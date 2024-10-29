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В МГПУ узнали, как сформировать у учеников эмоциональную связь с историей школы
Исследователи МГПУ разработали пять подходов к сохранению и репрезентации истории школы через артефакты учебной повседневности. Эти подходы позволят сформировать у учеников эмоциональную связь с историей школы, улучшат социальный климат и создадут уникальную идентичность образовательного учреждения.
Первый подход рассматривает само здание школы как исторический артефакт. Это особенно актуально для учебных заведений, расположенных в зданиях-памятниках архитектуры. В таких случаях сохранение уникальных элементов фасадов и интерьеров становится приоритетной задачей при проведении ремонтных работ.
Второй подход предполагает частичное сохранение интерьерных артефактов прошлого. Это может включать интеграцию исторических элементов, таких как части лепнины, старинные двери или мозаики, в современные интерьеры. Такой подход позволяет создать уникальное пространство, отражающее историю школы даже при значительной модернизации здания.
Третий подход связан с наработкой новых артефактов. Это особенно важно для недавно основанных школ или тех, где историческое наследие было утрачено. Здесь речь идет о создании новых традиций, символов и предметов, которые со временем станут частью истории школы и будут способствовать формированию её уникальной идентичности.
Четвертый подход предлагает создание музея артефактов учебной повседневности как естественной части образовательной среды. В таком музее могут быть представлены не только исторические документы и награды, но и предметы повседневного школьного быта разных эпох, что позволяет ученикам лучше понять и прочувствовать историю своей школы.
Пятый подход рассматривает артефакты как неотъемлемую часть учебного процесса. Здесь исторические и современные артефакты активно используются в качестве учебных пособий, примеров и объектов изучения, что позволяет создать эмоциональную связь учеников с историей школы и повысить эффективность образовательного процесса.
«Работа с артефактами помогает развивать разные виды памяти, особенно тактильную и эмоциональную, чего очень не хватает современным школьникам-визуалам, – объясняет Елена Иванова, заведующая лабораторией образовательных инфраструктур МГПУ. – При этом в пространстве школы должны экспонироваться только те артефакты, которые вызывают необходимые в педагогическом процессе переживания у всех детей».
Методология исследования включала в себя несколько этапов. Сначала был проведен анализ теоретических источников и существующих практик работы с артефактами при проведении капитальных ремонтов и строительства школ. Затем исследователи провели серию глубинных интервью с представителями администрации различных образовательных организаций. Важным этапом стала фотофиксация имеющихся в школах артефактов. Наконец, были организованы экспертные обсуждения в рамках круглых столов и семинаров.
В ходе исследования были изучены различные образовательные организации. Например, школа в Санкт-Петербурге, основанная в 1858 году, успешно интегрировала исторические элементы интерьера в процессе реновации. Другой пример – школа в Набережных Челнах, расположенная в типовом здании 1972 года постройки, создала музей, посвященный предметам повседневной жизни учеников разных поколений.
Результаты исследования показали, что сохранение и интеграция артефактов учебной повседневности в образовательную среду способствуют формированию эмоциональной связи учеников с историей школы, улучшению социального климата и созданию уникальной идентичности образовательного учреждения. Эксперты МГПУ также отметили, что выбор конкретного подхода или их комбинации зависит от индивидуальных особенностей каждой школы, ее истории и текущих задач.
Исследование профинансировано РНФ. Результаты исследования опубликованы в международном электронном научном журнале «Перспективы науки и образования».
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