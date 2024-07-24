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43 минуты назад
КамГУ
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Психологи КамГУ узнали, чего боятся молодые представители коренных народов Камчатки

4.4

Потерю традиционной культуры и родного языка считают одним из своих главных страхов представители молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС) Камчатского края. К такому выводу пришли ученые Камчатского государственного университета (КамГУ) имени Витуса Беринга совместно с общественной организацией КМНС «Дружба Северян».

КамГУ
# Камчатка
# коренные народы севера
# национальная идентичность
# север
# страхи
Коренные народы Камчатки / © Пресс-служба КамГУ имени Витуса Беринга

В опросах приняли участие жители более двух десятков национальных сел и поселков Камчатского края, таких, как Палана, Тиличики, Вывенка, Эссо, Мильково, Оссора, Ковран и других. Всего — 758 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Они представляют различные народности, проживающие в регионе: коряки (46,15 процента), ительмены (19,23 процента), эвены (11,54 процента), чукчи (5,13 процента), намыланы (2,56 процента) и камчадалы (2,56 процента).

Респондентам была предложена анкета, которая включала вопросы, посвященные местам, где они живут и где родились, знаниям о быте и традициях своего народа, о положенных государством преференциях и об условиях, при которых молодые люди захотели бы включаться в движение по сохранению своей традиционной культуры.

Описывая социокультурные особенности народа, к которому они принадлежат, молодые люди, в первую очередь, обращали внимание на негативные стороны, связанные с конкретными проблемами, такими, как алкоголизм и угроза исчезновения культуры и языка. В то же время, среди индивидуально-личностных характеристик преобладали позитивные оценки. Описывая качества, присущие народности, респонденты часто оперировали такими словами, как «доброта» и «отзывчивость». А самыми популярными определениями при описании этноса стали «олени», «рыба» и «танцы».

Полученные данные свидетельствуют о том, что в систему образовательных мероприятий для молодежи коренных малых народов Севера необходимо включать мероприятия по снижению уровня стресса и профилактике алкоголизма. Молодые люди должны уметь находить и развивать внутренние ресурсы, владеть навыками снятия эмоционального напряжения, отмечает руководитель исследования, кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии КамГУ Ольга Ширяева.

Автор исследования подчеркнула, что необходимо привлекать молодежь — представителей КМНС к работе по сохранению и развитию их традиционной культуры. И сделать все для того, чтобы они справились с теми страхами и проблемами, которые были выявлены.

«Крайне важно делать акцент на позитивных характеристиках народа, его традициях и ценностях, чтобы сформировать у молодежи чувство гордости за свою национальную идентичность. Только тогда мы сможем пробудить в молодых людях искреннее желание изучать язык предков, перенимать традиционные знания и навыки, становиться настоящими лидерами и хранителями уникального культурного наследия народов Севера», – считает ученый.

Результаты исследования будут использованы для разработки рекомендаций и программ, направленных на повышение мотивации молодежи КМНС к активному участию в сохранении и развитии традиционной культуры своих народов.

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КамГУ
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Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга – ключевое учреждение высшего образования в Камчатском крае и ДВФО. Участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». В структуру университета входят три факультета и отделение среднего профессионального образования. В КамГУ имени Витуса Беринга функционируют шесть научных лабораторий, что способствует развитию исследовательской деятельности. В КамГУ обучается более 1500 студентов по десяткам направлений подготовки. Реализуется 17 магистерских и 39 бакалаврских программ, включая уникальные направления, такие как «Вулканология и сейсмология», «Этнолингвистика» и «Заповедное дело».
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КамГУ
# Камчатка
# коренные народы севера
# национальная идентичность
# север
# страхи
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