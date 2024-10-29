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37 минут назад
МГПУ
31

В МГПУ узнали, как сформировать у учеников эмоциональную связь с историей школы

4.4

Исследователи МГПУ разработали пять подходов к сохранению и репрезентации истории школы через артефакты учебной повседневности. Эти подходы позволят сформировать у учеников эмоциональную связь с историей школы, улучшат социальный климат и создадут уникальную идентичность образовательного учреждения.

МГПУ
# архитектура
# история
# ученики
# школа
# школьники
Школа № 47 в Санкт-Петербурге — учебное заведение с большой историей / © Potekhin, ru.wikipedia.org

Первый подход рассматривает само здание школы как исторический артефакт. Это особенно актуально для учебных заведений, расположенных в зданиях-памятниках архитектуры. В таких случаях сохранение уникальных элементов фасадов и интерьеров становится приоритетной задачей при проведении ремонтных работ.

Второй подход предполагает частичное сохранение интерьерных артефактов прошлого. Это может включать интеграцию исторических элементов, таких как части лепнины, старинные двери или мозаики, в современные интерьеры. Такой подход позволяет создать уникальное пространство, отражающее историю школы даже при значительной модернизации здания.

Третий подход связан с наработкой новых артефактов. Это особенно важно для недавно основанных школ или тех, где историческое наследие было утрачено. Здесь речь идет о создании новых традиций, символов и предметов, которые со временем станут частью истории школы и будут способствовать формированию её уникальной идентичности.

Четвертый подход предлагает создание музея артефактов учебной повседневности как естественной части образовательной среды. В таком музее могут быть представлены не только исторические документы и награды, но и предметы повседневного школьного быта разных эпох, что позволяет ученикам лучше понять и прочувствовать историю своей школы.

Пятый подход рассматривает артефакты как неотъемлемую часть учебного процесса. Здесь исторические и современные артефакты активно используются в качестве учебных пособий, примеров и объектов изучения, что позволяет создать эмоциональную связь учеников с историей школы и повысить эффективность образовательного процесса.

«Работа с артефактами помогает развивать разные виды памяти, особенно тактильную и эмоциональную, чего очень не хватает современным школьникам-визуалам, – объясняет Елена Иванова, заведующая лабораторией образовательных инфраструктур МГПУ. – При этом в пространстве школы должны экспонироваться только те артефакты, которые вызывают необходимые в педагогическом процессе переживания у всех детей».

Методология исследования включала в себя несколько этапов. Сначала был проведен анализ теоретических источников и существующих практик работы с артефактами при проведении капитальных ремонтов и строительства школ. Затем исследователи провели серию глубинных интервью с представителями администрации различных образовательных организаций. Важным этапом стала фотофиксация имеющихся в школах артефактов. Наконец, были организованы экспертные обсуждения в рамках круглых столов и семинаров.

В ходе исследования были изучены различные образовательные организации. Например, школа в Санкт-Петербурге, основанная в 1858 году, успешно интегрировала исторические элементы интерьера в процессе реновации. Другой пример – школа в Набережных Челнах, расположенная в типовом здании 1972 года постройки, создала музей, посвященный предметам повседневной жизни учеников разных поколений.

Результаты исследования показали, что сохранение и интеграция артефактов учебной повседневности в образовательную среду способствуют формированию эмоциональной связи учеников с историей школы, улучшению социального климата и созданию уникальной идентичности образовательного учреждения. Эксперты МГПУ также отметили, что выбор конкретного подхода или их комбинации зависит от индивидуальных особенностей каждой школы, ее истории и текущих задач.

Исследование профинансировано РНФ. Результаты исследования опубликованы в международном электронном научном журнале «Перспективы науки и образования».

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Московский городской педагогический университет (МГПУ) — лидирующий государственный педагогический университет в России по качеству приема студентов. В структуру МГПУ входят все уровни образования. Тут готовят не только педагогов, психологов, филологов и переводчиков, но и специалистов по STEM, биологов, юристов, дизайнеров, тренеров. В университете, входящем в программу «Приоритет-2030», ведутся исследования в области цифровой дидактики и использования искусственного интеллекта в образовании, экологии, урбанистики и соучаствующего проектирования, педагогики и психологии, физиологии, нутрициологии и мотивации, функциональной грамотности и развития одаренности.
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МГПУ
# архитектура
# история
# ученики
# школа
# школьники
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МАИ
# 3D-печать
# искусственный интеллект
# нейросети
# ракетный двигаетль
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