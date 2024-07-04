Российские нефтегазовые компании исполнили обязательства по сокращению выбросов лучше зарубежных

Изменение климата — это тема, которую обсуждают не только политики, но и ученые, и даже мировое бизнес-сообщество. Важную роль в борьбе с глобальным потеплением играют нефтегазовые компании. Для предотвращения изменения климата многие из них заявили амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов. Коллектив Института экономических проблем имени Г. П. Лузина Кольского научного центра РАН провел исследование, чтобы оценить, насколько успешно этих целей добиваются российские нефтяники и газовики.

Ученые проанализировали последние доступные отчеты крупнейших российских нефтегазовых компаний, включая «Лукойл», «Газпром», «Татнефть», «Роснефть» и «Новатэк». Чтобы понять, как фактические темпы сокращения выбросов соотносятся с заявленными целями, они использовали метод сравнения ожидаемых и фактических темпов сокращения выбросов, что позволило выявить отклонения и оценить реальный прогресс.

Среднегодовой темп фактического сокращения выбросов парниковых газов у российских компаний составил около 2,6 процента в год. Аналогичный показатель у зарубежных компаний за тот же период не достиг 1,2 процента. Выяснилось, что разные компании применяют различные подходы к учету выбросов. Например, «Лукойл» использует абсолютные показатели, такие как общая масса выбросов, в то время как «Газпром» и «Татнефть» предпочитают удельные показатели, отражающие выбросы на единицу продукции. Такая разница в отчетности влияет на общие результаты оценки и подчеркивает необходимость использования унифицированного подхода.

Интересно отметить, что некоторые компании, такие как «Новатэк» и «Роснефть», показали более высокие темпы сокращения выбросов, чем ожидалось. Это свидетельствует о том, что они ведут более активную работу по декарбонизации, чем планировалось. «Татнефть» продемонстрировала отставание от заявленных темпов, что, возможно, связано с амбициозностью компании при составлении планов и прогнозов.

Основываясь на этих результатах, можно сделать вывод, что российские нефтегазовые компании в целом сопоставимы с зарубежными лидерами отрасли не только по степени раскрытия информации, но и по выполнению поставленных климатических целей. Чтобы более эффективно управлять выбросами и достигать заявленных целей, экономисты рекомендуют им интегрировать предложенный метод оценки в свои внутренние процедуры управления выбросами парниковых газов. Это позволит своевременно отслеживать прогресс, корректировать стратегии и принимать обоснованные управленческие решения. Исследование поддержано грантом РНФ.

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КНЦ РАН 79 статей Кольский научный центр Российской академии наук (бывший Кольский филиал Академии наук СССР) имени С. М. Кирова, объединение научных учреждений РАН на Кольском полуострове.