эти частицы на поверхность — так и получается шлам с нефтью и токсичными веществами.

Чтобы сократить негативное воздействие таких отходов на экологию, применяют разные способы их переработки: механическое обезвоживание (удаление лишней жидкости центрифугами), сжигание, закапывание в землю и другие. Однако эти методы затратные и недостаточно эффективные – захороненные залежи разлагаются десятилетиями. Нефтепродукты, тяжелые металлы и химикаты, находящиеся внутри, со временем могут просочиться в почву и грунтовую воду, став причиной отравления рек и озер. Политехники предложили использовать шлам как полезный материал для дорожного строительства. Для наиболее эффективного использования нужно точно рассчитать его оптимальное процентное содержание в асфальтобетонной смеси.

Ученые Пермского Политеха изучили образцы буровых шламов с концентрацией от 0,1 до 6,2 % опасных для окружающей среды веществ – нефти, нефтепродуктов, соединений хлоридов и тяжелых металлов. Одна часть шламов изучалась в исходном состоянии, а другая – после отмывки от пылеватых и глинистых частиц. Для оценки зернового состава образцы были высушены.

– Минеральную часть буровых отходов для приготовления асфальтобетона целесообразно добавлять вместо традиционного порошка, а нефтепродукты в шламах подойдут как связующее для битума (вязкого компонента асфальта), чтобы он был более эластичным и устойчивым к высоким температурам. Для ясного понимания влияния добавления этого компонента на конечный состав, мы по очереди добавляли его в смесь при концентрации 4, 8 и 12 %. Лабораторные испытания подтвердили, что оптимальное содержание шлама находится в пределах от 5 до 7%.

При этом речь идет именно о промытых образцах – они обладают высокой прочностью, водостойкостью и устойчивостью к нагрузкам, что указывает на схожесть с обычным минеральным порошком, а также отвечают требованиям ГОСТ. Такой подход решает проблему утилизации опасных отходов и помогает снизить затраты на производство стройматериалов, – комментирует Константин Пугин, профессор кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ, доктор технических наук.

Разработанный учеными ПНИПУ технологический подход поможет улучшить физические и механические свойства асфальтобетонной смеси и снять экологические проблемы, связанные с захоронением буровых шламов.

Внедрение отходов бурового шлама в состав асфальтобетона позволяет эффективно использовать материальный ресурс его минеральной части, которая составляет более 60 %, и применять нефть и нефтепродукты для формирования структуры асфальтобетона. При этом удастся снизить стоимость производства асфальтобетонной смеси примерно на 10-18%.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ПНИПУ 1112 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.