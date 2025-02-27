Генетические исследования поставили точку в споре о происхождении предков индоевропейцев

Давний спор о прародине легендарных индоевропейцев и индоевропейских языков, кажется, близок к завершению. Ясность в этот вопрос, как теперь все чаще случается, внесли исследователи древних геномов — ученые из Гарвардского университета и ЮФУ.

Работа, в которой участвовали ученые Медицинской школы Гарвардского университета, Южного федерального университета и других вузов, опубликована в одном из самых авторитетных и престижных журналов Nature. Также на основе этого проекта профессор ЮФУ Алексей Кияшко опубликовал статью в Нижневолжском археологическом вестнике.

Одним из ключевых вопросов истории человечества является проблема происхождения и расселения индоевропейцев. Это наболевший вопрос, изучение которого исчисляется сотнями лет. До сегодняшнего дня ответ на него искали специалисты в области лингвистики и в меньше степени – археологи.

Сравнительное изучение языков большинства европейских и части азиатских народов уже к началу XIX века установило их глубинное родство. Теория о существовании исходного индоевропейского языка стала общепринятой. Сразу возникли вопросы: «когда?», «где?» и «у кого?».

Методы математической лингвистики XX века показали, что этот язык существовал около шесть тысяч лет назад. Но поиски его прародины и гипотетического «народа-носителя» затянулись до наших дней. В них на протяжении двух столетий участвовали тысячи филологов, историков, археологов из разных стран мира. Анализировали устные и письменные традиции давно исчезнувших народов. Консультировались по вопросам локализации прародины индоевропейцев с географами, биологами, почвоведами. Организовывали изыскания и раскопки множества древних поселений и погребений.

В результате возникло десяток гипотез и несколько основных теорий по индоевропейской проблеме. Одной из них, весьма разработанной, стала теория обитания общих предков в степях Причерноморья и Прикаспия в меднокаменном веке. Это оказались степняки-скотоводы, представители «ямной культуры», названной так по форме погребений в ямах под курганами, мигрирующие на повозках, запряженных волами. Лингвистических и археологических аргументов было немало, но, как водится, основное доказательство дали сами люди, точнее их останки.

Чтобы поставить точку в этом будоражащем общество и ученых вопросе, профессор Гарварда Дэвид Райх, один из самых именитых палеогенетиков в мире, стал искать предков ямников. Райх и его коллеги из России собрали данные о геномах 428 древних людей – представителей ямной культуры и людей, которые жили до них и вокруг них. Одним из участников масштабного исследования стал профессор Института истории и международных отношений ЮФУ Алексей Кияшко.

«В нашем исследовании особенности физического облика древних степняков, скелеты которых были добыты в курганах юга России археологами, изучали антропологи. Датировку останков радиокарбонным методом уточняли физики в лабораториях по всему миру. Но окончательный вердикт вынесли генетики Медицинской школы Гарвардского университета, которые определили геном каждого умершего и сопоставили его с колоссальной многотысячной базой генетических данных древних и современных индоевропейских народов», – рассказал д.и.н., профессор кафедры археологии и истории древнего мира ИИМО ЮФУ Алексей Кияшко.

© Личный архив доктора исторических наук, профессора кафедры археологии и истории древнего мира ИИМО ЮФУ Алексея Кияшко

Комплексный анализ данных археологии, лингвистики и генетики показал, что индоевропейский праязык впервые возник около 6400 лет назад на травянистых равнинах к между Черным и Каспийским морями, где обитали разнообразные племена. В этом «плавильном котле» смешались рыбаки, охотники и собиратели из лесной и лесостепной зон Волги и Дона, а также земледельцы с предгорий Кавказа. Взаимодействие различных генетических линий создало то, что авторы исследования называют Кавказско-Нижневолжским клином. Все последующие индоевропейские группы выводят свое происхождение из этой смешанной популяции.

Участие Южного федерального университета представлено археолого-источниковедческим аспектом. Таким образом была создана основа для прорывного исследования. В результате, благодаря усилиям ученых из разных стран мира, был достигнут фундаментальный научный прорыв. Помимо этого, археологи ЮФУ получили массу дополнительной информации по хронологии, антропологии и генетике донских курганных древностей. Как отмечают исследовали, для получения таких данных в обычном режиме научно-исследовательских работ потребовались бы значительные финансовые и организационные ресурсы.

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