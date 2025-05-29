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Археологи раскопали золото и кинжалы скифов в Туве
Ученые Института истории материальной культуры РАН при поддержке Русского географического общества в ходе раскопок на скифском кургане Туннуг-1 в Туве обнаружили загадочные кинжалы с навершием в виде хищника, золотые украшения, конские удила и другие удивительные находки.
Курган Туннуг-1 — уникальный памятник, находящийся в пойме реки Уюк в республике Тыва. Также это место известно, как Тувинская Долина царей. Туннуг-1 — один из самых ранних и самых крупных известных “царских” скифских курганов. Начиная с IX века до нашей эры, с момента появления на этих территориях скифских племен, и вплоть до тюркского периода (VI-VIII веков нашей эры) этот памятник оставался важным местом ритуальной активности. Раскопки кургана ведутся с 2018 года.
В ходе полевого сезона 2024 года археологи обнаружили ряд уникальных находок, включая бронзовые зеркала, железный и бронзовые кинжалы, а также золотые украшения с геометрическим орнаментом. Эти предметы представляют значительный интерес для понимания культурных и технологических связей древних обществ.
Среди наиболее примечательных находок — бронзовые зеркала с тщательно отполированными поверхностями и характерными выступающими ручками. Подобные артефакты могли выполнять ритуальную функцию, связанную с погребальными культами или представлениями о загробном мире.
По словам ученых, особый интерес представляют кинжалы. В частности, был обнаружен бронзовый экземпляр с навершием в виде свернувшегося хищника. Он демонстрирует характерные черты звериного стиля, распространенного среди кочевых культур Евразии и показывает высокое значение оружия в погребальном обряде.
Следует отметить, что в одном из погребений был обнаружен набор золотых украшений, включающий крестообразные, ромбовидные и круглые накладки с геометрическим орнаментом, а также ожерелье из 12 золотых крупных бусин барабановидной формы.
Кроме того, важную часть находок составляют предметы конской упряжи, зафиксированные среди многочисленных конских жертвоприношений, включая бронзовые удила и псалии разных типов, в том числе уникальный псалий с навершием в виде птичьей головы.
«Было найдено более 50 предметов, оформленных в зверином стиле, в основном, в восточной части комплекса. Также найдены характерные для кочевников бляхи, распределители ремней, подвески, пронизки и другие детали конской амуниции. Всего после постройки кургана на его поверхности было принесено в жертву не менее ста коней. Редчайшая находка — и фигурка козлика, которая украшала не верхового коня, а, вероятно, колесницу», — сказал научный сотрудник ИИМК РАН Тимур Садыков.
Следует отметить и текстильные находки. Среди них выделяются ткани с яркими оттенками индиго, зеленого, красного и коричневого. Это говорит об обилии красок и высоком мастерстве создателей древнего текстиля. Исследователи занимаются реставрацией, и в перспективе собираются перейти к реконструкции кроя одежды и сравнением данного текстиля с другими подобными находками. Подробнее о древнем текстиле в этом кургане этом можно узнать в телеграм-канале Института.
Совокупность находок свидетельствует о сложной погребальной практике, истоки которой до сих пор не вполне ясны. Новые для региона формы оружия и украшений предполагают широкий спектр связей или даже приход значительной группы населения, построившей на новом месте культуру нового типа.
В предыдущие годы исследований ученые нашли и проанализировали жертвоприношения 18 коней на кургане Туннуг-1, найдя аналогии этому ритуалу в трудах Геродота и уточнив датировку. Статья вышла в журнале Antiquity и была включена в топ-10 главных археологических открытий по версии ведущего научно-популярного журнала Archaeology Magazine.
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